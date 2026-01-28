fbpx
Miðvikudagur 28.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Ákæran gegn Helga Bjarti: Sakaður um húsbrot, nauðgun, kynferðisbrot gegn barni og vændiskaup

Ágúst Borgþór Sverrisson
Miðvikudaginn 28. janúar 2026 12:20

Helgi Bjartur Þorvarðarson. Mynd: Félag fasteignasala

DV  hefur borist ákæra í máli héraðssaksóknara gegn Helga Bjarti Þorvarðarsyni, í hinu svokallaða Hafnarfjarðarmáli.

Helgi Bjartur er ákærður fyrir húsbrot, nauðgun og kynferðisbrot gegn barni með því að hafa árla morguns 14. september 2025, ruðst í heimildarleysi inn í íbúðarhús í Hafnarfirði og þar, í svefnherbergi á rishæð hússins, klætt sig úr buxum og lagst upp í rúm hjá dreng sem þar svaf.

Hann hafi síðan brotið kynferðislega gegn drengnum, sett hönd hans á getnaðarlim sinn, káfað innanklæða á maga, brjóstkassa og kynfærum drengsins, dregið niður buxur hans og reynt að þröngva getnaðarlim sínum inn í endaþarm drengsins.

Helgi Bjartur er sagður hafa beitt drenginn ofbeldi og ólögmætri nauðung í krafti yfirburða sinna í formi aldurs og styrkleika. Hann hafi notfært sér að drengurinn gat ekki spornað við verknaðinum sökum aldurs og svefndrunga.

Í öðrum lið ákærunnar er Helgi Bjartur síðan ákærður fyrir vændiskaup.

Samkvæmt heimildum DV neitaði Helgi Bjartur sök um húsbrot og kynferðisbrot gegn drengnum en játaði vændiskaup, við þingfestingu málsins í morgun.

Aðalmeðferð í málinu verður þann 23. mars næstkomandi, við Héraðsdóm Reykjaness. Réttað verður fyrir luktum dyrum.

Sjá einnig: Helgi keypti þjónustu vændiskonu sama kvöld – Síminn hans hefur ekki fundist

