fbpx
Mánudagur 29.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Fjórir lífeyrissjóðir tapa 3 milljörðum króna á falli Play – „Stjórnir sjóðanna, þurfa þær ekkert að svara fyrir svona glórulausar fjárfestingar?“

Kristinn H. Guðnason
Mánudaginn 29. september 2025 14:30

Lífeyrissjóðir tapa á falli Play.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Fjórir lífeyrissjóðir töpuðu samanlagt nærri 3 milljörðum króna á fjárfestingum í hinu fallna flugfélagi Play. Birta er sá lífeyrissjóður sem tapar mestu.

„Fjórir lífeyrissjóðir launafólks virðast tapa upp undir 3 milljörðum við gjaldþrot Play,“ segir verkalýðsforinginn Vilhjálmur Birgisson og vísar í tölur um eign lífeyrissjóðanna í Play samkvæmt ársreikningum frá árinu 2024. Taka verður tölunum með vissum fyrirvara í ljósi skuldabréfaútboðs sem fram fór í júní síðastliðnum.

Birta langstærsti sjóðurinn

Samkvæmt ársreikningunum átti Birta 10,4 prósent í Play og var einn stærsti eigandinn. Birta varð til árið 1992 við sameiningu Lífeyrissjóðs byggingarmanna og Lífeyrissjóðs málm- og skipasmíðamanna. Síðar bættust við fleiri lífeyrissjóðir, einkum iðnaðarmanna og er sjóðurinn sá fjórði stærsti á landinu með um 18 þúsund virka sjóðsfélaga.

Birta hefur staðið þétt að baki Play. Í viðtali við mbl.is í október árið 2024 sagði Ólafur Sigurðsson, framkvæmdastjóri Birtu, að sér litist vel á fyrirætlanir Play um breytt rekstrarlíkan, það er að einblína á sólarlandaflug. En á þeim tíma var farið að hrikta verulega í stoðum félagsins.

Í júní vísaði Ólafur því á bug að um óhóflega áhættutöku væri að ræða í viðtali við Vísi. Sjóðurinn ætti fjölbreytt eignasafn og þetta væri lítill hluti. Birta hafi litið til þess að Play gæti orðið gjaldeyrisskapandi fyrirtæki sem myndi fjölga ferðamönnum.

Lífsverk, Festa og LSV

Þar á eftir kemur Lífsverk með 2,6 prósent hlut í Play. Tap lífeyrissjóðsins ætti því að vera 687 milljónir króna. Lífsverk var upphaflega lífeyrissjóður fyrir verkfræðinga en hefur opnað dyr sínar fyrir aðra háskólamenntaða síðan.

Lífeyrissjóðurinn Festa á 1,44 prósenta hlut í Play og tapið því 534 milljónir króna. Festa er lífeyrissjóður fólks á Suðurlandi og Vesturlandi, með höfuðstöðvar í Reykjanesbæ. Sjóðurinn er einn af þeim stærri á landinu með 14 þúsund félaga.

Þá á Lífeyrissjóður Vestmannaeyja, LSV, mjög lítinn hluta í Play, það er innan við 0,1 prósent. Tap sjóðsins ætti því að vera 34 milljónir króna.

Hverjir svara fyrir?

Ýmsir hafa tjáð sig um þessar fjárfestingar lífeyrissjóðanna í athugasemdum. Meðal annars Gunnar Smári Egilsson, sjónvarpsstjóri Samstöðvarinnar, sem segir þetta hafa verið glatað fé.

„Þetta fé var löngu tapað. Hlutafé í Play hefur verið verðlaust lengi. Segja má að lífeyrissjóðirnir hafi tapað þessu fé daginn sem þeir keyptu hlutinn,“ segir hann.

„Jesús! Og stjórnir sjóðanna, þurfa þær ekkert að svara fyrir svona glórulausar fjárfestingar?“ spyr Valgarður Lyngdal Jónsson, oddviti Samfylkingar í bæjarstjórn Akraness.

 

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Fjórir lífeyrissjóðir tapa 3 milljörðum króna á falli Play – „Stjórnir sjóðanna, þurfa þær ekkert að svara fyrir svona glórulausar fjárfestingar?“
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Icelandair sakað um að nýta sér fall Play til að hækka verðið
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Hryllingur á Ryder Cup – Trumpistar góluðu viðbjóðsleg orð og ógnuðu fjölskyldum evrópskra kylfinga
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Þessi úrræði standa neytendum til boða eftir fall Play
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Misjöfn viðbrögð við falli Play – „Sorglegt að svona fór“ – „Fuck my life“
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Sauð upp úr á Bylgjunni þegar Stefán Einar og Margrét tókust á – „Þú ert ekki að stjórna þessum þætti, Stefán Einar“
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Einar segir unnið að því að koma áhöfnum fimm véla heim – Vinnumálastofnun býr sig undir stóra tilkynningu
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Fjárfestir náði að selja hlutabréf í Play á sama tíma og tilkynnt var um endalokin

Mest lesið

Fjárfestir náði að selja hlutabréf í Play á sama tíma og tilkynnt var um endalokin
Vigdís lýsir síðustu dögunum í lífi sonar síns – „Ef ég hefði vitað hvað myndi gerast þá hefði ég knúsað hann og aldrei sleppt honum“
Kom í ljós hvers vegna tugir milljóna fóru í Gylfa Þór
Stefán Einar kallar Hallgrím Helgason hrotta og segir samvisku Bubba vera beygða og beyglaða
Óumflýjanleg hækkun eftirlaunaaldurs – „Við vinnum og vinnum og vinnum“

