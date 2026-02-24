fbpx
Þriðjudagur 24.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

„Hugsunin um að hann sé að lifa lífi sínu… í hvert skipti sem ég fer að gröf dóttur minnar fyllist ég reiði“

Pressan
Þriðjudaginn 24. febrúar 2026 22:00

Jenna Watkins

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Um miðja nótt keyrðu tveir menn eftir afskekktum fjallvegi í leit að bróður sínum eftir að bíll hans hafði lent í árekstri. Þegar þeir fundu bílinn lá lík ungrar konu á jörðinni þar nærri. Bróðir þeirra var hvergi sjáanlegur.

Konan, sem var hin 21 árs gamla Jenna Watkins, virtist hafa kastast út úr bílnum og látið lífið við áreksturinn á dimmum fjallvegi í dölum Suður-Wales. Þetta virtist vera hörmulegt en ekki óalgengt slys. En þegar lík Jennu var tekið til skoðunar sagði það allt aðra sögu, sem er lýst í nýrri heimildarmynd um málið.

Stuttu áður en slysið átti sér stað 21. apríl 2007 fékk móðir Jennu, Pauline, óþægilegt og um leið hinsta símtalið frá dóttur sinni.

„Um tíu mínútur í eitt hringdi hún í mig öskrandi og grátandi. Ég spurði: „Ertu með belti?““ Hún sagði nei. Ég sagði „spenntu þig fast“ því ég heyrði að bíllinn var á ferð. Og hann ók eins og brjálæðingur. Ég heyrði hann öskra á hana og ég var að öskra á hana „spenntu þig bara fast svo þú farir ekki í gegnum framrúðuna“. „Svo slitnaði símtalið.“

Hann sem Pauline talar um var Jason Shaddick, maki Jennu, og maðurinn sem bræður hans leituðu að. Jason og Jenna höfðu búið saman í Neath.

Jason Shaddick

Áverkar fóru ekki saman við slysið

Fyrrverandi réttarmeinafræðingur innanríkisráðuneytisins, Dr. Richard Shepherd, sagði í þáttunum The Truth About My Murder á BBC One Wales að sönnunargögnin á vettvangi „bentu til hörmulegs umferðarslyss“.

Farþegar í framsætum eins og Jenna hafði verið eru oft með brjóst-, rifbeins- og bringubeinsmeiðsli ef þeir eru með bílbelti vegna mikils þrýstings bílbeltis við árekstur. Dr. Shepherd sagði að Jenna hefði ekki verið með neina slíka áverka, „sem bendir til þess að hún hafi kastast út úr bílnum við áreksturinn“.

Rannsóknir sýndu marga marbletti á öllum líkama Jennu, sérstaklega á fótleggjum og höfði, en Dr. Shepherd sagði að um engar skrámur væri að ræða, sem maður myndi venjulega sjá af einhverjum sem lenti á veginum.

„Upphaflega kenningin um bílslys gekk bara ekki upp.“

Rannsóknir á vettvangi vöktu einnig upp spurningar, Jenna fannst liggjandi á grúfu og voru skartgripir hennar og eigur dreifðar í kringum hana.

Lögreglufulltrúinn Emma White, tengiliður fjölskyldunnar, sagði: „Það leit út fyrir að Jenna hefði ekki kastast út úr bílnum, bara þegar maður skoðaði rúðurnar og fleira.“

Pauline fékk síðan heimsókn frá lögreglunni sem átti eftir að breyta lífi hennar til frambúðar.

„Ég lét hann ekki segja mér það. Ég hélt áfram að grípa fram í fyrir honum. Hann sagði mér að setjast niður og ég sagði ekki vilja það. Ég sagði ekki vilja vita vita því ég vissi hvað hann var að fara að segja mér.“

Emma White

Neitaði að svara spurningum lögreglunnar

Jason var saknað, en síðar mætti ​​hann á lögreglustöðina í Neath þar sem hann neitaði að svara nokkrum spurningum. Þar sem engar aðrar upplýsingar voru til að styðjast við átti starf meinafræðiteymisins eftir að vera afar mikilvægt. Banvænir hálsáverkar eru algengir hjá fólki sem kastast út úr ökutæki á ferð. En rannsókn á hálsi Jennu leiddi í ljós eitthvað annað, barkakýli hennar hafði verið kramið, sem benti til þess að miklum þrýstingi hefði verið beitt.

