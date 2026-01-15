Svarta dalían „grét af skelfingu“ vegna líflátshótana – Alræmt morðmál í Hollywood sem er enn óleyst

Lík Elizabeth Short fannst aflimað og blóðugt 15. janúar 1947. Það eru liðnir næstum átta áratugir síðan Short fannst látin en mál hennar er enn eitt alræmdasta morðmál Hollywood.
Snemma morguns 15. janúar 1947 var 22 ára gömul kona myrt á grimmilegan hátt og síðan skilin eftir við vegkantinn í óbyggðu hverfi í Los Angeles. Lík hennar hafði verið aflimað og skorið í tvennt með skurðaðgerðarnákvæmni. Þrátt fyrir að um hræðilegt morð væri að ræða var ekki einn blóðdropi eftir.
Fréttir af dauða Short dreifðust hratt og áður en yfirvöld gátu girt af vettvan glæpsins þyrptust blaðamenn um svæðið. Í kjölfarið fylgdi ákaft tímabill umfjöllunar slúðurblaða, knúið áfram af sögusögnum og ónákvæmri umfjöllun. Fjölmiðlar kölluðu Short Svörtu Dalíuna, gælunafn innblásið af kvikmyndinni The Blue Dallia frá 1946 og undir áhrifum frá sögusögnum um ást Short á svörtum fötum.
Fyrsta rannsóknin á morðinu kafaði djúpt í dularfullt líf Short, fullt af spurningum um mennina sem hún þekkti og hvernig hún lifði lífi sínu. Hundruð grunaðra voru tekin til greina í rannsókn málsins og nokkrir játuðu ranglega á sig glæpinn.
Þó að lögreglan í Los Angeles hefði vísbendingar um dauða Shorts, þar á meðal handskrifaðar athugasemdir frá morðingjanum, var enginn ákærður. Svarta dalían er enn óleyst ráðgáta og mál sem rannsóknarlögreglumenn vinna enn að í dag.
Hver drap Svörtu Dalíuna? Hér er allt sem þarf að vita um hvað kom fyrir Elizabeth Short, 79 árum eftir morðið á henni og hvar rannsóknin stendur.
Short fæddist 29. júlí 1924 og ólst upp utan við Boston með foreldrum sínum og fjórum systrum, samkvæmt The Black Dahlia: Shattered Dreams. Þegar hún var sex ára gömul missti faðir hennar sparnað fjölskyldunnar eftir hrun hlutabréfamarkaðarins árið 1929 og hvarf með dularfullum hætti. Bíll hans fannst síðar yfirgefinn á Charlestown-brúnni, þar sem talið er að hann hafi tekið eigið líf.
Eftir að hafa glímt við öndunarfærasjúkdóm og gengist undir aðgerð, byrjaði Short16 ára gömul að eyða vetrinum í Flórída með vinum fjölskyldunnar, að ráðleggingum læknis sem taldi að mildara loftslag myndi hjálpa til við að bæta heilsu hennar. Að lokum hætti Short í menntaskóla og heimsótti reglulega ástvini sína.
Árið 1942 fékk móðir Short afsökunarbréf frá eiginmanni sínum, sem hafði verið talinn látinn í meira en áratug. Í bréfinu sagði hann að hann hefði hafið nýtt líf í Norður-Kaliforníu. Skömmu síðar, þegar Short var 18 ára, ákvað hún að flytja til föðurs síns, en það var skammlíft og hún flutti út snemma árs 1943.
Síðar sama ár flutti hún til Santa Barbara en endaði með því að vera handtekin fyrir áfengisneyslu undir lögaldri og send heim til móður sinnar. Short flutti aftur til Flórída um tíma áður en hún sneri aftur til Los Angeles til að elta leiklistardrauma sína, að sögn. Innan við sex mánuðum síðar fannst hún látin.
Síðustu sex mánuðina sem Short bjó í Los Angeles er sagt að hún hafi búið á mörgum stöðum víðsvegar um borgina á meðan hún vann ýmis störf. Nokkrir menn hafa síðan minnst þess að hafa notið samvista við Short, farið með hana á stefnumót og boðið henni gjafir. Hún átti í fjárhagsvandræðum en virtist alltaf geta fjármagnað leigu og aðrar nauðsynjar.
„Líf ungfrú Short í Hollywood virtist fylgja mynstri. Hún sýndi engin sýnileg merki um atvinnu, hún var gjaldþrota og átti svo skyndilega peninga,“ sagði fyrrverandi lögreglumaðurinn Vince Carter í Shattered Dreams.