Nýlegt

Tengdamóðir Bonnie Blue getur ekki beðið eftir að losna við hana úr lífi sínu
Fékk saumavélina hjá mömmu sinni lánaða og lét reyna á gamlan draum
Eitt af helstu undrum veraldar sagt vera að glata ljóma sínum
Íhugaði að hætta rekstri á mjög erfiðum tíma en bróðir hennar heitinn stappaði í hana stálinu
Ofurtölvan stokkar spilin eftir helgina: Telur að Arsenal vinni deildina nokkuð þægilega – Algjörar hörmungar Manchester United
Misjöfn viðbrögð við falli Play – „Sorglegt að svona fór“ – „Fuck my life“
Rooney öskuillur með gang mála – „Þetta er ekki Manchester United“
Sauð upp úr á Bylgjunni þegar Stefán Einar og Margrét tókust á – „Þú ert ekki að stjórna þessum þætti, Stefán Einar“
Starfið ekki í nokkurri hættu
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
„Ég hef verið í þessu lengi og ég man varla eftir svo miklu áhugaleysi“
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum

Lausn sögð fundin á 34 ára gamalli morðgátu

Lausn sögð fundin á 34 ára gamalli morðgátu
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Segir augljóst að Pútín sé undirbúa innrás í annað Evrópuland
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Illa slasaður eftir slys á rafmagnshlaupahjóli
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum

Trump svipti forseta Kólumbíu vegabréfsáritun –

Trump svipti forseta Kólumbíu vegabréfsáritun –
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum

„Öskubuskuþjófurinn“ hlaut makleg málagjöld

„Öskubuskuþjófurinn“ hlaut makleg málagjöld
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Stefán Einar kallar Hallgrím Helgason hrotta og segir samvisku Bubba vera beygða og beyglaða
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Magga Frikka þróar umhverfisvænar umbúðir og hlýtur alþjóðleg verðlaun

Magga Frikka þróar umhverfisvænar umbúðir og hlýtur alþjóðleg verðlaun
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Óumflýjanleg hækkun eftirlaunaaldurs – „Við vinnum og vinnum og vinnum“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
„Rússum má aldrei takast að hræða okkur frá því að standa með Úkraínu“
Fréttir
Í gær

Ósáttur eftir að fundarhaldarar komu að lokuðum dyrum í Tryggvaskála – „Ákveður Samfylkingin í Árborg að ráðast opinberlega á mitt fyrirtæki“

Ósáttur eftir að fundarhaldarar komu að lokuðum dyrum í Tryggvaskála – „Ákveður Samfylkingin í Árborg að ráðast opinberlega á mitt fyrirtæki“
Fréttir
Í gær

Þrír fluttir á slysadeild eftir bílveltu – Reyndi að stinga lögreglu af

Þrír fluttir á slysadeild eftir bílveltu – Reyndi að stinga lögreglu af
Fréttir
Í gær
Gufunesmálið: Hvers vegna var konan sýknuð?
Fréttir
Í gær
Gufunesmálið: Maður sem hafði samband við lögreglu og átti þátt í að leysa málið var sakfelldur
Fréttir
Í gær

Fangi kvartar undan álagi við umönnun samfanga með Alzheimer – „Ef það eru vitleysingar að sinna þeim þá ræna þeir bara af þeim“

Fangi kvartar undan álagi við umönnun samfanga með Alzheimer – „Ef það eru vitleysingar að sinna þeim þá ræna þeir bara af þeim“
Fréttir
Í gær
Setti brunakerfi á gistiheimili í gang svo vatn flæddi út um allt
Fréttir
Í gær
Leigusalinn lét bera konu á fertugsaldri út – Þá kom óhugnaðurinn í ljós
Fréttir
Í gær
Setti heimsmet í að hlaupa á fjórum fótum
Fréttir
Í gær

Hafði ekki erindi sem erfiði eftir óljósa tjónstilkynningu – „Einhver svartur fólksbíll“

Hafði ekki erindi sem erfiði eftir óljósa tjónstilkynningu – „Einhver svartur fólksbíll“
Fréttir
Í gær

Halla segist ekki hafa öll svörin – „En ég veit að það skiptir máli að hlusta“

Halla segist ekki hafa öll svörin – „En ég veit að það skiptir máli að hlusta“
Fréttir
Í gær
Víetnami fær ekki stöðu þolanda mansals – Blekktur og látinn vinna launalaust
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Segja Airbnb-frumvarpið óþarft – „Réttara væri að framfylgja gildandi lögum“

Segja Airbnb-frumvarpið óþarft – „Réttara væri að framfylgja gildandi lögum“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Húsnæðismál eldri borgara í Hafnarfirði enn óleyst – Meirihlutinn neitaði að taka húsið, sem er efst á óskalistanum, af söluskrá
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Musk sagði að Trump væri í Epstein-skjölunum en svo reynist hann vera þar sjálfur
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Veitustjóri Dalvíkurbyggðar rekinn eftir innan við tvö ár í starfi

Veitustjóri Dalvíkurbyggðar rekinn eftir innan við tvö ár í starfi
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Faðir féll milli skips og bryggju Fæðingarorlofssjóðs – Kerfið sagði nei

Faðir féll milli skips og bryggju Fæðingarorlofssjóðs – Kerfið sagði nei
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Stytta reist af Trump og Epstein við þinghúsið í Washington – „Bestu vinir að eilífu“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Annað merki á Vestfjörðum veldur kergju – „Hvort er ljótara? þetta merki eða nýja merkið hjá Vesturbyggð?“