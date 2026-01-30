Hryllir við tilhugsuninni um að Grænland verði eins og Ísland – „Ekki gera sömu mistök“

Grænlendingur sem hefur búið og starfað hér á landi vill alls ekki að hans heimaland endi eins og Ísland. Hvernig þéttbýli hafi þróast hjá okkur sé ekki til eftirbreytni og telur Grænlendingurinn að fyrir utan miðborgina okkar minni Reykjavík helst á bandaríska verslunarmiðstöð. Þetta kemur fram í færslu sem birtist inn á hóp Grænlendinga á Reddit.
Fjölmiðlamaðurinn Egill Helgason deilir færslunni og segir: „Glöggt er gests augað.“
Grænlendingurinn sem kemur frá bænum Sisimiut skrifar:
„Til að byrja með þá elska ég nágranna okkar til austurs og ég meina ekkert illt með þessu. Hafandi búið og starfað á Íslandi þá dáist ég að uppsveiflunni í ferðaþjónustunni þar og þeirri velmegun sem henni fylgdi. Að því sögðu hryllir mig við tilhugsunin um að sama þéttbýlismyndun eigi sér stað á Grænlandi. Fyrir utan miðbæinn lítur stærstur hluti Reykjavíkur út eins og stór bandarísk verslunarmiðstöð. Endalaust úrval af keðjuverslunum með þægilegum bílastæðum er bara ekki í anda Grænlands. Á mörgum stöðum er erfitt að segja til um það hvort maður sé staddur á Íslandi eða einhvers staðar í Wisconsins eða á sambærilegum stað.“
Segist Grænlendingurinn óttast að Ísland sé raunhæft dæmi um hvernig óhjákvæmileg þéttbýlismyndun í Grænlandi muni líta út. Það þurfi að finna jafnvægi milli ferðamennsku, hagvaxtar og sjálfstæðis ætli Grænlendingar að varðveita menningu sína og bæjarsvip.
„Ég myndi hata að sjá heimabæ minn breytast í eitt stórt Costco-bílastæði.“
Nokkrir Íslendingar tjá sig um færsluna og taka undir með Grænlendingnum. Hér hafi verið gerð mistök sem Grænlendingar eigi ekki að leika eftir. „Ekki gera sömu mistök og við.“
„Ég hef varið nægum tíma í endalausum steynsteyptum hreinbrauðum Reykjavíkur til að óska engum þess sama.“
Einn Íslendingur telur að Reykjavík sé orðin eins konar bútasaumsteppi. Það hafi aldrei verið skýr sýn í uppbyggingu. Þetta megi glöggt sjá í Skeifunni.
Einn Færeyingur kveður sér hljóðs og biður Grænlendinga að virkilega huga að því hvernig ferðamannaiðnaðurinn muni þróast. Ferðamenn séu orðnir plága í Færeyjum á sumrin.
„Ég er úr mjög litlum bæ sem er staðsettur á fallegum stað. Við erum að drukkna í ferðamönnum. Þeim er alveg sama hvar þeir ganga, þeir koma á pallana hjá okkur, kíkja inn um gluggana, eru með hávaða á nóttunni o.s.frv. Ósnortin náttúrufegurðin og friðurinn sem við einu sinni áttum er nú úti að eilífu, bara svo ókunnugir geti upplifað eitthvað. Þetta hefur opnað augun mín fyrir ferðamannaiðnaðinum og hversu hræðilegur hann er fyrir fólk á stöðum eins og Barcelona, Mallorca o.s.frv. Það ætti í raun að setja miklar hömlur á fjöldaferðamennsku.“
Annar Færeyingur tekur undir með Grænlendingnum, Reykjavík sé ljót og Íslendingar undir of miklum áhrifum frá Bandaríkjunum. Eftir hernámið hafi Ísland orðið að vilveru Bandaríkjanna (e. wannabe americans).
„Þessir McDonalds-þyrstu, jeppadýrkandi, háværu og sjálfhverfu Íslendingar eru mjög Bandaríkjalegir.“
Varar Færeyingurinn Grænlendinga við því að fara sömu leið og Íslendingar og í reynd Færeyingar líka eftir hernám Breta.
Fleiri deila þeirri skoðun að Íslendingar hafi orðið fyrir gífurlegum áhrifum frá Bandaríkjunum allt frá hernnáminu. Eftir það hafi efnishyggjan náð völdunum á Íslandi.
Sumir benda Grænlendingnum á að það sé ekki bæði sleppt og haldið. Ætli Grænlendingar að öðlast sjálfstæði frá Dönum þurfi að eiga sér stað uppbygging og auka landsframleiðslu.