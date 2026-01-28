fbpx
Ódýrast vikunnar hjá Bónus skilað yfir 300 milljóna sparnaði fyrir íslensk heimili

Ragna Gestsdóttir
Miðvikudaginn 28. janúar 2026 16:27

Ódýrast vikunnar hjá Bónus fagnar nú eins árs afmæli og af því tilefni býður Bónus viðskiptavinum sínum upp á sérvaldar vörur á sérstökum afmælistilboðum í þessari viku. Vörurnar eiga það sameiginlegt að hafa verið með þeim vinsælustu á árinu í Ódýrast vikunnar, sem hefur slegið rækilega í gegn frá því það var sett á laggirnar.

„Bónus hefur alla tíð lagt áherslu á að bjóða lægsta mögulega vöruverð á Íslandi. Með Ódýrast vikunnar var stigið skrefi lengra, þar sem valdar vörur eru settar á sérstaklega hagstætt verð í hverri viku, frá miðvikudegi til mánudags, til að auðvelda heimilum landsins að spara í daglegum innkaupum,“ segir Björgvin Víkingsson, framkvæmdastjóri Bónus í tilkynningu.

Á fyrsta ári Ódýrast vikunnar hefur úrræðið skilað vel yfir 300 milljóna króna sparnaði fyrir íslensk heimili. Útreikningar miðast við verð á vörum í Ódýrast vikunnar samanborið við almennt verð þeirra utan tilboðstímabila.

„Ódýrast vikunnar er í raun mjög einföld hugmynd, að gera það sem við höfum alltaf gert, bara enn skýrara og sýnilegra. Þetta er afrakstur frábærrar teymisvinnu hjá okkur og passar fullkomlega inn í stefnu Bónus um að halda verði niðri og standa með viðskiptavinum. Við mætum í vinnuna á hverjum degi með það að markmiði að gera vel við okkar viðskiptavini.“

Hann segir að samstarf við birgja skipti þar einnig sköpum. „Þetta hefði ekki verið mögulegt nema með góðu samstarfi við birgja okkar, sem hafa sýnt mikinn skilning á markmiðinu og viljað vinna með okkur að því að skila raunverulegum sparnaði til viðskiptavina. Þegar allir stefna í sömu átt, sem er í þessu tilfelli að lækka verðið fyrir fólkið í landinu, þá gerast góðir hlutir.“

Viðtökurnar hafi farið fram úr björtustu vonum. „Við sjáum glögglega hversu miklu þetta skiptir heimilin. Að geta gengið að því vísu í hverri viku að ákveðnar vörur séu á verulega betra verði skapar traust og þegar sparnaðurinn nemur hundruðum milljóna króna á einu ári, þá vitum við að þetta er að virka.“

Afmælistilboð Ódýrast vikunnar gilda í þessari viku, frá miðvikudegi til mánudags, í öllum verslunum Bónus á landinu.

Ódýrast vikunnar hjá Bónus skilað yfir 300 milljóna sparnaði fyrir íslensk heimili
Ákæran gegn Helga Bjarti: Sakaður um húsbrot, nauðgun, kynferðisbrot gegn barni og vændiskaup

Þorvaldur ómyrkur í máli: „Ég og Ármann höfum verið útilokaðir frá þessum fundum núna undanfarin tvö ár"

Alfreð var ekki skemmt: „Svo opna ég og þá eru bara fimm lögreglumenn fyrir utan"

Litla-Hraun fangelsi við enda veraldar – „Við treystum engum"

„Er þetta leiðin til að ná stöðugleika í íslensku samfélagi?"

Lífeyrissjóður verzlunarmanna og Birta lífeyrissjóður íhuga samruna

Gervigreindin er komin í prentarana

Sorpa sker upp herör gegn utanbæjarfólki – Innleiða bílnúmeralesara og hyggjast rukka grimmt

Vara við frumvarpi Loga – Muni veikja stöðu íslenskunnar

Siggi ráðinn vöruþróunarstjóri Varist

Páll segir sögusagnir á kreiki um að Þórdís Kolbrún sé á leið í nýtt starf

„Heimurinn er að breytast og við þurfum að breytast með"