Dr. Shepherd sagði að sá áverki, ásamt marblettunum og engum beinbrotum, þýddi að „atvikið væri farið að benda til kyrkingar“.

Þegar þetta var lagt fyrir Jason svaraði hann aðeins skriflega. White segir: „Hann gaf í skyn að hann hefði brugðist við með sjálfsvörn vegna þess að Jenna var að ráðast á hann.“ Jason hélt því fram að hann hefði lagt handlegginn um Jennu til að róa hana niður og það var ekki fyrr en hún lyppaðist niður að hann áttaði sig á því að hann hefði óvart drepið konuna sem hann sagðist elska.

Þar sem Jason neitaði að svara spurningum leitaði lögreglan til annarra til að fá frekari upplýsingar um Jennu og samband þeirra.

Pauline sagði að Jenna hefði næstum dáið eftir að hafa fengið heilahimnubólgu sem smábarn og það hefði gert hana staðráðna í að hugsa sérstaklega vel um yngsta barn sitt. Jenna kom oft með gjafir og góðgæti handa mömmu sinni og vildi „dekra“ við hana.

Jason, 28 ára, og Jenna voru þekkt á svæðinu sem skemmtilegt par sem naut þess að hittast, hann vann í bílavarahlutaverksmiðju á meðan hún vann í símaveri, bæði í Swansea.

Pauline móðir Jennu

Hollywood-parið svokallaða sem átti sér dekkri hlið

Pauline sagði að þau hefðu verið kölluð „Hollywood-parið“ vegna þess að þau voru alltaf svo tilhöfð. En það var dekkri hlið á sambandinu. White sagði: „Þau áttu í háværum rifrildum þar sem þau öskruðu hvort á annað. Jenna gæti hafa þurft að ýta honum frá sér stundum.“

Pauline hafði sagt White að hún hefði áður fundið eitt af hálsmenum Jennu brotið á jörðinni fyrir utan hús sitt. „Viðvörunarbjöllur hringdu sérstaklega fyrir mig sem lögreglumann, því Jason hafði áður rifið skartgripina af Jenny, sem augljóslega svipaði mjög til vettvangsins þar sem hún fannst látin..“

Móðir Jennu lýsti einnig stjórnsamri hegðun Jason, þar sem Jenna skipti um föt ef honum líkaði ekki við þau af ótta við viðbrögð hans. „Hann var hræðilegur,“ sagði Pauline. „Ógeðslegur. Hann var hræðilegur, yfirgangssamur.“

Þörf Jason fyrir að stjórna hafði stigmagnast í ofbeldi. Eftir að hafa rætt við fyrri kærustur Jason komst White að því að Jason hafði tvisvar sinnum hlotið dóm fyrir að ráðast á eina þeirra.

Pauline spurði Jennu einu sinni út í marbletti á líkama hennar: „Ég sagði: Komdu heim, vinsamlegast. Hann mun meiða þig verulega eða hann gæti drepið þig.“

Í krufningunni fann Dr. Shepherd gamla marbletti á líkama Jennu, „líklega af völdum þungra högga frá krepptum hnefa“.

För á kinnum Jennu og höku sýndu að Jason var að ljúga þegar hann hélt því fram að hann væri fórnarlamb árásargirni hennar. „Það virtust vera bitför sem litu út fyrir að hafa verið gerð með ofbeldi,“ sagði Dr. Shepherd. „Þessi sár voru miklu frekar í samræmi við árásina, frekar en að Jenna hafi verið árásarmaðurinn.“

Rifust heiftarlega í partýi sama kvöld

Kvöldið sem Jenna lést höfðu hún og Jason verið í partýi þar sem þau rifust heiftarlega og Jenna fór og Jason elti hana á bílnum. Hann hélt því fram að þau hefðu haldið áfram að rífast í bílnum vegna þess að Jenna hefði tekið kókaín og hann væri ekki sáttur við það. Hann sagði að hann hefði aðeins bitið hana vegna þess að hún hefði gripið um eistu hans og það væri eina leiðin til að fá hana til að sleppa.

Eiturefnafræðilegar prófanir á Jennu sýndu að ekkert kókaín var í líkama hennar og auk þess hafði hún drukkið mjög lítið af áfengi þetta kvöld. Prófanir sýndu hins vegar að Jason hafði tekið kókaín og var með mikið áfengismagn í líkama sínum.

