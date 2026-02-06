Háttsettur rússneskur hershöfðingi særður eftir skotárás í Moskvu

Um er að ræða Vladimír Alexeyev, sem gegnir stöðu í aðalstjórn rússneska herforingjaráðsins, svokallaðri GRU-leyniþjónustu hersins.
Hann er einn af æðstu embættismönnum innan stofnunarinnar og sá nýjasti í röð háttsettra rússneskra herforingja sem hafa orðið fyrir árásum í höfuðborginni frá því að innrás Rússa í Úkraínu hófst fyrir tæpum fjórum árum.
Í frétt BBC kemur fram að árásin hafi átt sér stað við íbúðablokk við Volokolamskoye-hraðbrautina í norðvesturhluta Moskvu. Ekki hefur enn verið greint frá því hver eða hverjir stóðu að baki skotárásinni.
Alexeyev hefur verið áberandi í starfsemi rússneska hersins undanfarin ár. Hann var settur á refsiaðgerðarlista Evrópusambandsins eftir að GRU var sakað um aðild að taugaeiturárás í Salisbury í Bretlandi árið 2018. Þá hefur hann gegnt hlutverki í tengslum við stríðið í Úkraínu, meðal annars tekið þátt í viðræðum við úkraínsk stjórnvöld á meðan umsátur Rússa um borgina Mariupol stóð yfir árið 2022.
Hann kom einnig við sögu þegar hann var sendur til viðræðna við leiðtoga Wagner-málaliðahópsins, Jevgení Prigozjin, í kjölfar stuttrar en blóðugrar uppreisnar hópsins í júní 2023.
Á síðustu misserum hafa nokkrar árásir verið gerðar á rússneska herforingja. Úkraínsk yfirvöld hafa í sumum tilvikum lýst yfir ábyrgð á árásunum.