fbpx
Föstudagur 06.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Háttsettur rússneskur hershöfðingi særður eftir skotárás í Moskvu

Ritstjórn DV
Föstudaginn 6. febrúar 2026 09:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Háttsettur hershöfðingi í rússneska hernum var fluttur mikið slasaður á sjúkrahús í morgun eftir að hann varð fyrir skotárás í íbúðarhverfi í höfuðborginni Moskvu. Ekki liggja fyrir frekari upplýsingar um ástand hans, að því er segir í frétt BBC.

Um er að ræða Vladimír Alexeyev, sem gegnir stöðu í aðalstjórn rússneska herforingjaráðsins, svokallaðri GRU-leyniþjónustu hersins.

Hann er einn af æðstu embættismönnum innan stofnunarinnar og sá nýjasti í röð háttsettra rússneskra herforingja sem hafa orðið fyrir árásum í höfuðborginni frá því að innrás Rússa í Úkraínu hófst fyrir tæpum fjórum árum.

Í frétt BBC kemur fram að árásin hafi átt sér stað við íbúðablokk við Volokolamskoye-hraðbrautina í norðvesturhluta Moskvu. Ekki hefur enn verið greint frá því hver eða hverjir stóðu að baki skotárásinni.

Alexeyev hefur verið áberandi í starfsemi rússneska hersins undanfarin ár. Hann var settur á refsiaðgerðarlista Evrópusambandsins eftir að GRU var sakað um aðild að taugaeiturárás í Salisbury í Bretlandi árið 2018. Þá hefur hann gegnt hlutverki í tengslum við stríðið í Úkraínu, meðal annars tekið þátt í viðræðum við úkraínsk stjórnvöld á meðan umsátur Rússa um borgina Mariupol stóð yfir árið 2022.

Hann kom einnig við sögu þegar hann var sendur til viðræðna við leiðtoga Wagner-málaliðahópsins, Jevgení Prigozjin, í kjölfar stuttrar en blóðugrar uppreisnar hópsins í júní 2023.

Á síðustu misserum hafa nokkrar árásir verið gerðar á rússneska herforingja. Úkraínsk yfirvöld hafa í sumum tilvikum lýst yfir ábyrgð á árásunum.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 13 mínútum
Háttsettur rússneskur hershöfðingi særður eftir skotárás í Moskvu
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Þrautaganga konu í heilbrigðiskerfinu – Send heim eftir skoðun en ári síðar var staðan orðin skelfileg
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Lögreglan óskar eftir vitnum að slysinu í gærkvöldi
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Hanna útskýrir hátt verðlag í Fríhöfninni: „Við getum ekki alltaf verið ódýrust“
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum
Alvarlegt umferðarslys á Miklubraut í gærkvöldi
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum
Frjálshyggju-Friðjón og Sósíalista-Smári sammála um innflytjendamál – Stefán Einar hristir hausinn
Fréttir
Fyrir 15 klukkutímum
Landsréttur ógilti dóminn í auðkýfingsmálinu – Héraðsdómur þarf að dæma konurnar aftur
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
Pétur Gautur afar ósáttur við stuðningsheimili á Njálsgötu – „Hræðilegt tilraunaverkefni sem engan endi tekur“

Mest lesið

76 ára gamall maður byrlaði eiginkonu sinni svefnlyfjum svo hann gæti nauðgað börnum í friði
Pétur Gautur afar ósáttur við stuðningsheimili á Njálsgötu – „Hræðilegt tilraunaverkefni sem engan endi tekur“
Tveir nákomnir ættingjar Gunnars létust vegna slysa á bráðadeild – „Verður að tryggja að dreginn verði af þeim lærdómur“
Árni Stefán lýsir raunum vinar síns: „Ætlar að ganga út þegar hann er stöðvaður af öryggisverði“
Þráinn: „Þegar upp er staðið var útkoman fyrir marga hreint helvíti og óbætanlegur skaði“

Nýlegt

Árni Stefán lýsir raunum vinar síns: „Ætlar að ganga út þegar hann er stöðvaður af öryggisverði“
Eyþór þarf að borga milljónir eftir að hafa notað greiðslukort vinnuveitenda við að fjármagna eigin Facebook-auglýsingar
Cougar-sambönd heitari en nokkru sinni fyrr
Flugfreyja opnar sig um hvað þekktur maður og eiginkona hans gerðu um borð
58 ára en allir halda að hann sé miklu yngri: Engar lýtaaðgerðir, ekkert bótox – Þetta er leyndarmálið
Hópur gyðinga í Manchester fordæma Guardiola
Frjálshyggju-Friðjón og Sósíalista-Smári sammála um innflytjendamál – Stefán Einar hristir hausinn
Ástandið á heimavelli City í gær vekur athygli – Hvar var fólkið?
Óttast það að fólk haldi að hann sé hommi eftir auglýsingar tvö ár í röð
Enn súrnar kálið hjá Leicester – Sex stig tekin af liðinu og bullandi fallbarátta blasir við
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum
Landsréttur hafnar kröfu um varðhald yfir starfsmönnum Hraunbúða
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum

