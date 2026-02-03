Heimili frá helvíti – Yngstu systkinin deila sögu sinni í fyrsta sinn um áralanga misnotkun og áföll í fóstri

Yngstu Turpin systkinin segja frá reynslu sinni í fyrsta skipti síðan þeim var bjargað úr hinu alræmda „Hryllingshúsi“ árið 2018. Þrjú af yngstu Turpin-systkinunum tjá sig í fyrsta skipti.
Systkinin ræða við Diane Sawyer í nýjum klukkustundar sérþætti, The Turpins: A New House of Horror — A Diane Sawyer Special Event, sem er sýndur í dag, 3. febrúar á ABC og streymt daginn eftir á Disney+ og Hulu.
Viðtalið kemur næstum áratug eftir að þrettán systkinum var af heimili fjölskyldunnar í Perris í Kaliforníu snemma árs 2018. Björgunin átti sér stað eftir að Jordan Turpin, sem var þá 17 ára, slapp frá heimilinu og sagði yfirvöldum frá haldi sínu og misnotkun.
Áður en þeim var bjargað eyddu Turpin-systkinin, sem voru á aldrinum tveggja til 29 ára, stærstum hluta ævi sinnar inni á heimilinu þar sem þau voru reglulega barin og svelt. Stundum voru börnin keðjuð við rúm sín eða sett í búr fyrir að brjóta húsreglur.
Foreldrar þeirra, David og Louise Turpin, voru síðar sakfelld fyrir fjölmörg alvarleg brot, þar á meðal grimmd gagnvart fullorðnum einstaklingi, grimmd gegn börnum, pyntingar og ólögmæta fangelsun, og dæmd í 25 ára til lífstíðarfangelsi.
„Við vorum bókstaflega að deyja þarna inni úr hungri og hún vissi af því,“ sagði ein af dætrum Turpin-hjónanna.
Áföllum systkinanna lauk þó ekki þar. Eftir flóttann voru sex yngstu Turpin-systkinin send til fósturforeldra, Marcelino og Rosa Olguin, og fullorðinnar dóttur þeirra, Lennys Olguin.
Lögmaður nokkurra systkinanna sagði við People að raunir þeirra í fóstrinu hefðu verið verri en þær sem þau upplifðu heima hjá foreldrum sínum.
„Þessi börn fengu bara annað áfall,“ sagði lögmaðurinn Elan Zektser. „Foreldrar þeirra létu þeim líða eins og þau væru einskis virði heima og svo fengu þau aftur áfall þegar þau fóru á fósturheimilið. Þau sögðu stöðugt við þessi börn: „Foreldrar ykkar höfðu rétt fyrir sér. Þið eruð einskis virði. Þið eruð ekkert. Þið eruð Turpin,“ eins og það væri einhvers konar viðbjóðslegur hlutur. Og það færði sjálfstraust þeirra í nýtt lágmark.“
„Þau gerðu allt sem í þeirra valdi stóð, það virtist eins og þau ætluðu að brjóta mig niður,“ sagði sonur Turpins.
Fósturforeldrahjónin voru handtekin árið 2021 og neituðu sök í ákærunum gegn þeim. Hins vegar játaði Marcelino Olguin árið 2024 sök í fjórum ákæruliðum um kynferðislegt athæfi gegn 14 eða 15 ára barni, þar sem ákærði var að minnsta kosti 10 árum eldri; þrjá ákæruliði um kynferðislegt athæfi gegn barni yngra en 14 ára; eina ákæru um ólöglega fangelsun; og eina ákæru um að særa barn.
Rosa Olguin og dóttir þeirra Lennys Olguin játuðu báðar sök í þremur ákæruliðum um vísvitandi grimmd gegn börnum og eina ákæru um ólöglega fangelsun og hótanir gegn vitni. Rosa játaði einnig sök í stórfelldu þjófnaði.