„Herbergisfélagar hennar, barþjónarnir og hótelstarfsmennirnir komu allir með sömu söguna. Hún var leyndardómsfull og trúði engum fyrir neinu. Hún sagði aldrei hvað hún væri í raun að gera, eða hverjum hún væri í raun að fara út með, eða hvert hún væri í raun að fara.“
Í desember 1946, aðeins vikum fyrir morðið, fór Short frá Los Angeles til San Diego. Hún sagði vinum sínum að hún væri hrædd en útskýrði ekki hvers vegna og flutti strax. Þegar Short kom til San Diego hitti hún aðra unga konu að nafni Dorothy French, sem leyfði henni að vera hjá fjölskyldu sinni.
Á meðan hún var með þeim viðurkenndi Short að hún hefði falið sig fyrir fyrrverandi kærasta af ótta, samkvæmt Black Dahlia Avenger: A Genius Murder. French greindi frá því að nokkrum vikum eftir að Short dvaldi þar hefðu tveir karlar og kona komið að heimilinu í leit að henni. Þegar Short heyrði af gestunum varð hún „mjög hrædd“ og „óttaslegin“ og neitaði að hitta þau. Þau fóru að lokum og hún ákvað að flytja.
Samkvæmt Shattered Dreams fór Short þann 8. janúar með ferðasölumanni sem hún hafði verið að hitta. Þau óku saman til Los Angeles og hann skutlaði henni á Biltmore hótelið þar sem hún hélt því fram að hún væri að hitta systur sína. Systir Short, Virginia, sagði yfirvöldum síðar að þær hefðu ekki ákveðið að hittast.
Starfsmenn hótelsins sögðust hafa séð Short hringja í nokkur símtöl í anddyrinu þetta kvöld og orðið sífellt æstari. Hún fór loksins af hótelinu um klukkan tíu og það var síðasta staðfesta skiptið sem hún sást á lífi.
Næstu dagar Short, sem leiddu til morðsins, hafa verið huldir nokkrum leyndardómi. Nákvæmur dvalarstaður hennar er óþekktur, fyrir utan einstaka sjónarspil og meintan fund með lögreglumanninum Myrl McBride, sem hélt því fram að hafa séð Short þann 14. janúar, aðeins nokkrum klukkustundum áður en hún fannst látin.
Samkvæmt Black Dahlia Avenger sagði McBride yfirvöldum að konan, sem talið er að sé Short, hefði nálgast hana „grátandi af skelfingu“ og fullyrt að einhver hefði hótað að drepa hana. Short virtist of skelfd til að fara aftur á bar sem hún hafði verið á til að sækja veskið sitt, svo McBride fylgdi henni. Þá var maðurinn farinn og McBride skildi við Short.
Síðar sá McBride Short fara út af sama bar með tveimur körlum og einni konu og lögreglumaðurinn athugaði hvernig henni liði. Þótt hún virtist vera óhult á þeim tíma var Short myrt nokkrum klukkustundum síðar.
Að morgni 15. janúar 1947 fannst lík Shorts af ungri móður sem var að ganga með barni sínu um Leimert Park, hverfi í Los Angeles sem var að mestu óbyggt á þeim tíma.
Konan tók eftir líkinu úr fjarlægð og taldi fyrst að það væri dúkka, samkvæmt FBI, vegna aflagaðrar stöðu útlimanna. Þegar hún nálgaðist graslendið við vegkantinn fann hún eitthvað miklu hræðilegra.
Nakinn líkami Short hafði verið skorinn í mittið með skurðaðgerð. Þótt innri líffæri hefðu verið fjarlægð hafði blóð verið tæmt úr líkinu, sem benti til þess að Short hefði verið myrt annars staðar. Andlit hennar var einnig marið og skorið, með hræðilegum skurði frá hvorri hlið munnsins.
Þegar dánardómstjórinn skoðaði líkið síðar úrskurðaði hann að dánarorsökin væri blæðing frá sárunum í andliti Shorts og áfallið frá endurteknum höggum á höfuð hennar, samkvæmt Severed: The True Story of the Black Dahlia.
Þegar lögreglan kom á vettvang glæpsins höfðu þau enga hugmynd um hver dularfulla unga konan væri. Þar sem líkið var svo afmyndað vissu yfirvöld að þau gætu ekki deilt myndum af því með almenningi.
Í staðinn tóku þau fingraför hennar og leyfðu listamanni frá Los Angeles Examiner að teikna upp eftirlíkingu af óþekktri konunni, samkvæmt The Black Dahlia: Shattered Dreams.
