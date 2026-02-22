fbpx
Sunnudagur 22.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Bleiki fatapokinn og hryllingurinn sem hann geymdi – „Mér líður eins og hluti af mér hafi verið rifinn burt“

Pressan
Sunnudaginn 22. febrúar 2026 09:30

Kirsty Wilkinson

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Þegar Kirsty Wilkinson fann fullkomna kjólinn fyrir brúðkaup sitt eftir stormasamt ástarsamband keypti hún bleikan fatapoka til að geyma kjólinn í fyrir stóra daginn í febrúar 2008. Rúmu ári síðar átti bleika taskan eftir að koma við sögu á ný sem varð upphafið að leit að grimmilegum morðingja. Sagan af því hvernig morðinginn var leiddur fyrir rétt er afhjúpuð í nýrri heimildarmynd.

Að morgni 6. apríl 2009 ók vörubílstjóri af M4 þjóðveginum og lagði í undirgöng nálægt Porthcawl í Suður-Wales. Sá hann ferðatösku í göngunum. Bílstjórinn hélt að ferðataskan hefði dottið af þakgrind frá bíl sem var að fara yfir brúna fyrir ofan, náði í töskuna og byrjaði að opna hana, þar sem hann sá hönd og ljóst, blóðugt hár.

30 kílómetrum frá í Swansea hafði yfirlögregluþjónninn Dorian Lloyd verið kallaður til starfa til að aðstoða við mál týndrar manneskju sem saknað hafði verið í nokkra daga.

Paul Grabham hafði viku áður, mánudaginn 30. mars, tilkynnt að eiginkonu hans Kirsty 24 ára væri saknað. Vinir hennar sáu hana síðast eftir kvöldstund föstudeginun á undan.

Lögreglan gerði fljótfærnislega leit á heimili hjónanna eftir tilkynningu um hvarfið en ekkert óeðlilegt fannst. Þegar lögreglan fékk tilkynningu um að líkið í fatapokanum væri ung kona var Lloyd kallaður á vettvang.

„Þetta var hræðilegt. Við fundum tvo svarta poka, ruslatunnupoka, inni í fatapokanum. Annar hafði verið settur yfir höfuð líksins og hinn yfir fætur hennar, og hún hafði einnig verið vafin inn í bleikan fatapoka.“

Rannsóknarteymið grunaði að líkið væri af Kirsty en var ekki viss. Penny Roberts, fyrrverandi aðalfréttamaður hjá BBC Wales sem fjallaði um málið á þeim tíma, sagði: „Kona af sömu lýsingu og Kirsty hafði horfið í kringum sama bæ. Það virðist svo ótrúlegt.“

Sú staðreynd að líkið hafði fundist 30 kílómetrum  frá heimili Kirsty jók einnig efasemdir þar sem Lloyd sagði að það væri „mjög sjaldgæft að lík væri flutt svona langt“.

Með sönnunargögn sem bentu til þess að Kirsty væri fórnarlambið fékk móðir hennar, Cathy Broomfield, það hræðilega verkefni að reyna að bera kennsl á lík yngstu dóttur sinnar.

Hún sagði í þáttunum The Truth About My Murder á BBC One Wales: „Hún leit út eins og úr hryllingsmynd. Brotið nef, brotinn kjálki. Þeir höfðu þvegið hárið á henni en það var samt blóð í því. Hún leit ekki út eins og litla stúlkan mín. Alir  andlitsdrættir hennar höfðu breyst gríðarlega. Það voru bara augabrúnirnar sem ég gat þekkt, lögun þeirra. Ég gat ekki einu sinni grátið, ég var í svo miklu áfalli.“

Cathy Broomfield

Lloyd sagði að það að lík Kirsty væri vafið inn í bleika burðarpokann sem hún keypti til að varðveita brúðarkjólinn sinn væri „sérstaklega kvalafull uppgötvun“.

Þegar lögreglan sagði Grabham að eiginkona hans væri líkið í fatapokanum vöktu viðbrögð hans, að svara engum spurningum og sýna engar tilfinningar við þessum hneykslanlegu fréttum, grunsemdir. En lögreglan þurfti miklu meira en grunsemdir og það var þar sem niðurstöður meinafræðiteymisins reyndust svo mikilvægar til að finna morðingja Kirsty.