Hnakkrifist í Kópavogi – Meirihlutinn vill ekki afhenda gögn og óttast frekari leka í fjölmiðla

Hnakkrifist í Kópavogi – Meirihlutinn vill ekki afhenda gögn og óttast frekari leka í fjölmiðla
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Þingmaður slegin vegna Bakkakotsmálsins: „Það er og hefur verið eitthvað verulega rotið í samfélaginu“
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Íslenskur karlmaður missti annað eistað eftir að hafa farið í ófrjósemisaðgerð
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Tveir nákomnir ættingjar Gunnars létust vegna slysa á bráðadeild – „Verður að tryggja að dreginn verði af þeim lærdómur“

Tveir nákomnir ættingjar Gunnars létust vegna slysa á bráðadeild – „Verður að tryggja að dreginn verði af þeim lærdómur“
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Tekinn með hnífa í sundi og Hagkaup

Tekinn með hnífa í sundi og Hagkaup
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Árni Stefán lýsir raunum vinar síns: „Ætlar að ganga út þegar hann er stöðvaður af öryggisverði“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Þráinn: „Þegar upp er staðið var útkoman fyrir marga hreint helvíti og óbætanlegur skaði“

Þráinn: „Þegar upp er staðið var útkoman fyrir marga hreint helvíti og óbætanlegur skaði“
Fréttir
Í gær
Gísli sagði upp starfi sem hann elskaði til að geta hjálpað Lucy Letby – „Ég færði fórn í góðri trú og sagði upp“
Fréttir
Í gær
Margrét Marteins komin í nýtt starf
Fréttir
Í gær

Neitað um bætur eftir að hafa slasast alvarlega á Holtavörðuheiði

Neitað um bætur eftir að hafa slasast alvarlega á Holtavörðuheiði
Fréttir
Í gær

Segir siðanefndarmálið á Bifröst toppinn á ísjakanum og að ýmsar beinagrindur séu nú að koma í ljós – „Ætli ég verði ekki næst?“

Segir siðanefndarmálið á Bifröst toppinn á ísjakanum og að ýmsar beinagrindur séu nú að koma í ljós – „Ætli ég verði ekki næst?“
Fréttir
Í gær
Fengu áfall þegar gamlar smálánaskuldir vöknuðu aftur í heimabankanum um mánaðamótin – „Er þetta löglegt?“
Fréttir
Í gær
Bakkakotsmálið: Hver var níðingurinn á gulleitu Lödunni?
Fréttir
Í gær

Erlent fiskiskip óskaði eftir aðstoð Landhelgisgæslunnar vegna slasaðs sjómanns

Erlent fiskiskip óskaði eftir aðstoð Landhelgisgæslunnar vegna slasaðs sjómanns
Fréttir
Í gær
Landsréttur fær skömm í hattinn frá Hæstarétti í máli flugumferðarstjóra – Byggðu niðurstöðu á forsendum sem hvorugur málsaðili tefldi fram
Fréttir
Í gær
Dæmi þess að unglingar í Norður-Kóreu séu teknir af lífi vegna Netflix-gláps
Fréttir
Í gær
Eivydas, Kamile og Egidijus fengu öll þunga dóma – Frömdu alvarlegt brot í sameiningu
Fréttir
Í gær

Hryllingurinn í Bakkakoti: Drengirnir voru taldir ljúga til um ofbeldið

Hryllingurinn í Bakkakoti: Drengirnir voru taldir ljúga til um ofbeldið
Fréttir
Í gær

Telur að ráðherrann fyrrverandi hafi verið ástfanginn af Epstein

Telur að ráðherrann fyrrverandi hafi verið ástfanginn af Epstein
Fréttir
Í gær
Vísað úr landi – Sagðist eiga eiginkonu, kærustu og hafa unnið svart
Fréttir
Í gær

Skorar á Ingu Sæland að bregðast við Bakkakotsmálinu – Stelpurnar á Laugalandi skiluðu skömminni en kerfið fór í vörn

Skorar á Ingu Sæland að bregðast við Bakkakotsmálinu – Stelpurnar á Laugalandi skiluðu skömminni en kerfið fór í vörn
Fréttir
Í gær
Sigríður Björk varar við óprúttnum svikahröppum: „Þetta er sem sagt ekki símtal frá mér kæru vinir og viðtakendur“
Fréttir
Í gær
Dóra Björt segir kröfur um bílastæði hækka húsnæðisverð og stanslausa fjölgun bíla ekki sjálfbæra
Fréttir
Í gær

Vara við gervigreind sem þykist vera Sigríður Björk

Vara við gervigreind sem þykist vera Sigríður Björk
Fréttir
Í gær

Íslendingar í sjokki yfir hryllingnum í Bakkakoti – „Ég hef sjaldan horft á jafn átakanlegan þátt og Kveik í kvöld“

Íslendingar í sjokki yfir hryllingnum í Bakkakoti – „Ég hef sjaldan horft á jafn átakanlegan þátt og Kveik í kvöld“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
SPAR til Íslands: „Fjölmörg tækifæri um betra verð”
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Loka bankareikningum þeirra sem hafa lokið afplánun – Guðmundur allt annað en sáttur