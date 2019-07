Fyrrverandi formaður félags stúdenta við HÍ gegn ESB auglýsir nasískar skoðanir sínar

Arnar Styr Björnsson, fyrrverandi formaður Herjans, félag stúdenta gegn ESB aðild, birtir kostuð tíst á Twitter sem gefa sterklega í skyn að hann aðhyllist nasisma. Aðrir Íslendingar á forritinu vekja athygli á þessu. Eðli máls samkvæmt birtast tíst hans fyrir notendum sem fylgja honum þó ekki. Á Reddit er jafnframt vakin athygli á þessu.

Í gær deildi íslenskur en nafnlaus notandi tísti Arnars þar sem hann virðist hampa þjóðarmorði á frumbyggjum Norður-Ameríku og gefur í skyn að þeir þjóðflokkar hafi verið nær öpum en mönnum. „Ég elska að hann hafi skrifað þetta bilaða nasistakomment og hent í eitt stykki promotion,“ skrifar sá notandi.

Karl Ólafur Hallbjörnsson, pistlahöfundur Lestarinnar á Rás 1, deilir skjáskoti sem sýnir að hann hafi tilkynnt kostaða tístið og Twitter hafi ákveðið að fjarlægja það. „Elska þegar nasistarnir eru nógu heimskir til að gefa manni séns á solid reporti eins og þetta bullshit,“ skrifar Karl Ólafur.

When circumstances begin to suggest to the regular mind that an invisible order exists in the universe.#refugees #RefugeesWelcome #Immigration #migrants pic.twitter.com/MuhT0Bqxig

— Arnar Styr Björnsson (@EaglesStrife) May 29, 2019