Krufningin sýndi raunverulegt umfang ofbeldisins sem Kirsty var beitt fyrir andlát hennar. Dr. Richard Shepherd réttarmeinafræðingur sagði að umfang og dreifing meiðsla hennar sýndi „ofbeldisfulla, grimmilega og langvarandi árás“. Kirsty var með fingrafarabletti í kringum hálsinn og bein aftan við tunguna hafði verið brotið, sem sýndi umfang þess ofbeldis sem hún var beitt.

Á meðan var lögreglan að byggja upp mynd af sambandi Kirsty og Grabham. Móðir Kirsty sagði að Kirsty, sem starfaði sem glamúrfyrirsæta, hefði verið í sambandi með öðrum manni en hefði tilkynnt nánast allt í einu að hún ætlaði að giftast einhverjum sem hét Paul. Þau áttu í stormasömu ástarsambandi og giftust þremur mánuðum eftir að þau hittust, en stuttu síðar tók Cathy eftir breytingum á hegðun dóttur sinnar.

Kirsty „leit ekki út eins og hún sjálf“ lengur og hljóp út úr húsinu „eins og hrædd kanína“ þegar eiginmaður hennar byrjaði að flauta fyrir utan. „Hún var taugaveikluð. Okkur líkaði ekki við hann.“

Bréf sem Kirsty og Grabham höfðu sent sín á milli leiddu í ljós vandamál í sambandi þeirra og réttarlæknirinn Dr. Catrin Williams rannsakaði sönnunargögn um parið. „Í þessu sambandi sjáum við einhver merki um þvingandi stjórnunarhegðun. Þetta gæti verið að hafa stjórn á ferðum þeirra, einangra þau og stjórna því hvaða vini þau hitta. Það getur farið svo langt að makinn stjórni í raun öllum þáttum lífs síns.“

Móðir Kirsty sagði að Grabham hefði jafnvel kyrkt Kirsty í partýi, svo mikið að hún „hélt virkilega að hún myndi deyja“.

Mæðgurnar Cathy og Kirsty

Þótt sönnunargögn um ofbeldi Grabham væru að aukast, gerði það hann ekki að morðingja. Hann sagði lögreglunni að hann hefði verið úti með Kirsty nóttina sem hún hvarf en orðið mjög ölvaður og farinn einn heim og fullyrt að hann hefði vaknað og séð hana horfna, ásamt handtösku hennar, veski og síma. En nágrannar í íbúðinni fyrir neðan hjónin höfðu heyrt eitthvað á milli klukkan þrjú og fjögur um nóttina, stuttu eftir að Kirsty hafði yfirgefið vini sína þrátt fyrir að þeir hefðu beðið hana um að gista hjá sér í stað þess að fara heim.

Nágrannarnir sögðust hafa heyrt einhvern öskra með því sem hljómaði eins og hönd yfir munninum, fylgt eftir af högghljóðum og einhverju þungu sem var dregið úr baðherberginu.

Vitni á barnum sem Kirsty og Grabham höfðu verið á þetta kvöld mundi eftir að hafa borið fram sangríu með eplum í. Við krufningu fundust  eplabitar í smáþörmum Kirsty, sem „passar mjög vel við að Kirsty hafi dáið á milli klukkan þrjú og fjögur að morgni“.

Paul Grabham

Lögreglan þurfti sönnunargögn um að Kirsty hefði látist í íbúðinni og réttarmeinafræðingurinn Claire Morse fann þau. Hún sá lítil blóðmerki á veggnum og fann meira á gólfinu undir sterku réttarmeinafræðilegu ljósi. Hún sá einnig bletti undir nýmáluðu lofti og fann síðan blóð í öðrum hlutum íbúðarinnar, þar á meðal á baðherberginu. DNA-greining sýndi að blóðið var úr Kirsty og réttarmeinafræðingar fundu einnig örsmá ummerki af blóði hennar á fötum Grabham.

Til að tryggja málatilbúnað gegn honum þurfti lögreglan að sanna að Grabham hefði flutt lík Kirsty í undirgöngin. Símagögn sýndu að farsími Grabham var á staðnum þar sem lík Kirsty fannst klukkan 22:30 þann 31. mars, þar sem Grabham hafði móttekið og sent smáskilaboð þaðan á þeim tíma.

Í janúar 2010 var Grabham ákærður fyrir morðið á Kirsty og var sakfelldur fyrir að hafa myrt hana. Hann var dæmdur í lífstíðarfangelsi með lágmarksrefsingu í 19 ár.

