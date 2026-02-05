Frjálshyggju-Friðjón og Sósíalista-Smári sammála um innflytjendamál – Stefán Einar hristir hausinn

Það er ekki á hverjum degi sem frjálshyggjumaður og sósíalisti eru sammála í opinberri umræðu hérlendis en þau undur og stórmerki gerðust fyrr í dag. Málið snýr að hvítbók sem Frjálshyggjustofnunin Cato gaf út í fyrradag en þar eru rannsökuð fjárhagsleg áhrif innflytjenda í Bandaríkjunum síðustu ár.
Niðurstöðurnar eru á þá leið að áhrif innflytjenda hafa verið verulega jákvæð og þá óháð lagalegri stöðu þeirra. Í stuttu máli leggja innflytjendur að meðaltali meira til samfélagsins en heimamenn og eru einnig ólíklegri til að misnota opinber kerfi.
Sjálfstæðismaðurinn Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi og varaþingmaður, vakti athygli á niðurstöðunum og sagði þær samræmast öðrum rannsóknum. Innflytjendur styrki einfaldlega samfélög fjárhagslega og efnhagslega.
„Þar með er þó ekki sagt að opin landamæri séu lausnin. Þvert á móti er það lýðskrum að halda því fram að einu valkostirnir séu lokuð eða opin landamæri. Rétt eins og fólk ræður hverjum það býður heim til sín, getur frjálst og fullvalda ríki ákveðið hverjir fá að koma. Við höfum til dæmis samið við önnur ríki um gagnkvæman rétt til ferðalaga og búsetu og það teljum við verðmætt. Við getum jafnframt metið að sumir þeirra sem banka á dyrnar styrki samfélagið og ákveðið að bjóða þá velkomna,“ skrifar Friðjón.
Hann áréttar þó að þegar fólki sé boðið heim sé eðlilegt að ætlast til þess að það virði húsreglurnar.
„Hægri hugveitan The Cato Institute reiknaði skatta og framlög innflytjenda í Bandaríkjunum (skráðra og óskráðra) og hversu mikið hópurinn fær síðan í styrki frá ríkinu. Niðurstaðan er sú sama og alls staðar; innflytjendur leggja mun meira til en þeir fá til baka. Við munum sjá í athugasemdum á þessum þræði að þetta breytir engu, Miðflokksflokksmenn og aðrir Trumpistar munu koma hingað til að segja okkur að þeir hafi heyrt það frá leigubílstjóra í Helsinki að þetta sé alls ekki svona heldur allt öðru vísi,“ skrifaði Gunnar Smári í færslu á Rauða þræðinum.
Það þarf ekki að koma á óvart, miðað við umræðuna háværu um innflytjendamál, að margir voru ekki á eitt sáttir við niðurstöðu rannsóknarinnar. Einn þeirra var Stefán Einar Stefánsson, fjölmiðlamaður og samherji Friðjóns í Sjálfstæðisflokknum,
„Það skiptir auðvitað öllu máli hverskonar innflytjendur er um að ræða, það sést einnig á tölum úr réttarvörslukerfinu. Einfaldanir eru ekkert annað en ódýr popúlismi til dyggðaskreytinga,“ skrifaði Stefán Einar og fékk strax viðbrögð frá Friðjóni.
„Auðvitað skiptir máli hverjir koma, það er það sem ég er að segja. Ódýri popúlisminn vill loka landinu óháð því hverjir banka á dyrnar. Það er annarsskonar dyggðarskreyting en sama einföldunin.“