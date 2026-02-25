fbpx
Miðvikudagur 25.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Sveinn Atli tekur Lárus í gegn: „Það hlýtur að vera notalegt að búa í slíkum hugarheimi“

Ritstjórn DV
Miðvikudaginn 25. febrúar 2026 13:45

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

„Það er gott að vita að við eigum svona sjálfsöruggan spámann í okkar röðum,“ segir Sveinn Atli Gunnarsson, fulltrúi í loftslagshópnum París 1,5, í aðsendri grein á Vísi.

Þar svarar hann grein sem Lárus Blöndal Sigurðsson stjórnmálafræðingur skrifaði á sama vettvangi í morgun.

Grein Lárusar, sem sækist eftir sæti á lista Miðflokksins í Reykjavík fyrir komandi borgarstjórnarkosningar, bar yfirskriftina Loftslagssvindlið. Þar benti hann á og gagnrýndi að útgjöld Íslands til „svokallaðra loftslagsmála“ hefðu aukist gríðarlega á síðustu árum.

„Blekkingarvefur vandamálafræðinganna“

„Hafa gagnrýnendur á þessa peningasóun verið uppnefndir loftslagsafneitarar eða eitthvað slíkt. Þetta er að breytast, sem betur fer. Fólk er farið að sjá í gegnum þennan blekkingarvef vandamálafræðinganna,“ sagði Lárus sem fór svo ofan í aðferðafræði „vandamálafræðinganna“ og hélt því fram að hún væri sú að byrjað væri á því að búa til vandamál.

„Vandamálafræðingarnir eru síðan með lausn á þessum tilbúna vanda sínum til staðar, þeir sannfæra síðan alla um að þetta sé raunverulegt vandamál og almenningur borgar brúsann. Eina raunverulega vandamálið er að það er almenningur sem greiðir fyrir þetta tilbúna vandamál,“ sagði Lárus sem sagði þó engan efast um að lofthiti hefði farið „lítillega hækkandi“ á síðustu árum.

„Eins er reiknað með að meðalhæð sjávar hækki um nokkra sentimetra á næstu áratugum. Þetta er samt enginn heimsendir og hafa þessar sveiflur í veðurfari viðgengst á jörðinni í aldanna rás. Það er því ekkert að óttast, kæru lesendur.“

Engir loftslagsskattar

Lárus nefndi svo að lokum ETS-kerfið sem hann telur staðfesta þær ógöngur sem Ísland er búið að koma sér í.

„Það þarf ekkert að semja um ETS-kerfið við Evrópusambandið. Ísland á að segja sig frá þessum gagnslausu samningum og benda stolt á þá staðreynd að við erum umhverfisvænasta land veraldar. Þessir vandamálafræðingar geta komið og reynt að tala við okkur, þegar þeirra eigin lönd hafa náð okkar árangri í umhverfismálum, sem er aldrei að fara gerast. Þetta er loftslagssvindl. Ísland á ekki að greiða neina loftslagsskatta. Punktur.“

Ætti best heima á baksíðu bjórmottu

Sveinn Atli gagnrýnir skrif Lárusar í sinni grein og segir að það sé „alltaf hressandi“ að lesa greinar eftir þá sem þora að segja sannleikann, „eða í það minnsta þá útgáfu af honum sem passar best á baksíðu bjórmottu,“ segir hann.

Segir hann að grein Lárusar sé „dýrðlegt dæmi“ um það þegar sjálfstraust mætir vankunnáttu í hringekju lýðskrumsins.

„Höfundur talar um „vandamálafræðinga“ sem búi til vandamál til þess eins að hirða af okkur peningana. Það er merkileg nálgun að kalla þúsundir vísindamanna og alþjóðlegar stofnanir „vandamálafræðinga“. Ef við fylgjum þessari röksemdafærslu, eru læknar þá „sjúkdómafræðingar“ sem búa til krabbamein til að tryggja sér vinnu? Og eru slökkviliðsmenn þá „eldfræðingar“ sem kveikja í húsum til að réttlæta kaup á nýjum slökkviliðsbílum? Það hlýtur að vera notalegt að búa í hugarheimi þar sem raunverulegar áskoranir mannkyns eru bara hugarfóstur fólks með of mörg háskólapróf,“ segir hann og bendir svo á nokkur atriði.

Flótti frá raunveruleikanum

Sveinn bendir á að staðreyndirnar sem vandamálafræðingarnir, sem hann segir einnig þekkta sem vísindamenn, vinni með séu aðeins óþægilegri en kosningaloforð Miðflokksins. Meðalhiti jarðar hafi nú þegar hækkað um 1,2 gráður frá iðnbyltingu, sjávarmál hækki um 4,5 mm á ári og fer hraðinn vaxandi. Spár geri ráð fyrir allt að 0,5 til 1,0 metra hækkun fyrir lok aldarinnar ef ekkert er að gert. Fyrir strandbyggðir, Reykjavík þar á meðal, sé einn metri ekki smávægileg sveifla heldur innviðalegt og efnahagslegt skipbrot.