Roberts man eftir réttarhöldunum. „Hegðun Grabhams fyrir dómi breyttist aldrei. Hann sýndi alls engar tilfinningar. Hann sýndi aldrei nein svipbrigði.“

Áhrif dauða Kirsty áttu eftir að hafa enn sorglegri afleiðingar. Hún átti tvær eldri systur, önnur þeirra, Hayley, var aðeins 16 mánuðum eldri og voru þær Kirsty afar nánar. Móðir þeirra sagði: „Þær elskuðu hvor aðra heitt. Hayley sagði: „Mér líður eins og hluti af mér hafi verið rifinn burt. Ég get ekki lifað án litlu systur minnar.“ Hún byrjaði að drekka mjög mikið. Hún dó í örmum mínum á Walsgrave-sjúkrahúsinu í Coventry. Tvær dætra minna létust alltof ungar.“

Systurnar Hailey og Kirsty
Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 1 klukkutíma
Bleiki fatapokinn og hryllingurinn sem hann geymdi – „Mér líður eins og hluti af mér hafi verið rifinn burt“
Pressan
Fyrir 2 klukkutímum
Lífsstíll þinn getur yngt heilann um mörg ár
Pressan
Fyrir 12 klukkutímum
Segir ekki óeðlilegt að fólki líki ekki við makann
Pressan
Fyrir 12 klukkutímum
Þetta er kynlífsstellingin sem körlum og konum þykir „ein sú versta“
Pressan
Fyrir 15 klukkutímum
Líkið í svefnherberginu – Endalok hryllingsins
Pressan
Fyrir 15 klukkutímum
Miðdegisblundur getur bætt getu heilans til að læra
Pressan
Fyrir 16 klukkutímum
Þess vegna velja sumar konur sér eldri maka
Pressan
Fyrir 16 klukkutímum
Hulin göng á tunglinu geta orðið grunnstoð mannaðra bækistöðva

Mest lesið

Þetta er ástæðan fyrir að ekki á að nota hraðprógramm þvottavélarinnar
Hinn fjórtán ára Hákon Þór bjargaði heimili fjölskyldunnar í Selási – „Ég er ólýsanlega stolt af honum“
Ótrúlegt atvik í Kópavogi – Bíll hékk fram af brún
Rússneskir hermenn snúa heim – Það sem þeir taka með sér skelfir konurnar
Ísland og Asóreyjar verði mögulega skotpallurinn fyrir árásir Bandaríkjanna á Íran

Nýlegt

Kynlífsmyndband Pamelu Anderson dregið fram í dagsljósið á ný – Dómsmál vegna ummæla um reðurstærð
Anna Kristjáns ætlaði að kaupa flugmiðann heim – Tölvan sagði nei
Sonur Beckham varpar sprengju inn í stríð fjölskyldunnar
Sigurjón bar við gagnkvæmri hrifningu – Ítrekuð kynferðisbrot gagnvart andlega skertri konu úthugsuð og vandlega skipulögð
Ýtir undir sögurnar um að hann verði bráðlega rekinn
Fyrrum leikmaður United og Liverpool ákærður fyrir tilraun til manndráps
Ótrúlegt atvik í Kópavogi – Bíll hékk fram af brún
Fljótfærnin gæti kostað þá 166 milljónir
Þeir sem krjúpi fyrir Trump muni fá að finna fyrir því þegar Demókratar komast aftur til valda
Pressan
Fyrir 18 klukkutímum
Þetta áttu aldrei að geyma í pappakössum
Pressan
Fyrir 19 klukkutímum

Fasta fyrir háttatímann getur haft áhrif á heilbrigði hjartans

Fasta fyrir háttatímann getur haft áhrif á heilbrigði hjartans
Pressan
Fyrir 19 klukkutímum
Merki um elliglöp geta sést á því hvernig þú keyrir bíl
Pressan
Fyrir 20 klukkutímum
Þetta á aldrei að setja í uppþvottavélina að sögn sérfræðinga
Pressan
Fyrir 22 klukkutímum

Rússneskir hermenn snúa heim – Það sem þeir taka með sér skelfir konurnar

Rússneskir hermenn snúa heim – Það sem þeir taka með sér skelfir konurnar
Pressan
Fyrir 22 klukkutímum

