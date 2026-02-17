fbpx
Þriðjudagur 17.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Átök í Kópavogi eftir að bæjarráð hafnaði umsókn Bjargs um stofnframlag – „Kópavogur á að vera samfélag allra“

Ritstjórn DV
Þriðjudaginn 17. febrúar 2026 08:00

Bæjarráð Kópavogs hafnaði umsókn Bjargs íbúðafélag um stofnframlag vegna byggingar á 24 íbúðum í Vatnsendahvarfi. Ekki voru allir sammála um þessa afgreiðslu og tókust fulltrúar meirihluta- og minnihluta á í bókunum eins og sjá má í fundargerð bæjarráðs frá 12. febrúar.

Stofnframlög eru húsnæðisstuðningur í formi eiginfjár sem eru veitt annars vegar fyrir hönd ríkisins í gegnum HMS og hins vegar frá viðkomandi sveitarfélagi þar sem almennar íbúðir eru staðsettar. Framlögin eru veitt til byggingar eða kaupa á íbúðarhúsnæði fyrir tekjulága einstaklinga og fjölskyldur.

Bjarg íbúðarfélag sótti um stofnframlag vegna byggingar á 24 íbúðum að Hallarhvarfi.

Meirihlutinn bókaði um afgreiðsluna:

„Við úthlutun í Vatnsendahvarfi hefur bærinn haft til viðmiðunar um að auka framboð húsnæðis af öllum gerðum fyrir kaupendur á almennum húsnæðismarkaði. Það samræmist ekki þeim áherslum að verða við beiðni frá Bjargi íbúðafélagi um fjárhagsstuðning til uppbyggingarinnar að fjárhæð um 220 milljónir kr.“

Minnihlutinn bókaði þá að beiðni Bjargs snúi að 12 prósenta stofnframlagi sveitarfélagsins á móti 18 prósenta framlagi ríkisins í samræmi við lög um almennar íbúðir. Þetta séu íbúðir sem eru ætlaðar þeim tekjuhópum sem standa fjárhagslega skör ofar þeim sem eiga rétt til félagslegs húsnæðis en þurfa engu að síður aðstoð.

Um sé að ræða sjálfseignarstofnun sem er í eigu ASÍ og BSRB og um 75 prósent vinnandi fólks er í aðildarfélögum samtakanna.

„Hlutfallið sem fullnægir eigna- og tekjuskilyrðum almenna íbúðakerfis er þó enn hærra, því að utan heildarsamtakanna eru betur launaðar stéttir, t.d. háskólafélög, stjórnendur og sérfræðingar. Undirrituð leggja áherslu á að Kópavogsbær taki upp samstarf við Bjarg til að opna möguleika fyrir námsmenn, ungt fólk, aldraða, fatlað fólk og fólk sem ekki er fært um að sjá sér fyrir húsnæði sökum félagslegra aðstæðna eða verulegs fjárhagsvanda. Kópavogur á að vera samfélag allra, ekki bara þeirra sem hafa efni á húsnæði með hárri arðkröfu fjárfesta og milljarðatekjum sveitarfélags af sölu byggingarréttar.“

Meirihlutinn bókaði þá að Kópavogur eigi í samstarfi um lausnir í húsnæðismálum fyrir ólíka hópa, þar með talda tekjulága, öryrkja og aldraða.

„Það breytir því ekki að úthlutun til Bjargs samræmist ekki þeim áherslum sem mótaðar voru við úthlutun í Vatnsendahvarfi.“

Minnihlutinn bókaði þá:

„Kópavogsbær hefur á undanförnum árum ráðstafað landréttindum bæjarins til þeirra sem greiða hæst verð fyrir byggingarréttinn. Bærinn hefur haft margra milljarða tekjur af því. Hann er í góðri stöðu til að leggja af mörkum til uppbyggingar húsnæðis í þágu mismunandi tekjuhóp,a sem samkvæmt lögum er sameiginlegt hlutverk ríkis og sveitarfélaga.“

Meirihlutinn ákvað að hafa lokaorðið og tók fram að meiri- og minnihluta greini á um leiðir að því markmiði að sem flestir geti eignast þak yfir höfuðið.

„Sala á byggingarrétti á markaðsverði er sanngjarnasta leiðin til að tryggja að allir sitji við sama borð. Almenningur nýtur andvirðisins í formi uppbyggingar innviða, þjónustu, lægri skatta og niðurgreiðslu skulda.“

Bergljót Kristinsdóttir bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar segir að sjaldan eða aldrei í sögu laga um almennar íbúðir hafi óhagnaðardrifnu félagi verið hafnað um stofnframlag frá sveitarfélagi. Bjargi eigi íbúðir í öllum stærstu sveitarfélögum landsins nema einu, Kópavogi.

„Og enginn vilji er til að breyta því.“

Bergljót segir fulltrúa minnihlutans ítrekað hafa óskað eftir því að bærinn taki þátt í uppbyggingu óhagnaðardrifins íbúðarhúsnæðis, hvort sem það væri fyrir stúdenta, aldraða eða lágtekjufólk á vinnumarkaði sem fellur undir skilgreiningu laga um almennt húsnæði.

„Meirihlutinn hefur ætíð hafnað því en nú vill svo til að Bjargi var boðin lóð í gegnum aðila sem fékk úthlutað hjá bænum og því gat bærinn ekki hafnað úthlutuninni en hafnar þess í stað að veita stofnframlagið.“

 

