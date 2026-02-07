Kveðja piltinn sem lést í umferðarslysi á Miklubraut – „Við vottum fjölskyldunni allri okkar dýpstu samúð“

Íhokkídeild Skautafélags Reykjavík birti samúðarkveðju á Facebook-síðu sinni til fjölskyldu piltsins sem lést í umferðarslysi á Miklubraut á fimmtudagskvöld.
Hinn látni, Patrekur Freyr Sveinsson, var liðsmaður í unglingaliði félagsins. Í færslunni segir að hann hafi verið hvers manns hugljúfi, frábær vinur og góður liðsfélagi. Færslan er eftirfarandi:
„Á fimmtudagskvöld, 5. febrúar s.l. varð hræðilegt bílslys á Miklubraut í Reykjavík. Í slysinu lést ungur maður, Patrekur Freyr Sveinsson aðeins 17 ára gamall en hann var liðsmaður í U18 liði SR.
Íshokkísamfélagið á Íslandi er ekki fjölmennt en það er þétt og á stundum sem þessum stöndum við saman öll sem eitt. Þrátt fyrir að við séum harmi slegin og hjörtu okkar allra brostin vegna fráfalls Patreks þá erum við ákveðin í því að halda minningu hans á lofti.
Patrekur eða Patti, eins og hann var jafnan kallaður, var hvers manns hugljúfi; frábær vinur og góður liðsfélagi. Hann hafði mikinn metnað fyrir íshokkííþróttinni og stefndi heilshugar að því að verða valinn í landslið Íslands. Með sínum einstaka karakter og ljúfmennsku snerti hann hjörtu okkar allra. Hans er og verður sárt saknað en minning hans mun lifa í hjörtum SR-fjölskyldunnar um ókomna tíð. Hann var einn af okkur.
Hugur okkar allra er hjá fjölskyldu Patta, Ásgerði, Svenna, Kristófer Mána og Ronju Líf, á þessum erfiðu tímum.
Við vottum fjölskyldunni allri okkar dýpstu samúð.
Íshokkífjölskyldan ykkar stendur þétt við bakið á ykkur.“