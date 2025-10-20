fbpx
Mánudagur 20.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Þoldi ekki „skítalyktina“ af kannabisreykingum nágrannans og fór í hart

Pressan
Mánudaginn 20. október 2025 19:30

Kannabisplöntur. Mynd úr safni.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Bandarísk kona á áttræðisaldri hafði betur í dómsmáli gegn karlkyns nágranna sínum en konan þoldi ekki kannabisreykingar mannsins og sagði af þeim stafa mikinn óþef sem minnti á lykt af saur. Sagði konan lyktina iðulega hafa borist frá heimili mannsins yfir til hennar. Samkvæmt dómnum verður maðurinn að reykja kannabis í nógu mikilli fjarlægð frá heimili konunnar.

Fjallað er um málið í ýmsum fjölmiðlum bæði austan hafs og vestan en konan heitir Josefa Ippolito-Shepherd og er 76 ára. Nágranni hennar heitir Thomas Cackett og er 73 ára. Þau búa í höfuðborg Bandaríkjanna, Washington D.C.

Ippolito-Shepherd sagði lyktina af kannabisreykingum Cackett afar stæka og minna á lykt af saur eða skunki. Lyktin hafi borist frá dyrunum að heimili hans og yfir að hennar heimili en þau búa í sitt hvoru tvíbýlishúsinu, sem eru hlið við hlið.

Ippolito-Shepherd sagðist iðulega óttast að koma aftur heim, eftir að brugðið sér að heiman, þar sem ekki hafi verið von á öðru en að finna kannabislyktina frá Cackett. Fullyrti hún að í eitt skipti hafi lyktin farið svo illa í hana að hún hafi kastað upp.

Hún fékk loksins nóg og fór í mál við þennan nágranna sinn. Segir hún að markmiðið hafi aldrei verið að fá peninga frá honum heldur að geta andað að sér fersku lofti á sínu eigin heimili.

Fimm ár

Bandaríska dómskerfið er þungt í vöfum og dómsmál þar í landi geta tekið mörg ár en þessi málarekstur tók alls fimm ár. Ippolito-Shepherd var sinn eigin lögmaður og hafði betur í undirrétti árið 2023 en málinu var áfrýjað til áfrýjunardómstóls fyrir Washington sem hefur nú staðfest dóminn.

Dómstóllinn féllst á þau rök Ippolito-Shepherd að réttur hennar til hafa afnot og ánægju af sinni fasteign væri mikilvægari en réttur nágranna hennar til að hafa afnot og ánægju af sínu kannabis.

Þess ber að geta að kannabis hefur verið löglegt í Washington síðan árið 2015.

Cackett fullyrti fyrir dómi að hann væri enginn stórreykingamaður þegar kæmi að kannabis. Hann reykti aðeins í um 5 mínútur á dag til að lina þjáningar sínar vegna ýmissa heilufarslegra vandamála sem hann glími við. Þar á meðal væri húðkrabbamein, lifrarbólga, liðagigt og settaugabólga.

Dómarar við áfrýjunardómstólinn tóku það hins vegar ekki trúanlegt að Cackett hefði aðeins reykt kannabis í fimm mínútur á dag. Samkvæmt dómnum verður hann að reykja kannabis í að minnsta kosti 7,6 metra fjarlægð frá heimili Ippolito-Shepherd og það á við þótt hann sé staddur á sínu eigin heimili. Hlýði hann því ekki á hann yfir höfði sér refsingu. Málið er talið fordæmisgefandi fyrir Washington og mögulega aðra hluta Bandaríkjanna þar sem kannabis er löglegt og notendur þess reykja efnið á heimilum sínum og það hugsanlega einhverjum  nágrönnum þeirra til ama.

