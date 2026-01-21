fbpx
Miðvikudagur 21.janúar 2026

„Deadpool-morðinginn“ myrti tvær konur – Lýsti hrottalegum morðunum í símtali við föður sinn

Miðvikudaginn 21. janúar 2026 22:00

Wade Wilson

Í júní 2024 var Wade Wilson fundinn sekur um að hafa myrt tvær konur með nokkurra klukkustunda millibili í Cape Coral í Flórída árið 2019. Wilson, sem hefur verið kallaður „Deadpool-morðinginn“ vegna sameiginlegs nafns hans og aðalsöguhetju kvikmyndinna um Deadpool, hafði þegar komist nokkrum sinnum í kast við lögin.

Athæfi hans stigmagnaðist í morð 7. október 2019, þegar hann myrti Kristine Melton, 35 ára, í svefni og Diane Ruiz, 43 ára, á götunni á leið hennar til vinnu.

„Sönnunargögnin sýndu að bæði morðin voru hræðileg, grimm og hræðileg,“ sagði Nicholas Thompson, héraðsdómari við dómsuppkvaðningu Wilsons í Flórída árið 2024. „Og að annað morðið var kaldlynt, úthugsað og fyrirfram ákveðið.“

Glæpir Wilsons og athyglin sem hann fékk á netinu í kjölfarið eru skoðaðir í heimildarmyndaseríunni Handsome Devil: Charming Killer frá Paramount+. Þriggja þátta serían, sem frumsýnd var 20. janúar, kannar hvers vegna Wilson framdi morðin og hvernig handtökumynd hans olli miklum viðbjóði á netinu.

Hver er Wade Wilson?

Wilson fæddist í Flórída þann 20. maí 1994. Foreldrar hans voru ungmenni og hjón að nafni Steve og Candace Wilson ættleiddu Wilson skömmu síðar og ólst hann upp í Tallahassee, þar sem hann sótti Chiles menntaskólann. Á meðan á morðmálinu stóð yfir Wilson bar líffræðilegur faðir hans, Steven Testasecca, vitni um að þeir hefðu tengst aftur þegar Wilson var 18 ára og að þeir hefðu haldið sambandi af og til.

Áður en hann var sakfelldur fyrir morðin á Melton og Ruiz hafði Wilson safnað sakaskrá fyrir tvítugt, þar á meðal fyrir afbrot á borð við innbrot og líkamsárás. Í byrjun árs 2019, um níu mánuðum fyrir handtöku hans fyrir morðin, sakaði fyrrverandi kærasta hans hann um að hafa stolið fartölvu hennar og farsíma, rænt henni og nauðgað henni. Hins vegar voru þau undir dómsúrskurði um að þau mættu ekki hafa samband og yfirvöld ákváðu að lokum að rannsaka ekki ásakanirnar um mannrán og nauðgun.

Hver voru fórnarlömb Wade Wilson?

Þann 7. október 2019 myrti Wilson Melton og Ruiz með nokkurra klukkustunda millibili í aðskildum atvikum.

Melton bjó og starfaði sem þjónustustúlka í Cape Coral. Eftir að hafa hitt Melton á bar í Fort Myers kvöldið áður fór Wilson heim með henni, þar sem hann kyrkti hana síðar í svefni. Wilson stal síðan bíl Melton og flúði af vettvangi.

Þegar Wilson var að keyra um sá hann Ruiz ganga til vinnu og stoppaði til að spyrja til vegar. Ruiz, sem var tveggja barna móðir og trúlofuð, vann sem barþjónn á veitingastað í Cape Coral.

Eftir að hafa lokkað hana inn í bíl sinn undir fölskum forsendum barði Wilson og kyrkti Ruiz áður en hann ýtti henni út úr bílnum og keyrði yfir hana ítrekað.

„Þetta mál snerist um að drepa drápsins vegna,“ sagði aðstoðarríkissaksóknarinn Andreas Gardiner í lokaröksemdafærslu sinni í júní 2024. „Kyrking er dæmi um líf sem rennur úr höndum einhvers.“

Melton og Ruiz

Hvernig var Wade Wilson handtekinn?

Wilson var handtekinn 8. október 2019 eftir að hafa játað morðin í röð símtala við líffræðilegan föður sinn, Testasecca.

„Í fyrsta skipti sagðist hann þurfa hjálp. Hann hafði gert eitthvað sem hann gat ekki tekið til baka,“ sagði Testasecca. „Það voru tveir farnir sem myndu ekki koma aftur. Hann sagði að ég væri morðingi.“

Eftir að Wilson lýsti morðunum og afleiðingum þeirra hafði Testasecca samband við yfirvöld og lét þau vita af því að sonur sinn hefði játað á sig glæp. Hann sannfærði síðan Wilson um að gefast upp „friðsamlega“.

Hvaða dóm fékk Wade Wilson?

Eftir löng réttarhöld var Wilson dæmdur sekur af kviðdómi í Flórída í júní 2024.

Hann var sakfelldur fyrir sex ákæruliði, þar á meðal líkamsárás, innbrot og tvö manndráp af ásettu ráði. Í ágúst 2024 var hann síðan dæmdur til dauða.

Eftir að Wilson var fundinn sekur sendi lögreglustjórinn í Cape Coral, Anthony Sizemore, frá sér yfirlýsingu varðandi viðbrögð fjölskyldna Ruiz og Melton við dómnum.

„Í dag í dómshúsinu í Lee-sýslu sat ég með fjölskyldum Diane Ruiz og Kristine Melton þegar dómurinn var lesinn upp: Wade Wilson var fundinn sekur í öllum ákæruliðum,“ sagði Sizemore. „Fjölskyldurnar lýstu yfir þakklæti sínu fyrir erfiða vinnu teymisins okkar.“

 

