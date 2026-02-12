Fór óvart um borð í ranga flugvél – Áttaði sig í miðju flugi að hann var á leið í aðra heimsálfu

Farþegi hjá United Airlines endaði í öðru landi eftir að hafa óvart farið um borð í rangt flug.
Farþeginn var á leið frá Los Angeles til Managua í Níkaragva með millilendingu í Houston, en endaði í Tókýó í Japan.
„Við höfðum samband við flugvöllinn til að reyna að skilja hvernig þetta gerðist, höfðum samband beint við farþegann til að biðjast afsökunar á upplifun hans og buðum upp á ferðainneign og endurgreiðslu,“ sagði talsmaður United Airlines við erlenda miðla.
„Við ráðleggjum farþegum alltaf að fylgjast með skilti við hliðið og tilkynningum um brottför til að ganga úr skugga um að flugvélin sem þeir fara um borð í sé að fara á tilætlaðan áfangastað.“
Farþeginn áttaði sig að sögn í miðju fluginu á því að hann væri með rangri vél og spurði flugþjónn hvers vegna ferðin til Houston tæki sex klukkustundir, frekar en rétt rúmar þrjár.
Farþeginn lenti á Haneda-flugvelli í Tókýó í Japan og gisti á hóteli í tvær nætur á meðan United skipulögðu ferðaáætlun farþegans til upprunalegs áfangastaðar.
Flugfélagið bauð fyrst 300 dala ferðainneign sem afsökunarbeiðni en bauð síðar 1.000 dali í ferðainneign.
Notandi á Reddit birti tilkynningu flugfélagsins um óhappið á spjallsvæðinu r/unitedairlines sem vakti umræðu um atvikið.
„Já … [ef] þú ert ekki kominn til Houston eftir sex klukkustundir, þá er eitthvað að,“ skrifaði einn einstaklingur. „Mig langar samt að fara til Japans fyrir mistök.“
Annar einstaklingur skrifaði: „Ég er ekki að segja að þetta hafi gerst hér í þessu tilviki, en nokkrir flugvellir hafa tvö eða jafnvel þrjú hlið sem tengjast sama svæði. Þegar þú hefur skannað miðann þinn geturðu farið um borð í hvaða flugvél sem er.“
„Þeir tilkynna venjulega áfangastað flugsins að minnsta kosti einu sinni áður en þeir loka dyrunum. Kannski var skortur á tækni eða tungumálaörðugleikar í spilinu,“ sagði annar notandi.
„Hvernig fer maður óvart um borð í rangt flug? Það er svo margt sem þessi farþegi hefði átt að taka eftir,“ sagði einn einstaklingur. Annar notandi sagði: „Þú myndir undrast hversu miklir fávitar fólk er.“