Geispi getur verið meira en bara þreytumerki

Geispi getur verið meira en bara þreytumerki
Pressan
Í gær
Eltihrelldi hjákonu eiginmannsins og gerði hlaðvarp um það
Pressan
Í gær

Myndir af Andrew Mountbatten-Windsor, ungu barni og „bobbingabolta“ vekja óhug – Krúnan sögð í fordæmalausri krísu

Myndir af Andrew Mountbatten-Windsor, ungu barni og „bobbingabolta“ vekja óhug – Krúnan sögð í fordæmalausri krísu
Pressan
Í gær
Harmleikur á Tenerife: Maður myrti son sinn og var síðan skotinn af lögreglu
Pressan
Í gær
Hæstiréttur slær á fingur Trump og dæmir tollana ólöglega
Pressan
Fyrir 2 dögum

Góðmennskan kom henni í koll – Skaut skjólshúsi yfir heimilislausan mann sem hellti yfir hana sjóðandi sykurvatni

Góðmennskan kom henni í koll – Skaut skjólshúsi yfir heimilislausan mann sem hellti yfir hana sjóðandi sykurvatni
Pressan
Fyrir 2 dögum

Hvarf eftir að hann fór til að segja föður sínum til syndanna fyrir tæpum 40 árum – Fjölskyldan loksins komin með svar

Hvarf eftir að hann fór til að segja föður sínum til syndanna fyrir tæpum 40 árum – Fjölskyldan loksins komin með svar
Pressan
Fyrir 2 dögum
Trump búinn að undirbúa ræðu til að tilkynna tilvist geimvera
Pressan
Fyrir 3 dögum
Andrés Mountbatten-Windsor handtekinn og færður í fangaklefa
Pressan
Fyrir 3 dögum

Óttast að mörg þúsund flækingshundar verði drepnir í aðdraganda HM

Óttast að mörg þúsund flækingshundar verði drepnir í aðdraganda HM
Pressan
Fyrir 3 dögum
Óhugnanlegt myndband úr verslun sýnir mann reyna að ræna eins árs stúlku
Pressan
Fyrir 3 dögum
Móðir á yfir höfði sér 15 ára fangelsi eftir að hún skildi 1 árs son sinn eftir í sjóðheitum bíl á meðan hún fékk bótox í varirnar
Pressan
Fyrir 3 dögum
Þrír menn handteknir fyrir að frelsissvipta og nauðga 48 ára konu á Tenerife
Pressan
Fyrir 3 dögum

Kynlífskreppa ríkir hjá unga fólkinu í Bandaríkjunum

Kynlífskreppa ríkir hjá unga fólkinu í Bandaríkjunum
Pressan
Fyrir 4 dögum

Valdatafl fram undan í Norður-Kóreu?

Valdatafl fram undan í Norður-Kóreu?
Pressan
Fyrir 4 dögum
Þessi krúttlegi api hefur fangað hjörtu heimsbyggðarinnar
Pressan
Fyrir 4 dögum

Slapp ekki undan ofbeldi kærastans þrátt fyrir andlátið

Slapp ekki undan ofbeldi kærastans þrátt fyrir andlátið
Pressan
Fyrir 4 dögum
Barðist fyrir hjónabandinu og leyndi eiginkonuna því að hún væri með krabbamein – Allt til að bjarga stjórnmálaferlinum
Pressan
Fyrir 4 dögum
Leitaði til lögreglu eftir að hann henti óvart gullinu sínu í ruslið – Sá fram á 18 milljón króna tjón
Pressan
Fyrir 4 dögum

Tveir ICE-fulltrúar sendir í leyfi og sakaðir um að bera ljúgvitni eftir að innflytjandi var skotinn í fótinn

Tveir ICE-fulltrúar sendir í leyfi og sakaðir um að bera ljúgvitni eftir að innflytjandi var skotinn í fótinn
Pressan
Fyrir 4 dögum

Setti Internetið á hliðina eftir að hann kýldi samnemanda fyrir að styðja ICE – „Bandarísk hetja“

Setti Internetið á hliðina eftir að hann kýldi samnemanda fyrir að styðja ICE – „Bandarísk hetja“
Pressan
Fyrir 5 dögum
Tveir látnir eftir fjölskylduharmleik
Pressan
Fyrir 5 dögum
Virðast hafa farið mannavillt þegar þeir rændu 85 ára afa – Lögregla biðlar til mannanna