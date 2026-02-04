fbpx
Miðvikudagur 04.febrúar 2026

Erlent fiskiskip óskaði eftir aðstoð Landhelgisgæslunnar vegna slasaðs sjómanns

Ritstjórn DV
Miðvikudaginn 4. febrúar 2026 20:22

Mynd/Landhelgisgæsla Íslands

Skipstjóri erlends fiskiskips hafði samband við stjórnstöð Landhelgisgæslunnar í gær og óskaði eftir aðstoð vegna slyss sem varð um borð í skipinu. Vír hafði slitnað og hafnað í brjóstkassa eins úr áhöfninni. Þetta kemur fram í tilkynningu Landhelgisgæslunnar.

Þegar útkallið barst var skipið statt um 450 sjómílur vestur af Reykjavík, töluvert fyrir utan íslenska efnahagslögsögu. Varðstjórar í stjórnstöð höfðu samband við kollega sína í björgunarmiðstöðinni í Nuuk en þá kom í ljós að engin björgunarþyrla var til taks á austurströnd Grænlands.

Skipstjórinn var því beðinn um að sigla í átt að Íslandi og inn í íslenska efnahagslögsögu. Þegar þangað var komið var þyrlusveit Landhelgisgæslunnar kölluð út ásamt áhöfninni á eftirlitsflugvélinni TF-SIF, eins og alltaf er gert þegar útkall er þetta langt á hafi úti.

Í tilkynningu segir enn fremur:

„Á fimmta tímanum í dag kom áhöfn flugvélarinnar að skipinu og fór yfir móttöku þyrlu með skipstjóra og gaf leiðbeiningar fyrir flutning þess slasaða um borð í þyrluna. Laust fyrir klukkan fimm kom áhöfnin á TF-GRO, þyrlu Landhelgisgæslunnar, á staðinn og hóf hífingar um 170 sjómílur vestur af Garðskaga sem gengu vel.

Að því búnu var flogið með þann slasaða til Reykjavíkur en þyrlusveitin lenti á Reykjavíkurflugvelli á sjöunda tímanum. Þar beið sjúkrabíll og flutti þann slasaða á Landspítalann.“

 

