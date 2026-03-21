Ekki henda bananahýðinu – Settu það í vatnsglas

Flestir henda bananahýðinu þegar búið er að borða ávöxtinn en það er hægt að gefa því „annað líf“ áður en það endar í ruslatunnunni.
Aðferðin er einföld og áhrifarík. Í henni felst einfaldlega að setja hýðið í vatnsglas. En þá má spyrja sig hvaða gagn er að því? Jú, bananahýði í vatni gerir vatnið næringarríkt og gott til að nota sem áburð fyrir plöntur.
Kalíum og önnur steinefni, sem eru í bönunum, leysast upp í vatninu og mynda næringu sem styrkir rætur plantna og örvar vöxt þeirra.
Ef þú vilt prófa þetta, þá kemur uppskriftin að fljótandi bananaáburði hér:
Settu bananahýði í stórt glas.
Fylltu glasið með vatni þannig að það fljóti yfir hýðið.
Láttu hýðið liggja í vatninu í minnst tvo sólarhringa. Þeim mun lengur sem það er í vatninu, þeim mun fleiri næringarefni enda í vatninu.
Svo er bara að nota þetta næringarríka vatn til að vökva plönturnar.
Þú getur endurtekið þetta í hvert sinn sem þú átt bananahýði.