Miðvikudagur 11.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Tiltekt þarf ekki að vera kvöl og pína

Ragna Gestsdóttir
Miðvikudaginn 11. febrúar 2026 15:47

Gleðin verður í fyrirrúmi á fróðlegum og skemmtilegum KonMari-viðburði á Borgarbókasafninu Úlfarsárdal fimmtudaginn 12. febrúar.
Viltu einfalda lífið á nýja árinu og minnka stressið? Eru fataskáparnir fullir af fötum sem þú notar lítið? Finnst þér þú eiga allt of mikið dót? KonMari aðferðin getur hjálpað þér að gera breytingar.
Lísa Z. Valdimarsdóttir, alþjóðlegur KonMari ráðgjafi og ráðgjafi Skipulagsgleðinnar, segir frá aðferðinni sem nefnd er eftir japanska tiltektargúrúnum Marie Kondo en aðferð hennar ruddi sér til rúms fyrir nokkrum árum síðan.
Á viðburðinum, sem fer fram undir yfirskriftinni „Nýtt ár – einfaldara líf | Kynning á KonMari“, verður farið yfir grunnhugmyndina að baki aðferðinni þar sem gleðin er í fyrirrúmi.
Rætt verður hvernig við getum nýtt aðferðina á heimilinu og í lífinu og einnig kennt hvernig föt eru brotin saman með KonMari-aðferðinni.
Þau sem ætla að mæta á viðburðinn eru hvött til að koma með fatnað og læra fatabrotið.
Viðburðurinn hefst kl. 17:00.
Frítt inn og öll velkomin.
