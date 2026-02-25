Sveinn Atli tekur Lárus í gegn: „Það hlýtur að vera notalegt að búa í slíkum hugarheimi“

Þar svarar hann grein sem Lárus Blöndal Sigurðsson stjórnmálafræðingur skrifaði á sama vettvangi í morgun.
Grein Lárusar, sem sækist eftir sæti á lista Miðflokksins í Reykjavík fyrir komandi borgarstjórnarkosningar, bar yfirskriftina Loftslagssvindlið. Þar benti hann á og gagnrýndi að útgjöld Íslands til „svokallaðra loftslagsmála“ hefðu aukist gríðarlega á síðustu árum.
„Hafa gagnrýnendur á þessa peningasóun verið uppnefndir loftslagsafneitarar eða eitthvað slíkt. Þetta er að breytast, sem betur fer. Fólk er farið að sjá í gegnum þennan blekkingarvef vandamálafræðinganna,“ sagði Lárus sem fór svo ofan í aðferðafræði „vandamálafræðinganna“ og hélt því fram að hún væri sú að byrjað væri á því að búa til vandamál.
„Vandamálafræðingarnir eru síðan með lausn á þessum tilbúna vanda sínum til staðar, þeir sannfæra síðan alla um að þetta sé raunverulegt vandamál og almenningur borgar brúsann. Eina raunverulega vandamálið er að það er almenningur sem greiðir fyrir þetta tilbúna vandamál,“ sagði Lárus sem sagði þó engan efast um að lofthiti hefði farið „lítillega hækkandi“ á síðustu árum.
„Eins er reiknað með að meðalhæð sjávar hækki um nokkra sentimetra á næstu áratugum. Þetta er samt enginn heimsendir og hafa þessar sveiflur í veðurfari viðgengst á jörðinni í aldanna rás. Það er því ekkert að óttast, kæru lesendur.“
Lárus nefndi svo að lokum ETS-kerfið sem hann telur staðfesta þær ógöngur sem Ísland er búið að koma sér í.
„Það þarf ekkert að semja um ETS-kerfið við Evrópusambandið. Ísland á að segja sig frá þessum gagnslausu samningum og benda stolt á þá staðreynd að við erum umhverfisvænasta land veraldar. Þessir vandamálafræðingar geta komið og reynt að tala við okkur, þegar þeirra eigin lönd hafa náð okkar árangri í umhverfismálum, sem er aldrei að fara gerast. Þetta er loftslagssvindl. Ísland á ekki að greiða neina loftslagsskatta. Punktur.“
Sveinn Atli gagnrýnir skrif Lárusar í sinni grein og segir að það sé „alltaf hressandi“ að lesa greinar eftir þá sem þora að segja sannleikann, „eða í það minnsta þá útgáfu af honum sem passar best á baksíðu bjórmottu,“ segir hann.
Segir hann að grein Lárusar sé „dýrðlegt dæmi“ um það þegar sjálfstraust mætir vankunnáttu í hringekju lýðskrumsins.
„Höfundur talar um „vandamálafræðinga“ sem búi til vandamál til þess eins að hirða af okkur peningana. Það er merkileg nálgun að kalla þúsundir vísindamanna og alþjóðlegar stofnanir „vandamálafræðinga“. Ef við fylgjum þessari röksemdafærslu, eru læknar þá „sjúkdómafræðingar“ sem búa til krabbamein til að tryggja sér vinnu? Og eru slökkviliðsmenn þá „eldfræðingar“ sem kveikja í húsum til að réttlæta kaup á nýjum slökkviliðsbílum? Það hlýtur að vera notalegt að búa í hugarheimi þar sem raunverulegar áskoranir mannkyns eru bara hugarfóstur fólks með of mörg háskólapróf,“ segir hann og bendir svo á nokkur atriði.
Sveinn bendir á að staðreyndirnar sem vandamálafræðingarnir, sem hann segir einnig þekkta sem vísindamenn, vinni með séu aðeins óþægilegri en kosningaloforð Miðflokksins. Meðalhiti jarðar hafi nú þegar hækkað um 1,2 gráður frá iðnbyltingu, sjávarmál hækki um 4,5 mm á ári og fer hraðinn vaxandi. Spár geri ráð fyrir allt að 0,5 til 1,0 metra hækkun fyrir lok aldarinnar ef ekkert er að gert. Fyrir strandbyggðir, Reykjavík þar á meðal, sé einn metri ekki smávægileg sveifla heldur innviðalegt og efnahagslegt skipbrot.
„Það skiptir víst engu máli að þessir „fáu sentimetrar“ og þessi „litla hækkun“ séu nú þegar að breyta vistkerfum, bræða jökla sem eru okkar helsta auðlind og valda öfgafyllra veðurfari sem kostar samfélög milljarða í tjóni. En jú, af hverju að hlusta á mælitæki og raungögn þegar við höfum stjórnmálafræðing Miðflokksins sem finnst þetta bara vera hugarórar og svindl?“
Sveinn segir að hápunkturinn í skrifum Lárusar sé þó tillagan um að við segjum okkur einhliða úr ETS-kerfinu.
„Að segja Ísland eiga að segja sig frá þessum samningum lýsir ekki bara vanþekkingu á loftslagsmálum, heldur algjöru skilningsleysi á því hvernig alþjóðaviðskipti og EES-samningurinn virka hjá hinum meinta svokallaða stjórnmálafræðingi. En hey, hver þarf útflutningsmarkaði eða alþjóðlegt traust þegar maður getur staðið keikur á eyjunni sinni, „stoltur“ af því að skilja ekki samhengi hlutanna?“
Sveinn segir að lokum að vissulega geti það kostað okkur að takast á við loftslagsbreytingar. En það sé þó dýrara að láta eins og þær séu ekki til. „Að kalla vísindalegar staðreyndir „svindl“ er ekki hugrekki; það er flótti frá raunveruleikanum.“