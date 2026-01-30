fbpx
Föstudagur 30.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Hryllir við tilhugsuninni um að Grænland verði eins og Ísland – „Ekki gera sömu mistök“

Ritstjórn DV
Föstudaginn 30. janúar 2026 20:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Grænlendingur sem hefur búið og starfað hér á landi vill alls ekki að hans heimaland endi eins og Ísland. Hvernig þéttbýli hafi þróast hjá okkur sé ekki til eftirbreytni og telur Grænlendingurinn að fyrir utan miðborgina okkar minni Reykjavík helst á bandaríska verslunarmiðstöð. Þetta kemur fram í færslu sem birtist inn á hóp Grænlendinga á Reddit.

Fjölmiðlamaðurinn Egill Helgason deilir færslunni og segir: „Glöggt er gests augað.“

Reykjavík eins og bandarísk verslunarmiðstöð

Grænlendingurinn sem kemur frá bænum Sisimiut skrifar:

„Til að byrja með þá elska ég nágranna okkar til austurs og ég meina ekkert illt með þessu. Hafandi búið og starfað á Íslandi þá dáist ég að uppsveiflunni í ferðaþjónustunni þar og þeirri velmegun sem henni fylgdi. Að því sögðu hryllir mig við tilhugsunin um að sama þéttbýlismyndun eigi sér stað á Grænlandi. Fyrir utan miðbæinn lítur stærstur hluti Reykjavíkur út eins og stór bandarísk verslunarmiðstöð. Endalaust úrval af keðjuverslunum með þægilegum bílastæðum er bara ekki í anda Grænlands. Á mörgum stöðum er erfitt að segja til um það hvort maður sé staddur á Íslandi eða einhvers staðar í Wisconsins eða á sambærilegum stað.“

Segist Grænlendingurinn óttast að Ísland sé raunhæft dæmi um hvernig óhjákvæmileg þéttbýlismyndun í Grænlandi muni líta út. Það þurfi að finna jafnvægi milli ferðamennsku, hagvaxtar og sjálfstæðis ætli Grænlendingar að varðveita menningu sína og bæjarsvip.

„Ég myndi hata að sjá heimabæ minn breytast í eitt stórt Costco-bílastæði.“

Nokkrir Íslendingar tjá sig um færsluna og taka undir með Grænlendingnum. Hér hafi verið gerð mistök sem Grænlendingar eigi ekki að leika eftir. „Ekki gera sömu mistök og við.“

„Ég hef varið nægum tíma í endalausum steynsteyptum hreinbrauðum Reykjavíkur til að óska engum þess sama.“

Einn Íslendingur telur að Reykjavík sé orðin eins konar bútasaumsteppi. Það hafi aldrei verið skýr sýn í uppbyggingu. Þetta megi glöggt sjá í Skeifunni.

Jeppadýrkandi, háværir og sjálfhverfir Íslendingar

Einn Færeyingur kveður sér hljóðs og biður Grænlendinga að virkilega huga að því hvernig ferðamannaiðnaðurinn muni þróast. Ferðamenn séu orðnir plága í Færeyjum á sumrin.

„Ég er úr mjög litlum bæ sem er staðsettur á fallegum stað. Við erum að drukkna í ferðamönnum. Þeim er alveg sama hvar þeir ganga, þeir koma á pallana hjá okkur, kíkja inn um gluggana, eru með hávaða á nóttunni o.s.frv. Ósnortin náttúrufegurðin og friðurinn sem við einu sinni áttum er nú úti að eilífu, bara svo ókunnugir geti upplifað eitthvað. Þetta hefur opnað augun mín fyrir ferðamannaiðnaðinum og hversu hræðilegur hann er fyrir fólk á stöðum eins og Barcelona, Mallorca o.s.frv. Það ætti í raun að setja miklar hömlur á fjöldaferðamennsku.“

Annar Færeyingur tekur undir með Grænlendingnum, Reykjavík sé ljót og Íslendingar undir of miklum áhrifum frá Bandaríkjunum. Eftir hernámið hafi Ísland orðið að vilveru Bandaríkjanna (e. wannabe americans).

„Þessir McDonalds-þyrstu, jeppadýrkandi, háværu og sjálfhverfu Íslendingar eru mjög Bandaríkjalegir.“

Varar Færeyingurinn Grænlendinga við því að fara sömu leið og Íslendingar og í reynd Færeyingar líka eftir hernám Breta.

Fleiri deila þeirri skoðun að Íslendingar hafi orðið fyrir gífurlegum áhrifum frá Bandaríkjunum allt frá hernnáminu. Eftir það hafi efnishyggjan náð völdunum á Íslandi.

Sumir benda Grænlendingnum á að það sé ekki bæði sleppt og haldið. Ætli Grænlendingar að öðlast sjálfstæði frá Dönum þurfi að eiga sér stað uppbygging og auka landsframleiðslu.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 39 mínútum
Hryllir við tilhugsuninni um að Grænland verði eins og Ísland – „Ekki gera sömu mistök“
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Íslendingar keppa um bronsið á sunnudaginn eftir tap gegn Dönum
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Sigmundur Davíð lenti í vandræðum vegna bíóferðar, þorrablóts og leiks Íslands og Danmerkur
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Móðir Ólafar Töru minnist hennar – „Ekki einu sinni dauðinn getur rofið þessa tengingu“
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Áralangri deilu á Húsavík um tugi milljóna lokið með sigri hvalaskoðunarrisa
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Verulega ósáttur við breytingar á Eddunni – „Gefur ranga og ósanngjarna mynd“
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Valentin fékk þungan dóm
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Segir nýjan Landspítala klúður sem enginn þori að ræða – „Þögn er hættuleg“

