Fimmtudagur 05.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Frjálshyggju-Friðjón og Sósíalista-Smári sammála um innflytjendamál – Stefán Einar hristir hausinn

Ritstjórn DV
Fimmtudaginn 5. febrúar 2026 21:00

Það er ekki á hverjum degi sem frjálshyggjumaður og sósíalisti eru sammála í opinberri umræðu hérlendis en þau undur og stórmerki gerðust fyrr í dag.  Málið snýr að hvítbók sem Frjálshyggjustofnunin Cato gaf út í fyrradag en þar eru rannsökuð fjárhagsleg áhrif innflytjenda í Bandaríkjunum síðustu ár.

Niðurstöðurnar eru á þá leið að áhrif innflytjenda hafa verið verulega jákvæð og þá óháð lagalegri stöðu þeirra. Í stuttu máli leggja innflytjendur að meðaltali meira til samfélagsins en heimamenn og eru einnig ólíklegri til að misnota opinber kerfi.

Innflytjendur í Bandaríkjunum styrki samfélög fjárhagslega og efnahagslega

Sjálfstæðismaðurinn Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi og varaþingmaður, vakti athygli á niðurstöðunum og sagði þær samræmast öðrum rannsóknum. Innflytjendur styrki einfaldlega samfélög fjárhagslega og efnhagslega.

„Þar með er þó ekki sagt að opin landamæri séu lausnin. Þvert á móti er það lýðskrum að halda því fram að einu valkostirnir séu lokuð eða opin landamæri. Rétt eins og fólk ræður hverjum það býður heim til sín, getur frjálst og fullvalda ríki ákveðið hverjir fá að koma. Við höfum til dæmis samið við önnur ríki um gagnkvæman rétt til ferðalaga og búsetu og það teljum við verðmætt. Við getum jafnframt metið að sumir þeirra sem banka á dyrnar styrki samfélagið og ákveðið að bjóða þá velkomna,“ skrifar Friðjón.

Hann áréttar þó að þegar fólki sé boðið heim sé eðlilegt að ætlast til þess að það virði húsreglurnar.

„En við sem bjóðum þurfum líka að muna að kurteisi er gagnkvæm. Þess vegna er það misskilningur að ekki megi eða eigi að taka tillit til þeirra sem hingað koma eða ætlast til þess að þau taki einfaldlega upp alla okkar siði. Það gerum við sjálf ekki þegar við erum utan landsteinanna.
Þvert á móti eigum við að hjálpa fólki að læra tungumálið, skilja samfélagið og kynnast leikreglunum, fremur en að skilja það eftir og ætlast til að það finni sjálft út úr hlutunum. Að loka landinu er ekki lausn. Það dregur úr tækifærum, veikir samfélagið og gerir okkur fátækari.“ bætir Friðjón við.

Andstæðingar hlusti ekki á rök

Athygli vakti að skömmu síðar greip Gunnar Smári Egilsson, fjölmiðlamaður og sósíalisti með meiru, rannsókn frjálshyggjustofnunarinnar á lofti og var greinilega sammála niðurstöðunni. Það gerist ekki hverjum degi á þeim bænum að niðurstöðum frjálshyggjustofnunnar sé flaggað.

„Hægri hugveitan The Cato Institute reiknaði skatta og framlög innflytjenda í Bandaríkjunum (skráðra og óskráðra) og hversu mikið hópurinn fær síðan í styrki frá ríkinu. Niðurstaðan er sú sama og alls staðar; innflytjendur leggja mun meira til en þeir fá til baka. Við munum sjá í athugasemdum á þessum þræði að þetta breytir engu, Miðflokksflokksmenn og aðrir Trumpistar munu koma hingað til að segja okkur að þeir hafi heyrt það frá leigubílstjóra í Helsinki að þetta sé alls ekki svona heldur allt öðru vísi,“ skrifaði Gunnar Smári í færslu á Rauða þræðinum.

„Ódýr popúlismi til dyggðarskreytingar“

Það þarf ekki að koma á óvart, miðað við umræðuna háværu um innflytjendamál, að margir voru ekki á eitt sáttir við niðurstöðu rannsóknarinnar. Einn þeirra var Stefán Einar Stefánsson, fjölmiðlamaður og samherji Friðjóns í Sjálfstæðisflokknum,

„Það skiptir auðvitað öllu máli hverskonar innflytjendur er um að ræða, það sést einnig á tölum úr réttarvörslukerfinu. Einfaldanir eru ekkert annað en ódýr popúlismi til dyggðaskreytinga,“ skrifaði Stefán Einar og fékk strax viðbrögð frá Friðjóni.

„Auðvitað skiptir máli hverjir koma, það er það sem ég er að segja. Ódýri popúlisminn vill loka landinu óháð því hverjir banka á dyrnar. Það er annarsskonar dyggðarskreyting en sama einföldunin.“

Hér má sjá færslu Friðjóns:

