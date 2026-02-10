fbpx
Þriðjudagur 10.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Lára svarar eiganda Santé fullum hálsi – Sagði hana beita ódýru og ósmekklegu bragði

Ritstjórn DV
Þriðjudaginn 10. febrúar 2026 09:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Lára G. Sigurðardóttir, læknir og doktor í lýðheilsuvísindum, svarar Elíasi Blöndal Guðjónssyni, öðrum eiganda vínbúðarinnar Santé, fullum hálsi í aðsendri grein á Vísi.

Elías og Lára hafa staðið í ritdeilu undanfarna daga, sem hófst þegar Lára og Valgerður Rúnarsdóttir skrifuðu grein á Vísi á sunnudag þar sem þær líktu stjórnmálamanni sem vill frjálsari áfengissölu við lækni sem hunsar vísindi og gefur skaðleg ráð.

Bentu þær á um að ríkiseinokun á áfengissölu væri mikilvægasta forvörnin því án hennar sé ekki hægt að beita lykilforvörnum til að draga úr áfengisneyslu í samfélaginu: Stýra aðgengi, útsöluverði og banna auglýsingar.

Hvar endar þetta?

Elías svaraði greininni á sama vettvangi á sunnudagskvöld og sakaði Láru og Valgerði um forræðishyggju. Sagði hann þær byggja málflutning sinn á hræðslu og rangfærslum og hélt því fram að aukið frelsi í áfengissölu hefði ekki aukið neyslu.

„Að beita sjúkdómum eins og háþrýstingi og krabbameini sem rökstuðningi fyrir ríkisrekstri er ódýrt bragð og í raun ósmekklegt. Ef ríkið á að einoka sölu á öllu sem getur valdið heilsubresti, hvar endar það þá? Ætlum við að setja á fót Ríkisbakarí og Ríkisvegasjoppu til að vernda „Frú Sigríði“ gegn sykri, unnum matvörum og offitu?“

Ekki að hvetja til allsherjarbanns

Lára skrifaði svargrein í gær undir yfirskriftinni Þegar sölumaður áfengis fræðir okkur um lýðheilsu. Segir hún það fjarri sanni að hún boði forræðishyggju.

„Ég vil að einstaklingurinn hafi frelsi til góðra verka og athafna, en skil jafnframt að við þurfum ákveðnar grunnreglur í góðu samfélagi. Þess vegna erum við með lög um hámarkshraða, skotvopnalög, áfengislög, tóbaksvarnarlög og svo mætti lengi telja. Í þessu samhengi væri forræðishyggja að banna áfengisneyslu með öllu, en ég er ekki að hvetja til þess að hverfa aftur til bannáranna,“ segir hún.

Hún segir að framsetning Elíasar að áfengisneysla á Íslandi hafi dregist saman standist hvorki gagnalega, lýðheilsufræðilega eða taugalífeðlisfræðilega. Þegar þróun áfengisneyslu sé metin verði að horfa til langtímagagna en ekki stuttra sveiflna.

„Samkvæmt gögnum frá OECD hefur áfengisneysla á Íslandi aukist úr 7,0 lítrum af hreinum vínanda árið 2013 í um 7,7 lítra árið 2023. Sambærileg þróun sést í gögnum frá World Bank, sem byggja á WHO-staðli. Fullyrðingar um almenna lækkun neyslu standast því ekki þegar heildarmyndin er skoðuð,“ segir Lára.

Taugaeitur sem slævir dómgreind

Þá segir hún það rangtúlkun að kalla ríkiseinokun forræðishyggju. Markmiðið sé ekki að stjórna einstaklingnum heldur að draga úr heildarneyslu sem jafnframt er áhrifaríkasta leiðin til að minnka áfengistengt heilsutjón.

Í grein sinni bendir Lára einnig á að þegar aðgengi eykst með fleiri sölustöðum, lengri opnunartíma, tilboðum, auglýsingum og meiri sýnileika fjölgi aðstæðum þar sem umbunarkerfi líkamans nær yfirhöndinni áður en rökhugsunin grípur inn í.

„Fólk drekkur ekki meira af því það er orðið ábyrgðarlaust eða ákveður að drekka meira, heldur vegna þess að aukinn sýnileiki þess veikir tímabundið þann hluta heilans sem sér um skynsemi. Þetta er vel þekkt í taugavísindum og hefur verið sýnt fram á, meðal annars í yfirlitsgrein Nora Volkow og samstarfsfólks.

Í einfeldni sinni líkir Elías áfengi við sykur og unnar matvörur, en lögreglan stöðvar ekki fólk akandi undir áhrifum sykurs eða unna matvara, eða sinnir útköllum á heimili fólks vegna ofneyslu sykurs. Mikil sykurneysla er engum holl, en sykur er ekki taugaeitur eða vímugjafi sem slævir dómgreind og rökhugsun,” segir hún.

Lára bendir á að sem meðeigandi í áfengisnetversluninni Santé hafi fyrirtæki Elíasar augljósa fjárhagslega hagsmuni af auknu aðgengi og afnámi ríkiseinokunar.

„Að afskrifa lýðheilsurök sem „forræðishyggju“ er því ekki hlutlaus greining þegar slík afstaða fellur jafnframt fullkomlega að viðskiptahagsmunum einkaaðila,“ segir hún meðal annars.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 11 mínútum
Lára svarar eiganda Santé fullum hálsi – Sagði hana beita ódýru og ósmekklegu bragði
Fréttir
Fyrir 11 mínútum
Jón varpar fram hugmynd um þorp í borginni – „Gæti það ekki orðið svolítið skemmtileg viðbót“
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Hættuleg hnífaárás á vinnusvæði í Suðurnesjabæ
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Segir útspil Miðflokksins smá fyndið – „Random bissnesskall á jeppa sem rúllar inn af golfvellinum“
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Öllum ungmennum á Suðurnesjum boðið á skyndihjálparnámskeið
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Snjallsímar OPPO komnir á íslenskan markað
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Ásta Lóa fór ekki út úr húsi í nokkrar vikur eftir afsögnina – Þakkar gífurlegan stuðning almennings
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum
Neitað um bætur eftir að hafa misst aðra geirvörtuna

Mest lesið

Hafdís Björg safnar fyrir Sigríði systur sína: „Hún á ungt barn, drauma og líf sem hún vill halda áfram að lifa“
Einbýlishús með leynisundlaug til sölu í Mosfellsbæ
Mjög alvarleg líkamsárás á Þorrablóti HK – Maður þungt haldinn á gjörgæslu
Buffaður á heimili sínu eftir að hann kom úr skápnum – Lögreglan hafði sagt honum að hlusta ekki á hótanir
Orðið á götunni: Kjósum Ara af því bara

Nýlegt

Sjáðu Super Bowl auglýsingarnar 2026 – Rándýr stjörnum prýdd auglýsingapláss
Rjúfa þögnina um Epstein-skjölin
Jón gerði könnun á Litla-Hrauni – „Þegar sjö rétta upp hönd, erum við þá ekki að gera eitthvað skakkt sem samfélag?”
Hversu oft er eðlilegt að pissa daglega? – Svarið kemur mörgum á óvart
Móðurinni rann kalt vatn á milli skinns og hörunds við það sem stúlkan sagði
Birtir mynd af sér á sjúkrahúsinu eftir mikla aðgerð – Staðfestir að draumurinn sé úr sögunni
Dánarorsök Catherine O‘Hara gerð opinber
Seldur frá Liverpool síðasta sumar en gæti komið til baka á næstu mánuðum
Ásta Lóa fór ekki út úr húsi í nokkrar vikur eftir afsögnina – Þakkar gífurlegan stuðning almennings
Hafa tekið ákvörðun um að kaupa ekki franska landsliðsmanninn
Fréttir
Fyrir 15 klukkutímum
Mjög alvarleg líkamsárás á Þorrablóti HK – Maður þungt haldinn á gjörgæslu
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum

Dómsmálið gegn Elíasi: Segist hafa orðið fyrir einelti og ofsóknum í 38 ár

Dómsmálið gegn Elíasi: Segist hafa orðið fyrir einelti og ofsóknum í 38 ár
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Í gæsluvarðhaldi til 13. febrúar vegna hnífstungu
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Barnungur brotaþoli bar vitni í máli Elíasar – „Ég var hræddur, sérstaklega á nóttunni“
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum

Kuratech og Creditinfo í samstarf

Kuratech og Creditinfo í samstarf
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Lausn fundin vegna miðasölusvikanna – „Allt er gott sem endar vel“