Lögreglan sendi fljótt afrit af fingraförum Shorts til höfuðstöðva FBI í Washington, D.C., en þar sem þau voru á ferðalagi um landið vissu þau að það myndi líða dagar þar til þau fengju svör.
Þá lagði starfsmaður hjá Examiner til að yfirvöld sendu fingraförin með nýju Soundphoto-vél blaðsins (fyrri útgáfu af faxtæki).
Klukkustundum síðar tókst FBI að bera kennsl á Short, þökk sé fingraförum sem þeir höfðu skráð frá því þegar hún sótti um starf á herstöð í Kaliforníu og þegar hún var handtekin fyrir áfengisneyslu undir lögaldri.
Uppruni gælunafns Short, Black Dahlia, má rekja löngu fyrir morðið á henni.
Þegar Short bjó stuttlega á Long Beach svæðinu í Kaliforníu var henni gefið nafnið sem vísun í kvikmyndina The Blue Dahlia frá 1946 og sem hylling til dökks hárs Short og orðróms um að hún klæðist svörtum fötum, samkvæmt Los Angeles Times.
Um það leyti sem Short var myrt var algengt að dagblöð gæfu morðmálum gælunafn, sérstaklega þeim sem tengdust konum. Þegar fréttir bárust af dauða Short varð málið forsíðuefni og fjölmiðlar fylltust af umfjöllun um rannsóknina. Daginn eftir að Short fannst látin seldi Examiner flest eintök síðan síðari heimsstyrjöld lauk.
Þó að fjölmiðlar hafi upphaflega kallað morðið á Short varúlfamorð (e. The Werewolf Murder), þá breyttu blaðamenn fljótt um skoðun þegar þeir fréttu af gælunafni hennar. Þótt óljóst sé hvaða blaðamaður notaði nafnið fyrst, birtist gælunafnið Black Dahlia í fyrsta skipti í prenti bæði í Herald-Express og Los Angeles Daily News þann 17. janúar.
Dagblöðin fjölluðu um málið með miklum hætti í marga mánuði og tengdar fréttir voru á forsíðum Los Angeles Record í 31 dag samfleytt.
Eftir að lík Shorts fannst hóf lögreglan í Los Angeles rannsókn, sem stóð yfir til ársins 1950 þegar henni var lokað. Yfir þrjú ár fékk lögreglan fjölda ábendinga, vísbendinga og falskra játninga, en að lokum skilaði það engum verulegum árangri.
Mánuðirnir liðu og á meðan hélt rannsóknin áfram og lögreglan útilokaði grunaða. Samt sem áður héldu fjölmiðlar áfram að fjalla ítarlega um morðið með tilhæfulausum fullyrðingum.
Árið 1949 kom kviðdómur saman til að ræða vanhæfni morðdeildar lögreglunnar til að leysa morðmál, og á meðan var dauði Shorts rannsakaður frekar. Fyrir framan kviðdóminn sagði rannsóknarlögreglumaðurinn Harry Hansen, sem var falið að rannsaka málið, íeiðsvörnum vitnisburði að hann tryði enn að „læknir“ stæði á bak við glæpinn vegna þess hvernig lík Shorts var skorið niður.
Réttarhöldin leiddu til frekari rannsóknarviðtala við vini, fjölskyldu og grunaða, en engar frekari vísbendingar voru í málinu.
Enginn hefur enn verið opinberlega ákærður fyrir morðið á Short. Margir voru grunaðir þar til þeir létust, þar á meðal næturklúbbseigandinn Mark Hansen, sem þekkti Short.
Í gegnum árin hefur verið haldið áfram að rannsaka málið, þar á meðal rannsóknarlögreglumaðurinn Hansen, sem leitaði að morðingja Short í 23 ár þar til hann lét af störfum. „Eina eftirsjá mín er að ég leysti aldrei morðið á Elizabeth Short,“ sagði hann árið 1968.
Þó að fjölmargar kenningar séu uppi um morðið á Short, þá er einn af grunuðum sökudólgum Dr. George Hodel, kvensjúkdómalæknir sem rak stofu í Los Angeles. Hann var þekktur fyrir að halda veislur fyrir ríka og fræga fólkið í Hollywood og það var sagt að hann væri að hitta Short fyrir andlát hennar. Hodel var upphaflega talinn gerandi árið 1949 eftir að hann var handtekinn fyrir meint kynferðisbrot gegn unglingsdóttur sinni.
