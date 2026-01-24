Hvað varð um Hillside-kyrkjarana? – Myrtu 10 ungar konur og ollu miklum ótta í Englaborginni

Það eru liðin næstum 50 ár síðan Hillside kyrkjararnir (e. Hillside Stranglers) ollu miklum ótta í Los Angeles í Bandaríkjunum, en þeir voru sakaðir um að hafa kyrkt tíu ungar konur til bana á fimm mánaða tímabili seint á áttunda áratugnum.
Raðmorðingjarnir, sem síðar kom í ljós að voru frændurnir Kenneth Bianchi og Angelo Buono, voru sakaðir um að hafa rænt, nauðgað og kyrkt 10 konur á milli október 1977 og febrúar 1978. Mörg lík fórnarlamba þeirra fundust við hlíðar Los Angeles, sem gaf þeim hið alræmda gælunafn þeirra.
Í janúar 1979 var Bianchi handtekinn fyrir morð á tveimur háskólanemendum í Bellingham í Washington-fylki. Eftir að hafa játað fimm morð í Los Angeles snerist hann gegn Buono og samþykkti að vitna gegn honum til að komast hjá dauðarefsingu. Buono var síðar sakfelldur fyrir níu af morðunum.
Fimm mánaða morðæðið og hryllingurinn sem það olli um alla borgina eru nú í brennidepli heimildarmyndaþáttanna The Hillside Strangler sem sýndir eru á MGM+.
Bianchi og eldri frændi hans, Buono, voru mennirnir á bak við morðin í Hillside.
Bianchi fæddist árið 1951 sonur 17 ára gamallar vændiskonu. Nicholas og Frances Bianchi ættleiddu hann sem barn og ólst hann upp í Rochester í New York. Hann var vandræðabarn sem átti við reiðiköst að stríða og stóð sig stöðugt illa í skóla þrátt fyrir að hafa greindarvísitölu yfir meðallagi.
Eftir að hafa hætt í háskóla flutti hann til Los Angeles og bjó í íbúð í Hollywood og vonaðist til að verða lögreglumaður. Á meðan hætti Buono í menntaskóla og rak sína eigin bílaáklæðisverslun í bílskúr sínum í Glendale.
Frændurnir ráku einnig útkallsvændisþjónustu. Haustið 1977 höfðu þeir snúið sér að morðum og nauðgunum, oft þóttust þeir vera lögreglumenn til að lokka konur heim til Buono.
Þegar þeir voru handteknir var Bianchi 27 ára og Buono 44 ára.
Fyrsta þekkta fórnarlambið var Yolanda Washington, 19 ára vændiskona sem fannst látin í október 1977. Hún hafði verið bundin og nauðgað áður en hún var myrt og nöktum líkama hennar var hent nálægt Griffith Park.
Á næstu mánuðum voru níu aðrar konur myrtar á svipaðan hátt: Judith Miller, Lissa Kastin, Dolores Cepeda, Sonja Johnson, Kristina Weckler, Jane King, Lauren Wagner, Kimberly Martin og Cindy Huspeth.
Konurnar voru á aldrinum 12 til 28 ára. Sumar voru upprennandi leikkonur og fyrirsætur, en aðrar voru vændiskonur eða flóttamenn.
Bianchi og Buono reyndu einnig að ræna Catharine Lorre Baker, dóttur leikarans Peters Lorre úr Casablanca, í nóvember 1977, en þeir féllu frá fyrirætlun sinni eftir að hún framvísaði skilríkjum sem sönnuðu að hún væri dóttir leikarans.
Hún bar síðar vitni fyrir saksóknarann í réttarhöldunum gegn frændunum, ásamt tveimur ungum konum sem bjuggu í húsi Buono á þeim tíma, Rebekah Spears og Sabru Hannan. Hannan sakaði mennina um að hafa neytt hana til vændis og nauðgað henni.
Í byrjun árs 1978 höfðu morðin í Hillside skyndilega hætt, en það leið ekki á löngu þar til morðingjarnir réðust aftur til atlögu að þessu sinni í öðru fylki.
Í janúar 1979 var Bianchi, sem starfaði sem öryggisvörður, handtekinn í Bellingham fyrir morðin á 22 ára gömlu Karen Mandic og 27 ára gömlu Diane Wilder. Konurnar voru lokkaðar í hús í Suður-Bellingham undir því yfirskini að þær ættu að gæta hússins, þar sem þeim var síðan nauðgað og þær kyrktar til bana.
Meðan Bianchi var undir dáleiðslu játaði hann að hafa myrt Mandic og Wilder, ásamt fimm af fórnarlömbum Hillside-kyrkjaranna. Hann staðfesti einnig þátttöku Buono í öllum tíu morðunum.
Eftir misheppnaða tilraun til að sannfæra yfirvöld og geðlækna um að hann væri með fjölpersónuleikaröskun, samþykkti Bianchi að játa sök og vitna gegn Buono og afsalaði sér rétti sínum til réttarhalda.
Réttarhöldin yfir Buono hófust árið 1981 og tók tvö ár að komast að niðurstöðu. Réttarhöldin næaðu meðal annars yfir 400 vitni, meira en 50.000 blaðsíður af vitnisburði og 20 daga af einangruðum kviðdómsfundum. Á þeim tíma voru þetta lengstu og dýrustu réttarhöldin í sögu Kaliforníu og eru enn lengstu morðréttarhöldin í sögu Bandaríkjanna.
Réttarhöldin drógust á langinn af ýmsum ástæðum, aðalástæðan var að ákæruvaldið var háð Bianchi, sem var afar óáreiðanlegt vitni. Meðan Bianchi stóð í vitnisburðarsalnum sveiflaðist hann á milli mismunandi útgáfa af sögu sinni og neitaði nokkrum þáttum í upprunalegri játningu sinni.
Önnur stór flækjustig var umdeild ákvörðun saksóknarans Johns Van De Kamp um að fella niður allar morðákærur gegn Buono í júlí 1981, sem vakti reiði almennings. Hins vegar bjargaði dómari við héraðsdóm, Ronald George, málinu og fyrirskipaði saksóknaraembættinu að „hefja aftur ákæruna af krafti og á áhrifaríkan hátt“.
Buono hlaut lífstíðardóm án möguleika á reynslulausn. Hann lést úr hjartaáfalli í Calipatria-ríkisfangelsinu í Palm Springs í Kaliforníu árið 2002, 67 ára að aldri.
Bianchi afplánar nú lífstíðardóm sinn í Walla Walla-ríkisfangelsinu í Washington. Í júlí 2025 var honum synjað um reynslulausn í áttunda sinn eftir að hafa verið synjað árið 2010. Hann á rétt á reynslulausn aftur eftir 10 ár.
Bianchi heldur enn þann dag í dag fram sakleysi sínu og heldur því fram að játning hans undir dáleiðslu hafi verið þvinguð og ósönn. Árið 2023 breytti hann nafni sínu í Anthony D’Amato.