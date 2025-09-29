Einar segir unnið að því að koma áhöfnum fimm véla heim – Vinnumálastofnun býr sig undir stóra tilkynningu

Einar Ólafsson, forstjóri Play, sagði á starfsmannafundi í morgun að stefnt væri að því að starfsfólk fengi borgað fyrir þennan mánuð. Um 400 manns störfuðu hjá flugfélaginu Play þegar það fór í þrot í dag.
Eins og kom fram í viðtali Vísis við Einar verður rætt við Samgönguyfirvöld um næstu skref.
Play var í fullum rekstri og fimm vélar félagsins eru staðsettar erlendis. Félagið mun ekki koma farþegum sem eiga miða heim með Play til aðstoðar en unnið er að því að koma áhöfnum vélanna heim. Einar sagðist hins vegar finna til með þeim sem séu föst erlendis og vonast til þess að þau finni út úr þessu. Mikið sé flogið til og frá landinu.
Eins og gefur að skilja er um mjög stóra uppsögn fólks að ræða. Vinnumálastofnun mun funda um stöðuna í dag þó ekki sé komin tilkynning um hópuppsögn. Ekki er hins vegar um að ræða jafn stórt áfall og þegar WOW Air varð gjaldþrota. Þá misstu um 1.100 manns vinnuna á einu bretti.
Þá sagðist Jón Þór Þorvaldsson, formaður Félags íslenskra atvinnuflugmanna, í samtali við mbl.is finna til með starfsfólkinu. Þó að flugmenn Play hafi ekki verið í félaginu þá hafi verið litið á þá sem kollega og félaga. En stutt er síðan Jón Þór gagnrýndi flugfélagið Play fyrir að selja ferðir sem vitað væri að yrðu ekki flognar. Gagnrýndi Einar forstjóri Play hann fyrir það.