Myndband af ferðamanni vekur athygli: „Gerðu það, ekki vera þessi náungi“

Myndband af erlendum ferðamanni við Jökulsárlón hefur vakið talsverða athygli á Reddit.

Myndbandið birtist í hópnum VisitingIceland en þar er einna helst að finna erlenda ferðamenn sem hyggja á ferðalög til landsins eða eru þegar staddir á Íslandi.

Á myndbandinu má sjá ferðamann standa úti á ísnum og virðist hann hafa vera að taka sjálfsmyndir í fallegu veðri. Sá sem tekur svo myndbandið upp súmmar svo inn á skilti þar sem stendur skýrum stöfum: „Do not walk out on the ice!!“ eða á íslensku: „Ekki ganga út á ísinn!!“

„Gerðu það, ekki vera þessi náungi,“ segir svo sá sem setur myndbandið inn.

Margir hafa tjáð sig undir myndbandinu og segir til dæmis einn sögu af því sem hann sá einu sinni á lóninu og er líklega ein af ástæðum þess að ferðamenn eru hvattir til að gera þetta ekki.

„Ég sá einu sinni mann gera þetta á þessum nákvæmlega sama stað einu sinni. Á þeim tíma var ísinn nokkuð laus í sér og brotinn á köflum en hann hoppaði bara á milli ísjaka– líklega til að reyna að heilla vini sína. Svo byrjaði ísjakinn að fljóta í burtu og hann hafði engan annan kost en að hoppa í lónið til að komast á þurrt.“