Mest lesið

Segir nýjan Landspítala klúður sem enginn þori að ræða – „Þögn er hættuleg“
Miklum verðmætum stolið frá Benedikt – „Grunsamlegur maður hlýtur að hafa sést á ferðinni“
Kvikmyndastjarna frá tíunda áratugnum nær óþekkjanleg
Forstjóri hjálparsamtaka í vondum málum: Mokaði peningum í eigin vasa og lifði sannkölluðu lúxuslífi
Tesla hættir framleiðslu á þessum tveimur bílum

Nýlegt

Olís hótar að draga nýja bílaþvottastöð fyrir dóm – „Við ætlum ekki að gefa eftir“
Þessi ummæli Victoriu Beckham vekja mikla athygli í ljósi stríðsins við elsta soninn
Ragnhildur hefur áhyggjur af földum faraldri sem spilar stóran þátt í lífi fólks – „Þessu fylgir mikil skömm“
Stúlka á Suðurnesjum varð logandi hrædd þegar grímuklæddir menn birtust við heimili hennar
Klopp aftur á Anfield í mars
Leikkonan Catherine O’Hara er látin
Móðir Ólafar Töru minnist hennar – „Ekki einu sinni dauðinn getur rofið þessa tengingu“
Sjö félög í Meistaradeildinni vilja Sterling – Burnley hefur einnig áhuga
Segir að Bandaríkin séu of hættulegur staður til að ferðast þangað
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum
Aðeins lítill hluti sjórnvaldssekta á sjóði og stofnanir hefur verið greiddur
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum

Óður til æskunnar

Óður til æskunnar
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum
Furðar sig á þessu varðandi áfengisgjöldin – „Ísland er æ meira úr takti við önnur ríki“
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum
Fyrirspurn um stæði fyrir hreyfihamlaða við skólann hafnað
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum

Var ekki í jafn góðu formi og lögreglumennirnir sem hann reyndi að stinga af

Var ekki í jafn góðu formi og lögreglumennirnir sem hann reyndi að stinga af
Fréttir
Í gær

Nærri þúsund manns á ári synjað um þjónustu VIRK

Nærri þúsund manns á ári synjað um þjónustu VIRK
Fréttir
Í gær
Olís hótar að draga nýja bílaþvottastöð fyrir dóm – „Við ætlum ekki að gefa eftir“
Fréttir
Í gær

Bað um skilning Vinnumálastofnunar vegna erfiðra veikinda eiginkonunnar en var samt beittur viðurlögum

Bað um skilning Vinnumálastofnunar vegna erfiðra veikinda eiginkonunnar en var samt beittur viðurlögum
Fréttir
Í gær
Sauð upp úr á Ölveri – Vogabúi á sextugsaldri ákærður
Fréttir
Í gær
Ljósið flytur í nýtt og rýmra húsnæði á árinu
Fréttir
Í gær

Sesselía leiðir nýtt svið hjá Högum

Sesselía leiðir nýtt svið hjá Högum
Fréttir
Í gær

Díana í Pussy Riot orðin íslenskur ríkisborgari ásamt 35 öðrum

Díana í Pussy Riot orðin íslenskur ríkisborgari ásamt 35 öðrum
Fréttir
Í gær
Svona á Suðurlandsbraut að breytast með Borgarlínunni
Fréttir
Í gær
Afi sýknaður af ákæru um að hafa beitt barnabarn sitt ofbeldi
Fréttir
Í gær

Gaupi talar aldrei við landsliðsþjálfarann, son sinn, á leikdegi – „Ég er ekki maður sem liggur í honum“

Gaupi talar aldrei við landsliðsþjálfarann, son sinn, á leikdegi – „Ég er ekki maður sem liggur í honum“
Fréttir
Í gær
Slysavarnafélag Íslands er 98 ára – Sjáðu einstakar myndir úr sögu félagsins
Fréttir
Í gær
Þorvaldur segir Dani kokhrausta: „Fílingurinn“ er sá að þennan leik eigi þeir að vinna
Fréttir
Í gær
Miklar hækkanir í lágvöruverðsverslunum í byrjun árs – Gos og brauðmeti hækkar skarpt
Fréttir
Í gær

„Nú er ég hræddur um að einhver hafi fengið sleggjuna í trýnið”

„Nú er ég hræddur um að einhver hafi fengið sleggjuna í trýnið”
Fréttir
Í gær

Ummæli Jens Garðars á Alþingi í gær vekja mikla úlfúð – „Fullkomlega ömurlegt“

Ummæli Jens Garðars á Alþingi í gær vekja mikla úlfúð – „Fullkomlega ömurlegt“
Fréttir
Í gær
Gagnrýna rannsókn lögreglu á alvarlegri líkamsárás á Þjóðhátíð
Fréttir
Í gær

Eva María, Erna og Ingibjörg Sólrún heiðraðar á stórglæsilegri Viðurkenningarhátíð FKA

Eva María, Erna og Ingibjörg Sólrún heiðraðar á stórglæsilegri Viðurkenningarhátíð FKA
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Netverjar forviða yfir aðbúnaði á Litla-Hrauni – „Þetta er ekki fangelsi heldur heimavist“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Stúlka á Suðurnesjum varð logandi hrædd þegar grímuklæddir menn birtust við heimili hennar
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Trump ákveður að hengja upp mynd af Pútín í Hvíta Húsinu

Trump ákveður að hengja upp mynd af Pútín í Hvíta Húsinu
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Segir tollverði hafa látið sig afklæðast að ástæðulausu og án lagaheimildar

Segir tollverði hafa látið sig afklæðast að ástæðulausu og án lagaheimildar
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Ódýrast vikunnar hjá Bónus skilað yfir 300 milljóna sparnaði fyrir íslensk heimili
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Þjóðin í sigurvímu