​„Það skiptir víst engu máli að þessir „fáu sentimetrar“ og þessi „litla hækkun“ séu nú þegar að breyta vistkerfum, bræða jökla sem eru okkar helsta auðlind og valda öfgafyllra veðurfari sem kostar samfélög milljarða í tjóni. En jú, af hverju að hlusta á mælitæki og raungögn þegar við höfum stjórnmálafræðing Miðflokksins sem finnst þetta bara vera hugarórar og svindl?“

Sveinn segir að hápunkturinn í skrifum Lárusar sé þó tillagan um að við segjum okkur einhliða úr ETS-kerfinu.

„Að segja Ísland eiga að segja sig frá þessum samningum lýsir ekki bara vanþekkingu á loftslagsmálum, heldur algjöru skilningsleysi á því hvernig alþjóðaviðskipti og EES-samningurinn virka hjá hinum meinta svokallaða stjórnmálafræðingi. En hey, hver þarf útflutningsmarkaði eða alþjóðlegt traust þegar maður getur staðið keikur á eyjunni sinni, „stoltur“ af því að skilja ekki samhengi hlutanna?“

Sveinn segir að lokum að vissulega geti það kostað okkur að takast á við loftslagsbreytingar. En það sé þó dýrara að láta eins og þær séu ekki til. „Að kalla vísindalegar staðreyndir „svindl“ er ekki hugrekki; það er flótti frá raunveruleikanum.“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 39 mínútum
Sveinn Atli tekur Lárus í gegn: „Það hlýtur að vera notalegt að búa í slíkum hugarheimi“
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Ekki aðeins á Íslandi sem sendiherrar Trump valda ólgu – Frakkar loka á Kushner
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Svara gagnrýni vegna Kersins – „Atvik sem var afar óheppilegt og leiðinlegt og við biðjumst afsökunar á því“
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Lögreglustjórinn á Vestfjörðum sakaður um ofbeldi og kynferðislega áreitni á þorrablóti
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Segir okkur sem samfélag geta gert betur – „Hver ber ábyrgð á þessu ofbeldi?“
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Ekki náttúrulögmál að Vesturlönd og Rússland séu óvinir
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
„Ég held að upp til hópa sé fólkið sem vill pína aðra í sömu skoðanir hreinlega stíflað af frekju”
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Segir eigendur vinsællar náttúruperlu skorta metnað og sakar þá um peningaplokk

Mest lesið

Gunnar Smári deilir alvarlegum fréttum af heilsu sinni
Siggi Stormur segir breytingar fram undan – „Þetta er dagurinn sem öllu breytti“
Valgeir og Ásta í vandræðum – Þá kom erlend stúlka til bjargar
Skiptar skoðanir á viðtalinu við Margréti Löf – „Hvernig dettur RÚV í hug að birta þetta fáránlega viðtal við fárveika manneskju?“
Sólveig Anna birtir mynd sem sýnir launin – „Þvílík sturlun“

Nýlegt

Enn einn harmurinn í lífi Martin Short
Fyrrum vinnuveitandi Margrétar telur að faðir hennar hafi beðið úti í bíl alla átta tímana sem hún vann
Sólveig Anna birtir mynd sem sýnir launin – „Þvílík sturlun“
Kirkjugarðar Reykjavíkur biðla til fólks að hætta þessu – Sjáðu myndirnar
Eric Dane veitti viðtal skömmu fyrir andlátið: Beindi mögnuðum skilaboðum til dætra sinna – „Þetta eru mín síðustu orð“
Heimsfrægur íslenskur tónlistarmaður sem fáir Íslendingar hafa heyrt um – 200 milljónir á Spotify
Segir okkur sem samfélag geta gert betur – „Hver ber ábyrgð á þessu ofbeldi?“
Raunveruleikastjarnan kveður niður þrálátan orðróm um kynhneigð eiginmannsins
Pirraður eftir skellinn gegn Norðmönnunum – Kennir umdeildu atviki gegn Liverpool um að svona fór
Ræða Eiðs Smára vekur athygli – „Fáum allt upp í hendurnar… svo tekur venjulegt líf við“
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Siggi Stormur segir breytingar fram undan – „Þetta er dagurinn sem öllu breytti“
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum

