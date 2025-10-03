Úrval Útsýn svarar kalli um björgunarfargjöld

Mbl.is greindi frá því í gær að flugfélög hefðu ekki getað orðið við kalli yfirvalda um aðstoð við að koma farþegum heim á viðráðanlegu verði.
Bent var á það í fréttinni að tuttugu flugfélög væru með áætlunarflug til og frá Íslandi um þessar mundir en ekkert þeirra brást við beiðninni.
Í tilkynningu sem Úrval Útsýn sendi frá sér kemur fram að ferðaskrifstofan hafi nú sett til hliðar 200 sæti í viðbót á sérstöku verði, sem nýtast þeim sem eru á Kanaríeyjum og Madeira. Þessi flug taka á loft á morgun og næstu sólarhringum og koma því til gagns strax.
„Við finnum til samkenndar með fólkinu sem er í þessum aðstæðum og höfum frá því að staðan kom upp nýtt alla umframgetu okkur og höfum unnið að þessu hörðum höndum. Með þessum auka sætafjölda sem við erum að bæta við núa á sérkjörum erum við að gera það sem við getum – hratt, örugglega og af heilindum“ segir Þórunn Reynisdóttir, forstjóri Úrval Útsýnar, í tilkynningunni fyrirtækisins.
4 okt TFS til KEF
5 okt ALC til KEF
7 okt ALC til KEF
8 okt TFS til KEF
9 okt TFS til KEF
Flugin og upplýsingar um þau eru á vef https://uu.is/flug/ þar erum öll flug í boði og þau sem bætast við á næstunni er um leið sett inn á vefinn.