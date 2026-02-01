Hótel um allan heim eru að fjarlægja þennan hlut í sparnaðarskyni og gestir eru ekki sáttir

Hótel erlendis fara nú mörg hver nýja leið í sparnaði, leið sem hefur áhrif á friðhelgi gesta þeirra.
Aðferðin felst í því að engin hurð er á haðherbergi hótelherbergja og hefur þessi undarlega sparnaðaraðferð reitt marga viðskiptavini til reiði sem segjast vera meðhöndlaðir eins og fjósdýr. Ferðamenn krefjast þess í auknum mæli að hótelstjórar „komi með almennilegar hurðir aftur“.
Hefðbundnum heilum hurðum hefur verið að vera skipt út fyrir „rennihurðir, gluggatjöld, stefnumiðaða veggi og aðra hluti“ eins og gler, samkvæmt rannsókn Wall Street Journal.
„Hótel eru að fjarlægja það eina sem aðskilur okkur frá dýrunum: baðherbergishurðina,“ leiddi rannsóknin í ljós á þriðjudag.
Eina vandamálið er að, fyrir utan augljósan skort á friðhelgi, þau hótel sem skipta út almennilegum hurðum fyrir óæðri valkosti „sem eru ekki eins færir í listinni að halda hávaða og lykt inni á baðherginu,“ varaði WSJ við.
„Ég hef verið gift í 25 ár, ég elska eiginmanninn minn, en mig langar ekkert að horfa á hann nota klósettið,“ kvartaði Denise Milano Sprung. Hún og eiginmaður hennar höfðu gist á Calgary Airport Marriott hótelinu, þar sem hún var ekki hrifin af mattri baðherbergishurð hótelherbergisins.
Sérfræðingar sögðu WSJ að aðgerðin væri gerð til að lækka kostnað vegna hækkandi atvinnu-, byggingar- og orkuverðs. Og hurðarhúnar, sem gætu dottið af eða fests, auka einnig á fjárhagslegan kostnað. Breytingarnar eru ætlaðar til að einfalda skipulag herbergja og draga úr langtímakostnaði, en margir gestir segja að þessi málamiðlun komi niður á friðhelgi einkalífsins.
Á Reddit hafa notendur deilt sögum af hótelgistingu þar sem baðherbergi eru án hurða, svo og að hluta til lokuð rými, rennihurðir sem lokast ekki alveg og mattar glerplötur aðskilja salerni eða sturtu frá restinni af herberginu.
Stafræni markaðsfræðingurinn Sadie Lowell byrjaði að fylgjast með skipulagi baðherbergja á hótelum eftir að hafa rekist á herbergi án hefðbundinna hurða, samkvæmt vefsíðu hennar, Bring Back Doors. Lowell hefur tekið saman óformlega lista yfir hótel byggða á hönnun baðherbergja, þar sem hún aðgreinir hótel sem bjóða upp á hefðbundnar hurðir frá þeim sem nota hluta af hurðum eða engar hurðir yfir höfuð.
Sumir ferðalangar hafa einnig bent á ónæði af ljósi á baðherberginu þegar einhver notar það að nóttu til. Þó að margir ferðalangar hafi lýst yfir gremju segja sumir að hönnunin sé viðráðanleg þegar þeir gista með maka eða nánum vini, þó það sé ekki alltaf raunin.
En það eru nokkrar ástæður fyrir því að hótel um allan heim eru að breyta baðherbergishurðum.
Innanhússhönnuðurinn Jon de la Cruz, sem hefur unnið á veitingastöðum og hótelum, segir House Beautiful hvers vegna hótel gætu hætt að nota hefðbundnar baðherbergjahurðir.
„Frá hönnunarsjónarmiði geta verið hagnýtar ástæður fyrir því að hótel velja glerhurðir eða hlöðuhurðir fyrir baðherbergi eða vatnssalerni, fyrst og fremst tengdar rýmisnýtingu.“
Þar að auki er hægt að nota baðherbergjahurðir til að bæta við heildartilfinningu eða útliti herbergisins, svo sem með því að auka ljósmagn.
Hönnuðurinn Sarah Stacey útskýrir hvernig þetta gæti virkað í eldri byggingum. „Þetta kemur einnig fyrir í sögulegum byggingum, þar sem þú gætir ekki bætt við þeirri tegund lýsingar, loftræstingar eða rafmagns sem þú myndir helst vilja inni í fullkomlega lokuðu baðherbergi, þannig að hönnunin fær lánað ljós frá svefnherberginu til að koma í veg fyrir að baðherbergið líti út eins og dimmur kassi.“
Einfaldar gerðir af hurðum, eins og hlöðu- eða glerhurð, eru auðveldari og hagkvæmari í framleiðslu í miklu magni, sem hjálpar hótelum að spara peninga.