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Rétt í þessu
Þoldi ekki „skítalyktina“ af kannabisreykingum nágrannans og fór í hart
Pressan
Fyrir 30 mínútum
Prestur í áfalli eftir að hafa uppgötvað hver afi hans var
Pressan
Fyrir 1 klukkutíma
Kennari missir starfsleyfið eftir skilaboðaspjall við 15 ára nemanda
Pressan
Fyrir 3 klukkutímum
Neyðarleg færsla um rafmyntarkóng vekur mikla athygli – En er allt sem sýnist?
Pressan
Fyrir 4 klukkutímum
Hlaupferðin breyttist í martröð – Stóð skyndilega frammi fyrir baráttu upp á líf og dauða
Pressan
Fyrir 5 klukkutímum
Fyrrum samskiptastjóri Trump segir þetta þrennt hafa lagt bandarísk stjórnmál í rúst
Pressan
Fyrir 15 klukkutímum
Þrír handteknir á Tenerife eftir þriggja mánaða rannsókn á skipulögðum þjófnaði
Pressan
Í gær
Hefja aftur opinberar aftökur – Skotinn til bana fyrir framan þúsundir áhorfenda

Mest lesið

Vill geta sleppt því að arfleiða soninn – „Þau sem þarfnast þess mest“
Skelfilegt slys skekur Bretland – Sonur goðsagnar látinn
Hvað er í gangi hjá Bríeti? – Eyddi öllu af Instagram
Elli Egils opnar sig um fjölskyldulífið: „Við höfum svo ættleitt tvær stelpur af þessum átta börnum“
Hefja aftur opinberar aftökur – Skotinn til bana fyrir framan þúsundir áhorfenda

Nýlegt

Spyr af hverju níðingar fá pláss og vald – „Er einelti í lagi ef eineltið er gagnvart minnihlutahóp eins og trans fólki?“
Segir Jennifer Lopez hafa haldið framhjá í hjónabandi þeirra – „Þú ert vandamálið“
Sá fram á að snúa aftur á vinnumarkað en ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands kemur í veg fyrir það
Maður sem hlaut fimm ára dóm fyrir kynferðisbrot starfaði á Heimildinni og var handtekinn þar
Bubbi harðorður í garð ráðamanna: „Kannski er ég dramatískur en guð minn góður, þetta er satt“
Synjað um bætur eftir örlagaríka ferð til tannlæknis
ÞÞÞ valinn bestur í þriðja sinn
Tobias Thomsen vill fara frá Breiðablik og halda heim á leið
Pipar\TBWA vann að verðlaunaðri auglýsingaherferð fyrir Kanadíska sjávarafurðasjóðinn
Lítt þekkt ættartengsl: Gugga í gúmmíbát náskyld Þorsteini frá Hamri og Matta Matt
Pressan
Í gær
Ákærð fyrir að myrða barn fyrir meira en 30 árum
Pressan
Í gær

Ógnvekjandi myndband sýnir hvar kona var stungin upp úr þurru um hábjartan dag

Ógnvekjandi myndband sýnir hvar kona var stungin upp úr þurru um hábjartan dag
Pressan
Í gær
Horfði á klám og drakk bjór á meðan dóttir hans sat deyjandi úti í bíl
Pressan
Í gær
Myrti kasólétta hjákonu sína því hann vildi ekki eignast barn með henni – Mun gjalda fyrir það með lífi sínu
Pressan
Fyrir 2 dögum

„Drottnari múmíanna“ fær reynslulausn – Vel menntaður rithöfundur sem átti sér óhugnalegt leyndarmál

„Drottnari múmíanna“ fær reynslulausn – Vel menntaður rithöfundur sem átti sér óhugnalegt leyndarmál
Pressan
Fyrir 2 dögum

Skólastarfskona lést eftir spark frá 14 ára nemanda

Skólastarfskona lést eftir spark frá 14 ára nemanda
Pressan
Fyrir 2 dögum
Einhverfur drengur lærði að tala eftir að hann fékk lyf fyrir krabbameinssjúka – Reyndist hafa ýmislegt að segja
Pressan
Fyrir 2 dögum

Reiðilestur uppgjafahermanns vekur athygli – „Ég vissi alltaf að það yrðu fjandans dekurdýrin sem myndu fella þjóð okkar“