Grænlenskur múrari gaf Trump hugmyndina um bandarískt sjúkraskip til Grænlands

Grænlenskur múrari gaf Trump hugmyndina um bandarískt sjúkraskip til Grænlands
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Fangavörður grunaður um brot í starfi – Komst upp eftir símhlerun
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Furðar sig á að samherjar Guðbrands hafi ekki stigið fram honum til varnar – „Fólk getur verið að velta sér upp úr eymd annarra“
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum

Valgeir og Ásta í vandræðum – Þá kom erlend stúlka til bjargar

Valgeir og Ásta í vandræðum – Þá kom erlend stúlka til bjargar
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Vandi Tesla versnar enn – Evrópumenn vilja frekar versla við Kínverja en Elon Musk

Vandi Tesla versnar enn – Evrópumenn vilja frekar versla við Kínverja en Elon Musk
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Heyrnartól setja ný viðmið – allt að 120 klst rafhlöðuending
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Skiptar skoðanir á viðtalinu við Margréti Löf – „Hvernig dettur RÚV í hug að birta þetta fáránlega viðtal við fárveika manneskju?“

Skiptar skoðanir á viðtalinu við Margréti Löf – „Hvernig dettur RÚV í hug að birta þetta fáránlega viðtal við fárveika manneskju?“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Sólveig Anna birtir mynd sem sýnir launin – „Þvílík sturlun“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Rósin snýr frá Samfylkingunni og hallar sér að Vinstrinu – „Það er búið að vera helvítis vesen á þeim alla tíð“
Fréttir
Í gær

Fortinet verðlaunar OK

Fortinet verðlaunar OK
Fréttir
Í gær

Engin ákvörðun tekin um ákæru gegn Skúla Tómasi – Grunaður um að hafa valdið ótímabærum dauðsföllum

Engin ákvörðun tekin um ákæru gegn Skúla Tómasi – Grunaður um að hafa valdið ótímabærum dauðsföllum
Fréttir
Í gær
Páll timbursali segir að lögreglan hafi gefið þriðja aðila haldlagða timbrið hans
Fréttir
Í gær
Fyrrum vinnuveitandi Margrétar telur að faðir hennar hafi beðið úti í bíl alla átta tímana sem hún vann
Fréttir
Í gær

Dagur horfir fjögur ár aftur í tímann: „Síminn hringdi. Það var númer sem ég þekkti ekki“

Dagur horfir fjögur ár aftur í tímann: „Síminn hringdi. Það var númer sem ég þekkti ekki“
Fréttir
Í gær
„Við Íslendingar eigum að segja takk“
Fréttir
Í gær
Komst að því hvað gerist þegar maður tilkynnir sig of oft veikan til Vinnumálastofnunar
Fréttir
Í gær
Kirkjugarðar Reykjavíkur biðla til fólks að hætta þessu – Sjáðu myndirnar
Fréttir
Í gær

Mögnuð tíðindi frá Vestfjörðum: Ríkið fær 40 milljarða eingreiðslu frá Kerecis

Mögnuð tíðindi frá Vestfjörðum: Ríkið fær 40 milljarða eingreiðslu frá Kerecis
Fréttir
Í gær

Margrét Löf rýfur þögnina eftir Súlunesmálið – „Það mikilvægasta í mínu lífi, það eru mamma og pabbi“

Margrét Löf rýfur þögnina eftir Súlunesmálið – „Það mikilvægasta í mínu lífi, það eru mamma og pabbi“
Fréttir
Í gær
Sendiherra Bandaríkjanna sagði Ísraela eiga rétt á að hertaka stórt landsvæði – Frá Egyptalandi til Írak
Fréttir
Í gær

Skuggaleg könnun í Eyjafirði – Fjölmargir Einingarfélagar hafa frestað læknisheimsóknum og lyfjakaupum

Skuggaleg könnun í Eyjafirði – Fjölmargir Einingarfélagar hafa frestað læknisheimsóknum og lyfjakaupum
Fréttir
Í gær
Vildi láta meta hvort barnsfaðirinn væri með vitræna getu til að véfengja rúmlega 50 ára faðernisviðurkenningu
Fréttir
Í gær
Hefur mátt þola hávaða og ónæði um árabil en þorir ekki að leita til lögreglu
Fréttir
Í gær

Hermenn á stærsta herskipi Bandaríkjanna sagðir við það að bugast

Hermenn á stærsta herskipi Bandaríkjanna sagðir við það að bugast
Fréttir
Í gær

Kona tók bíl traustataki eftir að hafa ógnað bílstjóranum með hnífi

Kona tók bíl traustataki eftir að hafa ógnað bílstjóranum með hnífi
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Arnór leggur til að Evrópuríki taki beinan þátt í átökunum í Úkraínu
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Blóðug slagsmál í Keflavík út af epli – Kjálkabrotnaði á þremur stöðum