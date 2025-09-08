fbpx
Mánudagur 08.september 2025

Á þriðja tug slösuðust á Heathrow vegna múgæsingar

Pressan
Mánudaginn 8. september 2025 21:48

Frá Heathrow-flugvelli. Myndin tengist fréttinni ekki beint. Getty Images

All þurftu 22 einstaklingar á aðhlynningu að halda eftir atvik sem varð í flugstöð númer 4 á Heathrow-flugvelli í London fyrr í kvöld. Flugstöðinni var lokað í þrjár klukkustundir en óttast var að um leka á  hættulegum efnum væri að ræða en lögreglan segir að engin merki hafi fundist um það og skýringa sé því aðeins að leita í að múgæsing hafi orðið með fyrrgreindum afleiðingum.

Daily Mail greinir frá því að bráðaliðar hafi hlúð að 21 einstaklingum á staðnum en 1 hafi verið fluttur á sjúkrahús. Lögreglan segir að enginn hafi þó slasast alvarlega og heimildarmenn innan hennar raða segja að uppnámið sem var í flugstöðinni sé aðeins hægt að skýra með því að múgæsing hafi orðið.

Flugstöðin var rýmd og viðbragðsaðilar klæddust viðeigandi hlífðarbúningum áður en þeir héldu inn í flugstöðina.

Einhverjar tafir urðu á flugi frá flugstöðinni en lestar gátu ekki stöðvað við hana og fólk á leiðinni þangað var beðið um að koma ekki á meðan ástandið varði. Sjá mátti fjölda fólks bíða fyrir utan flugstöðina á meðan gengið var úr skugga um hvort raunverulegur efnaleki hefði átt sér stað.

Í fréttavakt BBC af málinu kemur ekki fram hvernig upprunalega tilkynningin hljóðaði og hvers vegna talið var að leki á hættulegum efnum hafi átt sér stað. Ekki kemur fram hvort þessir 22 sem þurftu aðhlynningu að halda lentu í troðningi eða hreinlega veiktust vegna ótta.