Reiðilestur uppgjafahermanns vekur athygli – „Ég vissi alltaf að það yrðu fjandans dekurdýrin sem myndu fella þjóð okkar“
Pressan
Fyrir 3 dögum
Morðið sem hneykslaði Frakka: Óhugnanlegar lýsingar komu fram fyrir dómi
Pressan
Fyrir 3 dögum
Fannst eftir að hafa verið innilokuð í 27 ár – „Fáum dögum frá dauðanum“
Pressan
Fyrir 3 dögum

Þingmaður Repúblikana reynir að afsaka hakakross sem sást á skrifstofu hans á óheppilegum tíma

Þingmaður Repúblikana reynir að afsaka hakakross sem sást á skrifstofu hans á óheppilegum tíma
Pressan
Fyrir 3 dögum

Ræða heilbrigðisráðherra um sæði unglingsdrengja vekur athygli – „Foreldrar okkar eru ekki að eignast börn“

Ræða heilbrigðisráðherra um sæði unglingsdrengja vekur athygli – „Foreldrar okkar eru ekki að eignast börn“
Pressan
Fyrir 3 dögum
Lögregla búin að gefast upp og hættir leitinni að Gus litla
Pressan
Fyrir 3 dögum
Ríkisstjóri vann 170 milljónir í spilavíti í Las Vegas – „Ég var ótrúlega heppinn“
Pressan
Fyrir 3 dögum

Móðir fann hrollvekjandi bréf á eldhúsborðinu – Daginn eftir fannst dóttir hennar myrt

Móðir fann hrollvekjandi bréf á eldhúsborðinu – Daginn eftir fannst dóttir hennar myrt
Pressan
Fyrir 4 dögum
Notuðu AirTag til að elta fórnarlömbin: „Versta martröð hverrar fjölskyldu“
Pressan
Fyrir 4 dögum
Tveggja barna faðir fann jónu í vinnunni – Tveimur tímum síðar var hann látinn
Pressan
Fyrir 4 dögum
UFC-goðsögnin talin glíma við óvenjulegan geðsjúkdóm eftir að hafa ítrekað ráðist á móður sína
Pressan
Fyrir 4 dögum

Ítölsk fyrirsæta látin eftir hrottalega árás

Ítölsk fyrirsæta látin eftir hrottalega árás
Pressan
Fyrir 4 dögum

Vita hvers vegna Titan-köfunartækið féll saman með skelfilegum afleiðingum

Vita hvers vegna Titan-köfunartækið féll saman með skelfilegum afleiðingum
Pressan
Fyrir 4 dögum
Sýnir grjótharða magavöðva í nýrri auglýsingu
Pressan
Fyrir 4 dögum

Varpa ljósi á ömurlegt líf Ian Watkins í fangelsinu þar sem hann var drepinn

Varpa ljósi á ömurlegt líf Ian Watkins í fangelsinu þar sem hann var drepinn
Pressan
Fyrir 4 dögum
Móðir sótti ekki soninn til barnapíunnar – Áratugum seinna voru borin kennsl á hana
Pressan
Fyrir 5 dögum
Járnfrúin sögð hafa haldið framhjá tvisvar og átt í sérstöku sambandi við náinn ráðgjafa
Pressan
Fyrir 5 dögum

Rifrildi hjóna endaði með ósköpum – Hellti olíu yfir manninn meðan hann svaf

Rifrildi hjóna endaði með ósköpum – Hellti olíu yfir manninn meðan hann svaf
Pressan
Fyrir 5 dögum

Segir að einkalíf þingmanna séu að verða furðulegri – „Hefurðu tekið eftir þessu?“

Segir að einkalíf þingmanna séu að verða furðulegri – „Hefurðu tekið eftir þessu?“
Pressan
Fyrir 5 dögum
Mæðgur dóu eftir að hafa borðað afmælistertu – Lögregla vill handtaka manninn sem afhenti tertuna
Pressan
Fyrir 5 dögum
Tekinn af lífi eftir 20 ár á dauðadeild – Hélt fram sakleysi sínu allt til síðasta dags