Dr. Shepherd sagði: „Líkami hennar sýnir hvernig hún reyndi með örvæntingarfullum hætti að verja sig. En hún var barin og bitin og síðan kyrkt með höfuðlás sem endaði líf hennar á nokkrum sekúndum.“

Jenna var yngst þriggja barna Pauline

Jason var ákærður fyrir morð. Þann 28. nóvember 2007 var hann sakfelldur fyrir morðið á Jennu og dæmdur í lífstíðarfangelsi með lágmarksrefsingu upp á 13 ár. Hann var látinn laus í febrúar 2021.

„Þetta er bara ekki rétt. Þrettán ár eru ekkert. Hugsunin um að hann sé að lifa lífi sínu… í hvert skipti sem ég fer að gröf dóttur minnar fyllist ég reiði,“ segir Pauline.

Hún hefur haldið svefnherbergi Jennu nákvæmlega eins og það var þegar hún lést. „Mér finnst ég alltaf vera nálægt henni í þessu herbergi. Þetta herbergi er dýrmætt fyrir mig. Mér líkar að hafa myndir af henni hvert sem ég fer svo ég geti séð hana. Það eru 18 ár síðan dóttur mín lést og sá tími breytir engu fyrir mig. Eins og allar aðrar syrgjandi mæður, þá heldur maður bara ekki áfram með lífið.“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 1 klukkutíma
„Hugsunin um að hann sé að lifa lífi sínu… í hvert skipti sem ég fer að gröf dóttur minnar fyllist ég reiði“
Pressan
Fyrir 10 klukkutímum
Grunaður um að hafa valdið dauða þriggja ára stúlku
Pressan
Fyrir 12 klukkutímum
MAGA-þingmaður reyndi að skjóta á vinstrimenn en klúðraði því rækilega – „Ó, kæri Mike“
Pressan
Fyrir 15 klukkutímum
Sorglegar vendingar í máli 85 ára afa sem var rænt
Pressan
Fyrir 16 klukkutímum
Þriggja barna móðir hvarf fyrir 24 árum – Mál hennar tók óvænta stefnu á dögunum
Pressan
Í gær
Óhugnanleg þróun í Mexíkó – Risastórt vandamál stækkar og stækkar
Pressan
Í gær
Sjúki aðskoðarkennarinn: Fjögurra barna móðir fékk yfir 50 ára fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn fjórum skóladrengjum
Pressan
Í gær
Bandaríski sendiherrann tekinn á teppið vegna ummæla í kjölfar morðs

Mest lesið

Skiptar skoðanir á viðtalinu við Margréti Löf – „Hvernig dettur RÚV í hug að birta þetta fáránlega viðtal við fárveika manneskju?“
Birta Blanco húsnæðislaus og segist svikin af borginni
Fyrrum vinnuveitandi Margrétar telur að faðir hennar hafi beðið úti í bíl alla átta tímana sem hún vann
Komst að því hvað gerist þegar maður tilkynnir sig of oft veikan til Vinnumálastofnunar
Kirkjugarðar Reykjavíkur biðla til fólks að hætta þessu – Sjáðu myndirnar

Nýlegt

Hermenn á stærsta herskipi Bandaríkjanna sagðir við það að bugast
„Hann tók allt frá mér. Vinnuna mína, námið, heimilið, sjálfa mig og allt öryggi”
Dagleg banananeysla getur haft áhrif á blóðþrýstinginn
Flúði undan áreitni Ólafs biskups – „Ég hélt að lungun í mér myndu springa, svo hratt hljóp ég, enda logandi hrædd“
Aðstoðarmaðurinn vildi taka við – „Þetta er tilgangslaust“
Vandi Tesla versnar enn – Evrópumenn vilja frekar versla við Kínverja en Elon Musk
Tæp sex milljóna króna sekt fyrir að mæta 10 mínútum of seint
Heyrnartól setja ný viðmið – allt að 120 klst rafhlöðuending
Halda því fram að Liverpool væri til í að skipta á leikmanni Real Madrid og Szoboszlai
Pressan
Í gær
Kona sem talin var hafa látist árið 2012 fannst á lífi
Pressan
Í gær

