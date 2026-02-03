Þorbjörg Sigríður: Sjálfstæðisflokkurinn að elta Miðflokkinn – Ummæli varaformannsins með ólíkindum

Þar er hún meðal annars spurð út í ummæli Jens Garðars Helgasonar, varaformanns Sjálfstæðisflokksins, sem velti því upp á Alþingi í síðustu viku hvort tímabært væri að hefja endursendingar á Palestínumönnum til síns heima.
Þorbjörg Sigríður segir að það sé fullkomlega ótímabært að ræða þetta, enda viti allir hvernig ástandið er á Gasa. „Ég held að enginn sem taki sig alvarlega í þessum málaflokki geti talað fyrir því að við séum að senda fólk aftur til Palestínu,“ segir hún við Morgunblaðið og bætir við að hún telji að með þessu sé Sjálfstæðisflokkurinn að elta Miðflokkinn.
„Flokkurinn er að gera upp einhverjar sorgir sínar úr fyrra ríkisstjórnarsamstarfi og það er bara eins og það er,“ segir Þorbjörg. Hún er þeirrar skoðunar að umræðan ætti frekar að snúast um hversu mörgum við höfum tekið á móti. Bendir hún á að við höfum tekið hlutfallega á móti fleiri Palestínumönnum en aðrar þjóðir.