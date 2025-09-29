Fjárfestir náði að selja hlutabréf í Play á sama tíma og tilkynnt var um endalokin

Fjárfestir nokkur virðist hafa náð að selja hlutabréf í Play á nánast sama tíma og félagið tilkynnti um endalok starfseminnar í morgun. Alls seldi viðkomandi 400 þúsund hluti í félaginu á verðinu 0,45 að verðmæti 180 þúsund krónur. Viðskiptin áttu sér stað kl.9.32 og 9.33 í morgun en tilkynningin frá flugvélinu barst 9.32 til kauphallarinnar.
Það var netverjinn Ingvi Georgsson sem vakti athygli á gjörðum hins heppna eða klóka fjárfesti í morgun.
Ljóst er að tilkynningin um endalok Play er mikið áfall fyrir íslenskt efnahagslíf. Um 400 manns missa vinnuna og þá eru hundruðir strandaglópa um allan heim sem áttu flug með Play á næstu dögum. Hluthafar í Icelandair njóta hins vegar góðs af brotthvarfi helsta samkeppnisaðilans en hlutabréf í félaginu hafa hækkað mikið í morgun.
Viðskiptamaður vikunnar hlýtur að vera meistarinn sem virðist hafa náð að slá á viðskiptavaktina 9:33 og 9:32 eftir að Play var búið að tilkynna um að það væri farið undir 9:32.
