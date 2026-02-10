fbpx
Þriðjudagur 10.febrúar 2026

Ný vefsíða Ísland Duty Free í loftið

Ragna Gestsdóttir
Þriðjudaginn 10. febrúar 2026 13:51

Ísland Duty Free, sem rekur komu- og brottfararverslanir á Keflavíkurflugvelli, hefur opnað nýja vefsíðu, www.islanddutyfree.is. Á síðunni er að finna allar upplýsingar um vöruúrval, tilboð og verð á vörum sem eru til sölu í verslununum, eins og segir í tilkynningu.

Ísland Duty Free tók yfir komu- og brottfararverslanirnar í maí 2025. Síðan þá hafa verið gerðar ýmsar breytingar á útliti og vöruúrvali verslananna en framkvæmdum á að ljúka í sumarlok. „Vefsíðan sem Ísland Duty Free hefur haldið úti var alltaf hugsuð sem bráðabirgðalendingarsíða,“ segir Svava Rún Sturludóttir, markaðsstjóri hjá Ísland Duty Free. „Við vildum gefa okkur tíma til að gera vel og setja upp metnaðarfulla og þjónustumiðaða vefsíðu sem þjónar viðskiptavinum okkar sem best. Nú er hún loksins tilbúin,“ segir Svava.

Svava Rún Sturludóttir, markaðsstjóri og Hanna Sigríður Tryggvadóttir, framkvæmdastjóri vörusviðs- og markaðsmála.

Tollkvótareiknivél er á síðunni sem farþegar geta nýtt sér til að reikna út hve mikið áfengi má kaupa og koma með til landsins. Auk reiknivélarinnar eru fjölmargar nýjungar á síðunni og þar verður til að mynda alltaf hægt að finna upplýsingar um þau tilboð sem eru á boðstólum hverju sinni sem og vöruverð almennt.

Gerðar voru breytingar á áfengis- og tóbakslögum árið 2023 sem gerir það að verkum að ekki er sama verð á þessum vörum í komu- og brottfararverslun. „Þessar upplýsingar er nú að finna á síðunni og geta neytendur flett upp verði í hvorri búð fyrir sig,“ segir Svava.

Hægt er að panta á netinu og sækja vörur í brottfararverslun allt að 10 klukkustundum fyrir brottför.

„Við viljum auðvelda fólki sporin og auka á vellíðan þess í verslununum. Við leggjum mikla áherslu á að upplifun fólks sé góð og viljum bjóða farþegum Keflavíkurflugvallar upp á fjölbreytt vöruúrval á hagstæðu verði. Við hvetjum viðskiptavini til að nýta sér alla þá þjónustu sem við bjóðum upp á, hvort sem það er að panta fyrirfram á heimasíðunni eða hnippa í starfsfólk okkar, sem er sérþjálfað, og fá aðstoð í verslunum,“ segir Hanna Sigríður Tryggvadóttir, framkvæmdastjóri vörusviðs og markaðsmála.

Íslenskum vörum er gert sérstaklega hátt undir höfði en einnig þekktum vörumerkjum sem aldrei áður hafa fengist á Íslandi. „Þar sem við erum hluti af alþjóðlegu fjölskyldufyrirtæki þá höfum við aðgang að sterku innkaupaneti sem gerir okkur kleift að bjóða upp á fjölbreyttara vöruúrval en áður og á mjög hagstæðu verði, neytendum til hagsbóta á sama tíma og íslensku vörurnar fá sérstakan sess hjá okkur,“ segir Hanna.

Meðal vörumerkja sem nú fást í fyrsta sinn hér á landi er kóreska húðvörumerkið Laneige, ilmir frá Jo Malone London og Hermés.

Eins og fyrr segir á framkvæmdum í verslunum að ljúka í lok sumars. „Við hlökkum mikið til og stefnum á að halda upp á þau tímamót með áberandi hætti,“ segir Hanna. Þangað til hvetjum við fólk til að skoða vefsíðuna okkar og vöruúrvalið því það á bara eftir að verða fjölbreyttara eftir því sem á líður.“

