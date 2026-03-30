Úr höfðingjasetri í smáhýsi

Húsnæðisaðstæður Andrew fyrrum Bretaprins hafa tekið kolldýfu eftir að hann var neyddur til að flytja úr Royal Lodge vegna tengsla sinna við látna kynferðisglæpamanninn Jeffrey Epstein.
Andrew flutti úr 30 herbergja höfðingjasetri sínu í Windsor í síðasta mánuði og flutti í Sandringham Estate, sem er sumardvalarstaður Karls konungs og Camillu drottningu. Daily Mail greindi frá því að Andrew fékk sent notað mosavaxið smáhýsi, sem er færanlegt, sem nú prýðir bakgarð nýja heimilis hans í Marsh Lodge. Marsh Lodge er fimm svefnherbergja hús, sem er hluti af Sandringham Estate, og mun Andrew flytja inn í næsta mánuði.
Öryggisgæsla Andrew mun búa í smáhýsinu þar sem ekki er nægilegt pláss í Marsh Lodge. Andrew mun hafa greitt fyrir smáhýsið, sem er metið á 4.335.000 krónur, með peningum sem hann fékk frá bróður sínum, Karli konungi, fyrir „framfærslukostnað“. Smáhýsið er frá 2012 og er lýst sem „gamaldags og úrelt“ en heimildarmaður sagði fréttamiðlinum að Andrew noti það sjálfur og líki það vel.
„Hann er sannarlega breyttur maður; hann hefur notið þess að sitja í húsinu. Það er nýtt fyrir hann. Fólk hélt að húsið væri fyrir starfsfólk hans, en hann er í raun ekki með starfsfólk. Starfsfólkið sem vinnur annars staðar á Sandringham hjálpar nú þegar til, en fáir eru til í að búa í smáhýsinu.“
Vinur fyrrverandi eiginkonu Andrews, Söruh Ferguson, tjáði sig um heimilisaðstæðurnar og sagði: „Móðir hans, Elísabet drottning, myndi snúa sér við í gröfinni til að sjá þennan hrylling í bakgarðinum sínum.“
Andrew var handtekinn 19. febrúar, á 66 ára afmælisdaginn hans, grunaður um misferli í opinberu embætti fyrir að hafa sent trúnaðarskjöl til hins látna Jeffreys Epstein. Ef Andrew verður fundinn sekur gæti hann átt yfir höfði sér lífstíðarfangelsi. Hann hefur neitað öllum ásökunum gegn sér.