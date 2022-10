Heldur hefur dregið úr árásum Rússa á Úkraínu með flugskeytum og drónum á síðustu dögum ef miðað er við stöðuna fyrir rúmri viku.

Þetta er hugsanlega vísbending um að Rússar eigi ekki svo mikið af flugskeytum og drónum. Þetta kemur fram í daglegri stöðuskýrslu bandarísku hugveitunnar The Institute for the Study of War um gang stríðsins.

Rússar gerðu tvær flugskeytaárásir og 28 drónaárásir á Úkraínu í gær.