Dagleg banananeysla getur haft áhrif á blóðþrýstinginn

Dagleg banananeysla getur haft áhrif á blóðþrýstinginn
Pressan
Í gær
Svaf ekkert í átta daga og lýsir áhrifunum – „Ég heyrði og sá hluti sem voru ekki raunverulegir“
Pressan
Í gær
Fólk sem fer seint í háttinn er oft með þetta sérstaka persónuleikaeinkenni
Pressan
Fyrir 2 dögum

Hún var dáin í 32 sekúndur – Varar við því sem hún sá

Hún var dáin í 32 sekúndur – Varar við því sem hún sá
Pressan
Fyrir 2 dögum

Hið dularfulla mál Peter Bergmann – Hver var hann? Hvaðan kom hann?

Hið dularfulla mál Peter Bergmann – Hver var hann? Hvaðan kom hann?
Pressan
Fyrir 2 dögum
Ert þú alltaf með vatn á náttborðinu? – Þá skaltu lesa þetta
Pressan
Fyrir 2 dögum

Þessi algenga hegðun karla pirrar meirihluta kvenna

Þessi algenga hegðun karla pirrar meirihluta kvenna
Pressan
Fyrir 2 dögum
Læknir segir tilefni til að hafa áhyggjur ef þú heyrir hjartsláttinn þinn
Pressan
Fyrir 2 dögum
Hneykslismál skekur Louvresafnið
Pressan
Fyrir 2 dögum

Þess vegna gelta hundar að sumum en ekki að öðrum

Þess vegna gelta hundar að sumum en ekki að öðrum
Pressan
Fyrir 2 dögum

Á að tæma uppþvottavélina um leið og hún er búin?

Á að tæma uppþvottavélina um leið og hún er búin?
Pressan
Fyrir 2 dögum
Leyniþjónustan banar manni í bústað Trump
Pressan
Fyrir 2 dögum
Ógnvekjandi þróun – Sprenging í fjölda kynferðisbrota gegn börnum
Pressan
Fyrir 2 dögum

Þessi drykkir geta verið slæmir fyrir blóðþrýstinginn

Þessi drykkir geta verið slæmir fyrir blóðþrýstinginn
Pressan
Fyrir 2 dögum
Sleikir hundurinn þinn hendurnar þínar oft? – Þetta eru skilaboðin sem hann sendir með því
Pressan
Fyrir 2 dögum
Hefur þú tekið eftir litla gatinu á hengilásum? – Það hefur ákveðið hlutverk
Pressan
Fyrir 2 dögum
Ný skýrsla – Rússar undirbúa sig undir stórstyrjöld
Pressan
Fyrir 2 dögum

Bleiki fatapokinn og hryllingurinn sem hann geymdi – „Mér líður eins og hluti af mér hafi verið rifinn burt“

Bleiki fatapokinn og hryllingurinn sem hann geymdi – „Mér líður eins og hluti af mér hafi verið rifinn burt“
Pressan
Fyrir 2 dögum

Lífsstíll þinn getur yngt heilann um mörg ár

Lífsstíll þinn getur yngt heilann um mörg ár
Pressan
Fyrir 2 dögum
Segir ekki óeðlilegt að fólki líki ekki við makann
Pressan
Fyrir 3 dögum

Þetta er kynlífsstellingin sem körlum og konum þykir „ein sú versta“

Þetta er kynlífsstellingin sem körlum og konum þykir „ein sú versta“
Pressan
Fyrir 3 dögum
Líkið í svefnherberginu – Endalok hryllingsins
Pressan
Fyrir 3 dögum
Miðdegisblundur getur bætt getu heilans til að læra
Pressan
Fyrir 3 dögum

Þess vegna velja sumar konur sér eldri maka

Þess vegna velja sumar konur sér eldri maka
Pressan
Fyrir 3 dögum

Hulin göng á tunglinu geta orðið grunnstoð mannaðra bækistöðva

Hulin göng á tunglinu geta orðið grunnstoð mannaðra bækistöðva
Pressan
Fyrir 3 dögum
Tannlæknir segir að þetta ástand í munninum geti verið fyrsta merkið um alvarlegan sjúkdóm
Pressan
Fyrir 3 dögum
Þetta er ástæðan fyrir að ekki á að nota hraðprógramm þvottavélarinnar