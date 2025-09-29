Play gefur út leiðbeiningar til farþega nú þegar fyrirtækið er farið á hausinn

Farþegar eru í fyrsta lagi hvattir til að kanna flug hjá öðrum flugfélögum og bent á að sum félög kunni að bjóða upp á svokölluð björgunarfargjöld.
„Farþegar sem greiddu með kreditkorti geta haft samband við kortafyrirtækið sitt varðandi endurgreiðslu. Hafi bókun verið hluti af pakkaferð (flug + gisting eða önnur þjónusta) hjá ferðaskrifstofu innan EES, er hægt að hafa samband við ferðaskrifstofuna,” segir enn fremur.
Þá kemur fram að réttindi kunni einnig að nást samkvæmt Evrópureglum um réttindi flugfarþega. Í tilviki gjaldþrots skuli beina kröfum til skiptastjóra.
Breki Karlsson, formaður Neytendasamtakanna, segir við RÚV að fólk sem á flugmiða með Play ætti að hafa samband við sinn viðskiptabanka og óska eftir endurgreiðslu. Þeir sem staddir eru erlendis ættu að hinkra örlítið og fylgjast með upplýsingum á vef Samgöngustofu.
Breki segir enn fremur að almennt gangi það hratt að koma fólki heim.
„Það verður náttúrulega einhver röskun en réttur fólks sem hefur greitt með kreditkortum er ansi ríkur og einfalt að fá endurgreitt hjá viðskiptabanka sínum eða útgefanda kortanna með því að hafa samband og óska eftir því,“ segir hann meðal annars.