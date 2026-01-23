Slátrari sökuð um að hafa myrt kærustu sína, hlutað niður lík hennar og svo grafið það í bakgarðinum

Hin pólska Izabela Zablocka hvarf árið 2010, skömmu eftir að hún fluttist frá heimalandi sínu til Bretlands. Hennar var saknað í 15 ár áður en örlög hennar urðu ljós. Nú svarar fyrrum kærasta hennar, Anna Podedworna, til saka í málinu.
Ákæruvaldið heldur því fram að Anna, sem er fyrrum slátrari, hafi myrt Iszabela, aflimað hana með hníf og því næst grafið líkamsleifar hennar í bakgarðinum.
Anna og Izabela fluttu saman til Bretlands árið 2009 í leit að vinnu og nýju upphafi. Izabela hélt þó sambandi við fjölskyldu sína heima í Póllandi. Fjölskyldan heyrði seinast frá henni í ágúst árið 2010 og virtist þá allt vera í góðu.
Samkvæmt máli ákæruvaldsins var Izabela myrt fljótlega eftir þetta seinasta símtal til fjölskyldu hennar. Kviðdómur hefur fengið að heyra að lík hennar hafi verið skorið í tvennt með risastórum hníf og að Anna hafi í heimalandinu starfað sem slátrari, við að afbeina og hluta niður dýrahræ. Að mati réttarmeinafræðinga þurfti töluverðan styrk til að skera í sundur hrygg Izabelu.
Anna er svo sökuð um að hafa grafið líkamsleifar kærustu sinnar í bakgarðinum og hellt steypu yfir gröfina. Líkið fannst ekki fyrr en í sumar, eftir að Anna sjálf hafði samband við lögreglu og benti þeim á hvar kærasta hennar heitin var grafin, en líkið var þá svo illa farið að ómögulegt var að greina dánarorsök.
Líklegast þykir að samband kærustuparsins hafi verið stormasamt og að Anna hafi verið afbrýðisöm með eindæmum. Izabela átti dóttur sem varð eftir í Póllandi, en hún mun hafa greint dóttur sinni frá því að hún væri að íhuga að gangast undir kynleiðréttingu. Það helsta sem stæði í vegi fyrir því væru fjármálin, enda slíkar aðgerðir kostnaðarsamar.
Anna segir þó að Izabela hafi látist af slysförum. Þær hafi verið að rífast og við það kom til átaka þar sem Anna banaði kærustu sinni í sjálfsvörn.