Þótt hann hafi verið sýknaður var nafn hans nefnt sem hugsanlegur gerandi í Black Dahlia-málinu. Hann var skráður sem einn af fáum eftirstandandi aðalgrunuðum þegar málið var rætt fyrir kviðdómi síðar sama ár.
Á þeim tíma hleruðu yfirvöld heimili Hodels og tóku upp hann þar sem hann gaf óþægilegar yfirlýsingar, þar sem hann virtist játa andlát fyrrverandi ritara síns, Ruth Spaulding, árið 1945, sem og grunsamlegar athugasemdir um morðið á Short. Spaulding lést úr ofskömmtun lyfja.
„Segjum sem svo að ég hafi drepið svörtu dalíuna. Þeir gætu ekki sannað það núna. Þeir geta ekki talað við ritara minn lengur því hún er dáin,“ sagði Hodel í upptökunum. „Drap hana. Kannski drap ég ritara minn.“
Hodel flutti að lokum til Filippseyja og bjó þar næstu fjóra áratugina. Mikið af upplýsingum um stöðu hans sem grunaðs manns varð ekki opinbert fyrr en sonur hans, Steve, fyrrverandi rannsóknarlögreglumaður og einkaspæjari hjá lögreglunni í Los Angeles, fór að rannsaka þátttöku föður síns í morðinu.
Þegar Hodel lést árið 1999 fann Steve ljósmynd í eigum föður síns sem virtist vera af Short. Þótt það sé óstaðfest hvort myndin sé í raun af Short, þá hóf Steve á morðinu á henni.
Í áralangri rannsókn sinni hefur Steve rekist á önnur sönnunargögn sem tengja föður hans við morðið, þar á meðal „fimm vitni í dagblöðum sem lýsa honum sem kærasta Short.“ Hann hafði einnig formlega þjálfun sem skurðlæknir við Háskólann í Kaliforníu í San Francisco.
Auk þess uppgötvuðu Steve og handritssérfræðingur óhugnanleg líkindi milli skriftar föður hans og bréfa sem send voru til Examiner árið 1947. Hann fann einnig kvittanir fyrir sementspoka sem faðir hans keypti aðeins nokkrum dögum fyrir andlát Short, sama vörumerki og tómur sementspoki fannst nálægt líki hennar.
Síðan, árið 2018, sagði Steve við South Pasadenan að hann hefði fundið 70 ára gamalt bréf frá fyrrverandi lögregluuppljóstrara sem hafði skrifað að Short hefði verið myrtur af manni að nafni „GH“.
Þótt lögreglan í Los Angeles hafi skoðað rannsóknir Steves, ákváð húnað elta ekki vísbendingar hans. Hann telur að faðir hans hafi verið vinveittur lögreglumönnum og þeir hafi verið að vernda hann. Samt sem áður töldu sumir embættismenn að Steve hefði hugsanlega leyst málið.
„Ég sagði Steve að ef faðir hans væri enn á lífi, hefði ég lagt fram ákæru um morð gegn honum,“ sagði Steve Kay, aðstoðarsaksóknari í Los Angeles. „Framburður hans var mjög sannfærandi.“
Nýlega hafa nýjar kenningar komið fram varðandi fyrrverandi læknanemann Marvin Margolis, sem bjó með Short í 12 daga og var yfirheyrður af lögreglunni eftir morðið á henni.
Samkvæmt Los Angeles Times var áhugamaður um dulkóðun að skoða mál raðmorðingjans Zodiac Killer með því að nota gervigreind til að búa til lista með 71 milljón mögulegum 13 stafa nöfnum, eftir að hinn alræmdi raðmorðingi sendi bréf til San Francisco Chronicle með orðunum: „Nafn mitt er —“ og síðan 13 stafa röð af bókstöfum og táknum.
Kóðarinn notaði síðan þekktar upplýsingar um Zodiac Killer byggðar á lýsingum vitna og þrengdi það að lokum niður í eitt nafn: Marvin Merrill, sem reyndist vera dulnefnið sem Margolis tók upp eftir morðið á Short.
Tveir reynslumiklir morðrannsóknarlögreglumenn sem störfuðu áður hjá lögreglunni í Los Angeles , þar á meðal fyrrverandi rannsóknarlögreglumaðurinn sem hafði umsjón með rannsókn Short, segja að nokkrar vísbendingar bendi til þess að Margolis, sem lést árið 1993, beri ábyrgð á dauða Short og þeim fimm morðum sem rekja má til Zodiac Killer. Þrátt fyrir það hefur engin rannsókn eða ákæra fylgt í kjölfarið.