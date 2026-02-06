Biggi lögga miður sín eftir atvik í gær: „Þeirri persónu sem hóf þessa lygasögu tókst næstum ætlunarverk sitt“

„Að taka þátt í prófkjöri er áhugaverð reynsla. Ég held að allir þeir sem hafa prófað slíkt geti tekið undir það. Að bera sig á borð eins og hálfgerða Herbalife vöru og reyna að fá alla og ömmur þeirra til að kaupa sig. „Hér er ég, kjóstu mig! I´m simply the best“. En þannig er þetta bara og í virku lýðræði er þetta partur af prógramminu,“ segir Birgir í færslu sem hann birti á Facebook.
Hann dregur ekki fjöður yfir það að hafa það í farteskinu að vera vanur því að vera opinber persóna.
„Þótt ég hafi dregið mig úr sviðsljósinu á síðustu árum þá þekki ég vel að vera milli tannanna á fólki. Þegar hlutirnir þróuðust á þann hátt að Biggi lögga varð allt í einu eitthvað þjóðþekkt nafn þá kom tímabil þar sem ég þurfti að passa mig á að ganga ekki einu sinni yfir á rauðu ljósi því einhver gæti séð. Ég vissi það bara að það var fylgst með mér, sama hvað ég sagði eða gerði. Ég veit því vel hverskonar álag fylgir slíku og ég var vel meðvitaður um það þegar ég ákvað að fylgja hjartanu mínu og hugsjón og bjóða sjálfan mig fram í prófkjöri.“
Birgir Örn segir að það sem hann hefur aftur á móti upplifað síðustu vikur sé á algjörlega nýju plani. „Það er í raun galið að ég sé að skrifa þessi orð en mér finnst ég tilneyddur,“ segir hann og heldur áfram:
„Bæði vegna þess að í kringum mig er stór fjölskylda og líka vegna þess að ég starfa og hef starfað í mjög viðkvæmum og mikilvægum málaflokkum. Bæði í lögreglunni og innan Barna og fjölskyldustofu. Ég er, hef verið og mun vera hugsjónamaður þar sem ég hef umfram allt viljað gera gagn í samfélaginu. Mér finnst það síðan ákveðin skylda mín í dag að nýta mína reynslu og sýn.“
Í færslu sinni lýsir Birgir því að gerðar hafi verið ótrúlegar tilraunir til að hafa áhrif á framboð hans með „fáránlegum og meiðandi“ lygum.
„Í gær tók steininn úr þegar ég var skyndilega boðaður á fund ritara flokksins og borin var undir mig saga um viðbjóðslegt ofbeldi sem ég átti að hafa beitt ákveðna manneskju. Þetta átti að vera umtalað. Ég sat sem sleginn yfir þessari sögu og ég verð að viðurkenna að þarna flaug það í huga minn í stutta stund að þetta væri ekki þess virði. Þeirri persónu sem hóf þessa lygasögu tókst því næstum ætlunarverk sitt. Næstum.“
Birgir Örn segir að það hafi auðvitað verið lítið mál að leiðrétta þessa lygi þar sem hann bað aðilann sem ræddi við mig um að hringja bara beint í persónuna sem ég átti að hafa beitt ofbeldi.
„Henni var eðlilega jafn misboðið og mér að einhver myndi bera út slíkar lygar og rógburð. Ég fékk því skýr skilaboð frá flokknum að þessu máli væri lokið og sá sem ræddi við mig sýndi mér samkennd og fannst greinilega leiðinlegt að hafa þurft að draga mig á slíkan fund. Tímasetning gat vart verið verri en það var ekki honum eða flokknum að kenna. Þar var brugðist við af algjörri fagmennsku og á ég þakkir fyrir það.“
Birgir segir samt að eftir sitji þessi orð.
„Orð sem ég hef ekki hugmynd um hvar byrjuðu eða hvert hafa farið. Það situr eðlilega í mér. Nokkrum tímum eftir þennan furðulega fund var mikilvægur framboðsfundur þar sem ég stóð fyrir framan fullum sal af fólki með mótframbjóðendum mínum og þurfti að selja mig sem besta kostinn. Viðburður sem ég hafið, fram til þessa, hlakkað mikið til. Ég verð að viðurkenna að ég veit ekkert hvernig ég kom mér í gegnum þann fund. Vonandi gekk mér ágætlega og get ég þá þakkað því reynslu minni í gegnum þessa fimmtíu hringi í kringum sólina.“
Hann segir svo að lokum að honum hafi gengið illa að sofna í gærkvöldi og setningin um „hvort þetta sé allt þess virði“ hafi ómað enn í höfðinu á honum.
„En þá verð ég líka að hugsa til allra þeirra fjölmörgu sem ég hef rætt við sem orðið hafa fyrir allskonar ofbeldi. Öll þau sem ég hef sjálfur hvatt til að láta þá sem brutu á þeim ekki stjórna ferðinni. Ég er þar í dag. Ég sit sjálfur við stýrið og læt ekki svona aðila fá stjórn.“
Færsluna endar Birgir Örn á þessum orðum:
„Það var brugðið fyrir mér fæti og ég missti taktinn í örfá skref í en ég hleyp áfram og nú enn hraðar en áður. Ég hef ekki upplifað neitt annað en hvatningu, jákvæðni og fagmennsku innan flokksins og ég er stoltur af því að bjóða mig fram sem oddviti okkar í Kópavogi. Við ætlum okkur stóra hlutir í að gera bæinn betri fyrir alla Kópavogsbúa. Ég veit hvað ég hef fram að færa og hvað ég get gert. Ég vona að kjósendur sjái störf mín og reynslu og sýni það með því að styðja mig í fyrsta sæti í kosningunni á morgun. Við þá sem bera út lygar hef ég bara eitt að segja. Vertu úti!“