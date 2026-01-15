fbpx
Hótelsérfræðingar: Þetta eru herbergisnúmer sem ætti að forðast ef dvölin á að vera friðsæl

Fimmtudaginn 15. janúar 2026 21:30

Margir ferðamenn sem skrá sig inn á hótel eru lítið að spá í herbergisnúmerið sem þeim er úthlutað en hótelsérfræðingar segja númerið geta verið sá þáttur sem hefur mest áhrif á dvölina.

Ef þú ert að leita að gistingu með eins litlum hávaða og mögulegt er skaltu íhuga herbergisnúmerið og hæðarskipulagið.

Sérfræðingar ráðleggja ferðamönnum sem vilja fá rólegan tíma að forðast hótelherbergisnúmer sem enda á -01 eða -02, að því er Travel Noire greindi frá.

Þessir sérfræðingar halda því fram að herbergi sem enda á þessum tölum séu yfirleitt staðsett næst lyftu, stiga, ræstingarþjónustu, ísvélum og öðrum þjónustusvæðum á hverri hæð.

Þó að þetta geti átt við um sum hótel, þá er það ekki alltaf raunin. Eftir því hvernig hæðin er skipulögð gætu herbergin sem enda á -01 eða -02 í raun verið fjærst svæðum með mikla umferð.

Mismunandi herbergisnúmer geta einnig þýtt mismunandi þægindi og herbergjagerðir, svo sem tegund rúms eða rúma, útsýni og svo framvegis.

Sem betur fer eru til nokkrar leiðir til að tryggja að herbergisnúmerið þitt sé það sem þú vilt fyrir dvölina þína.

Ferðamenn geta hringt í hótelið fyrirfram til að spyrja hvort þeir geti fengið herbergi á rólegasta hluta hæðarinnar.

Ef gestur vill frekar sjá herbergið og hæðina sem hann gistir á áður en hann tekur ákvörðun, getur hann kurteislega óskað eftir öðru herbergisnúmeri ef þörf krefur þegar hann er kominn á hótelið, að því gefnu að ekki sé allt upppantað.

Herbergi á hærri hæð er einnig ólíklegt til að vera nælægt hávaða þar sem það er fjarri anddyri og veitingastöðum á jarðhæð.

Þar sem fleiri og fleiri hótel aðlaga farsímainnritun og hótellykla í gegnum öpp sín, er stundum mögulegt fyrir ferðamenn að sjá hótelherbergisnúmer sitt fyrir komu. Í því tilfelli er oft hægt að sjá hvar herbergið er staðsett á hótelinu og skipulag sem er nálægt því.

