Ummæli Jens Garðars á Alþingi í gær vekja mikla úlfúð – „Fullkomlega ömurlegt“

Ummælin féllu í umræðum um útlendingafrumvarpið svokallaða og velti Jens því upp hvort ekki væri tímabært að senda þá Palestínumenn sem hingað hafa komið til síns heima. Nefndi hann að friður væri kominn á í Palestínu og mikil uppbygging fram undan.
Vísir og Mbl.is fjölluðu meðal annars um orð Jens Garðars sem fagnaði einnig orðum Þorbjargar Sigríðar Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra þess efnis að hugsanlega yrðu hælisleitendur frá Sýrlandi sendir til síns heima þar sem aðstæður í landinu hafa skánað.
„Ég velti því fyrir mér, virðulegur forseti, en hvað með Palestínu? þá Palestínumenn sem hafa komið hér. Nú er kominn friður í Palestínu. Það er verið að skipa svokallaða uppbyggingarnefnd fyrir Gasa. Er ekki kominn tími á að þeir Palestínumenn sem hingað komu, að þeir fari heim aftur til þess að taka þátt í því uppbyggingarstarfi sem er fram undan þar? Og vonandi kemst friður fljótlega á í Úkraínu,“ sagði hann.
Ummæli Jens Garðars féllu ekki vel í kramið og skrifaði til dæmis Egill Helgason, fjölmiðlamaður og samfélagsrýnir, færslu um málið.
„Mikið er leiðinlegt að heyra fólk tala úr ræðustóli Alþingis um hluti sem það hefur ekki vit á eða hefur ekki nennt að kynna sér. Heldur Jens Garðar virkilega að það ástand sem ríkir í Palestínu sé friður?“
Bent hefur verið á að aðstæður á Gaza séu mjög erfiðar fyrir íbúa. Breska blaðið The Guardian greindi til dæmis frá því á dögunum að þúsundir krabbameinssjúkra einstaklinga fengju enga meðferð við sjúkdómi sínum.
Tónlistarmaðurinn Pálmi Gunnarsson sagðist í athugasemd við færslu Egils mæla með því að Jens Garðari verði boðið á Gaza-svæðið til að kynna sér málið. „Augljóslega veit hann ekkert í sinn haus þegar kemur að ástandinu fyrir botni Miðarjarðarhafs. Hann gæti tekið Snorra og Sigmund Davíð með sér,“ sagði hann.
„Fullkomlega ömurlegt,“ sagði Rósa Björk Brynjólfsdóttir, fyrrverandi þingkona. Önnur fyrrverandi þingkona, Nichole Leigh Mosty, tók í svipaðan streng. „Erum við að senda fólk heim bara til að losna við það núna. Er það virkilega þar sem við erum?“
„Rasismi, hreinn og klár,“ sagði kvikmyndagerðarmaðurinn Björn B. Björnsson. Aðrar athugasemdir við færslu Egils voru í svipuðum dúr. „Þessi maður býður væntanlega fjölskyldunni sinni í frí á Gasa næsta sumar, ekki málið,“ sagði til dæmis einn.