Lausn fundin vegna miðasölusvikanna – „Allt er gott sem endar vel“
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Misheppnaða ófrjósemisaðgerðin: Tryggingafélagið neitar að borga strax þrátt fyrir úrskurð og vísar á ríkið
Fréttir
Í gær

Elías fyrir dómi vegna ofbeldis gegn 12 ára dreng – Segir að árás hafi verið gerð á heimili sitt

Elías fyrir dómi vegna ofbeldis gegn 12 ára dreng – Segir að árás hafi verið gerð á heimili sitt
Fréttir
Í gær
HPE verðlaunar OK fyrir nýsköpun
Fréttir
Í gær
Ari Edwald verður oddviti Miðflokksins í borginni – „Ég kann að snúa við erfiðri stöðu og veit hvað þarf til þess“
Fréttir
Í gær

Birgir Ómar er látinn

Birgir Ómar er látinn
Fréttir
Í gær

Yfir 300 skjálftar mælst: „Það er sennilega einhver kvika að safnast þarna saman“

Yfir 300 skjálftar mælst: „Það er sennilega einhver kvika að safnast þarna saman“
Fréttir
Í gær
Gabríel Douane grunaður um að stinga mann í miðborginni nokkrum dögum eftir að hann var látinn laus
Fréttir
Í gær
Úlfúð í Hafnarfirði – Saka bæjarlögmann um valdníðslu eftir að hann var rekinn út úr gufunni
Fréttir
Í gær

Gefa allan ágóða miðasölu til fjölskyldu drengsins sem lést í bílslysinu á Miklubraut – „Fyllum höllina – fyrir Patta!“

Gefa allan ágóða miðasölu til fjölskyldu drengsins sem lést í bílslysinu á Miklubraut – „Fyllum höllina – fyrir Patta!“
Fréttir
Í gær
Áköf jarðskjálftahrina við Eldey
Fréttir
Í gær
Biggi lögga drullusvekktur með niðurstöðuna – „Þannig fór um sjóferð þá“ 
Fréttir
Í gær
Hagfræðingar velta því fyrir sér hvort verðbólgumarkmið Seðlabankans sé óskhyggja
Fréttir
Í gær

Dagbjört varar við óheiðarlegum miðasala – „Ekki leggja inn á þessa manneskju“

Dagbjört varar við óheiðarlegum miðasala – „Ekki leggja inn á þessa manneskju“
Fréttir
Í gær

Gagnrýnir gagnrýni leikskólastjóra og líkir Reykjavíkurleiðinni við fjárhagslega refsingu – „Tjáð að hún gæti valið á milli vinnunnar og þess að sækja barnið sitt“

Gagnrýnir gagnrýni leikskólastjóra og líkir Reykjavíkurleiðinni við fjárhagslega refsingu – „Tjáð að hún gæti valið á milli vinnunnar og þess að sækja barnið sitt“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Stunguárás í miðborginni í nótt
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Sérfræðingur í öldrunarrannsóknum segir að það að fylgja 12-tíma reglunni geti lengt lífið

Sérfræðingur í öldrunarrannsóknum segir að það að fylgja 12-tíma reglunni geti lengt lífið
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Gruna Hannes um fleiri brot: Áhyggjufullir foreldrar lýsa því hvernig ekki var hægt að ná augnsambandi við hann
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Kveðja piltinn sem lést í umferðarslysi á Miklubraut – „Við vottum fjölskyldunni allri okkar dýpstu samúð“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Yfir 30 manns í viðbót segjast hafa verið beitt ofbeldi í Bakkakot

Yfir 30 manns í viðbót segjast hafa verið beitt ofbeldi í Bakkakot
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Foreldrum neitað um bætur eftir að barn þeirra fæddist andvana – Sökuðu ljósmóðurina um vanrækslu

Foreldrum neitað um bætur eftir að barn þeirra fæddist andvana – Sökuðu ljósmóðurina um vanrækslu
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Þossi opnar á sárar minningar – „Það var farið mjög illa með mig“
FréttirPressan
Fyrir 3 dögum
Greg fannst látinn á hótelherbergi og var talinn hafa fengið slag – Tveimur árum síðar kom ótrúleg dánarorsök hans í ljós