Mánudagur 02.mars 2026

Fannst eftir þriggja ára þrotlausa leit – „Loksins fengum við svör“

Kristinn H. Guðnason
Mánudaginn 2. mars 2026 21:00

Cremer var 31 árs þegar hún hvarf í óbyggðum Tasmaníu. Mynd/Lögreglan í Tasmaníu

Lögreglan í Tasmaníu telur sig vera búna að finna líkamsleifar Celine Cremer. Belgíska ferðakonan hvarf fyrir nærri þremur árum síðan og mál hennar hefur vakið heimsathygli.

„Loksins fengum við svör,“ segir fjölskylda Celine Cremer.

Cremer var 31 árs þegar hún hvarf á bakpokaferðalagi um Ástralíu. Hún sást síðast þann 17. júní árið 2023 í Waratah á eyjunni Tasmaníu sunnan af meginlandinu. Hafði hún farið til þess að skoða hinn svokallaða Philosopher foss sem er vinsæll ferðamannastaður. En síðan fréttist ekkert meira af henni. Þann 26. júní var tilkynnt um hvarf hennar.

Talin hafa villst og orðið úti

Leit hófst að Cremer og fljótlega fannst bifreiðin sem hún hafði verið á, hvít Honda CR-V, við þéttan skóg nálægt fossinum. Talið var að bifreiðin hafi verið þar í um viku.

Leitað var með þyrlum, drónum, hundum og fleiru en ekki fannst tangur né tetur af Cremer. Loks var formlegri leit áströlsku lögreglunnar hætt þann 10. júlí árið 2023 og talið að Cremer væri látin. Gríðarlega mikil úrkoma var á svæðinu og kalt í veðri. Var talið að hún hlyti að hafa villst af leið og orðið úti.

En fjölskyldan gafst ekki upp heldur skipulagði eigin leitarhópa. Fleiri hafa leitað, til að mynda ástralska Youtube stjarnan Rob Parsons.

Tímamót

Síðastliðinn desember urðu svo tímamót í málinu þegar greint var frá því að sími Cremer hefði fundist. Var það leitarhópur fjölskyldu hennar sem hafði fundið símann og látið hann lögreglu í té. Eftir að þessar nýju upplýsingar komu í ljós ákvað lögreglan að senda út leitarhóp á ný.

Nýjar upplýsingar í máli ferðamanns sem hvarf sporlaust fyrir tveimur árum

Mánuði seinna, þann 28. janúar, fann göngumaður svo mannabein, tennur og búta úr flík við ánna Arthur River, það er í um tveggja kílómetra fjarlægð frá þeim stað sem síðast var vitað um Celine Cremer.

Lokun

Lögreglan fór á staðinn og fann fleiri bein, sem og bíllykla sem pössuðu við hvítu Honduna. Ekki var vitað um neina aðra manneskju sem hafði tínst á þessum slóðum á undanförnum árum. Það tók hins vegar mánuð að fá það staðfest að Celine Cremer væri loks fundin.

„Þó að þetta minnki ekki söknuðinn, þá vonum við að þetta hjálpi þeim að fá lokun í málið,“ sagði Nathan Johnston, lögreglustjóri í Tasmaníu, þegar tíðindin voru kunngjörð á föstudag, 27. febrúar.

Sagði hann að sönnunargögnin væru mikil og að rannsóknin á gögnunum hefði verið unnin í nánu samstarfi við fjölskylduna. Erfðaefni líkamsleifanna var kannað sem og tennurnar bornar saman við gögn tannlækna.

Loksins flutt heim

Systir Celine Cremer, Amelie, sagði á samfélagsmiðlum að fréttirnar væru mikill léttir fyrir fjölskylduna. „Eftir nærri þrjú ár af endalausri bið, þá fengum við loksins svör,“ sagði hún. „Eftir allan þennan tíma getur Celine loksins komið heim. Hún getur hvílt í friði, umkringd þeirri ást sem aldrei yfirgaf hana.“

