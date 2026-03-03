Teppti flugsalernið í 11 klukkustunda flugi fyrir furðulegt athæfi

Karlmaður sem kallar sig Dom.Stroh á TikTok birti myndband sem yfir 2 milljón áhorf eru á. Í myndbandinu sýnir hann að hann sleppir aldrei takti úr strangri hlaupaæfingaráætlun sinni, ekki einu sinni þegar hann er í flugi.
Í myndbandinu er hann staddur í 11 klukkustunda flugi og má sjá hann klæða sig í hlaupagallann og hlaupa á salernið. Ekki til að sinna þörfum sínum, heldur til að halda sig við hlaupaáætlun sína.
Hann ræsir snjallúrið sitt og sést síðan ítrekað fara í hringi og stíga upp á lokað klósettið. Samkvæmt Strava appinu stundaði hann athæfið í næstum klukkustund.
@dom.stroh♬ Timeless – The Weeknd & Playboi Carti
Rúmlega 150 athugasemdir hafa verið skrifaðar og lýsa margir hneykslun sinni á athæfinu.
„Klósettið er líklega ekki hannað til að vera stigaþrep.“
„Er þetta atriði?“ spurði annar.
„Þess vegna er biðin svona löng eftir klósettinu,“ bætti sá þriðji við.