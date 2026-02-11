Brá sér í mátunarklefa á Tenerife og varð milljón ríkari

Einn heppinn miðaeigandi Happdrættis Háskóla Íslands var í óðaönn að máta föt í verslun á Tenerife þegar starfsmaður happdrættisins hringdi til að tilkynna um að hann hefði unnið eina milljón króna í útdrætti dagsins. Sá var heldur betur ánægður og ætlaði út að borða í kvöld og fagna vinningnum. Það fylgdi þó ekki sögunni hvort vinningurinn yrði nýttur í kaup á einhverju af fatnaðinum úr mátunarklefanum.
Dregið var í happdrættinu í gær og annar stálheppinn miðaeigandi átti þá afmæli og fékk hann því 1,4 skattfrjálsar milljónir króna í afmælisgjöf frá HHÍ. Þetta var ekki fyrsti stóri vinningurinn sem hann hefur hlotið frá Happdrættinu og sagðist hann stoltur styðja við uppbyggingu Háskóla Íslands.
Heppnum Íslendingum fjölgaði um 3.659 í dag og skiptu þeir á milli sín rúmlega 156 milljónum króna. Milljónaveltan var 30 milljónir króna og féll ekki í þetta skiptið og því verður potturinn 45 milljónir króna í mars fyrir einn heppinn einstakling.
Með kaupum á miða í Happdrætti Háskólans stuðla miðaeigendur að áframhaldandi uppbyggingu Háskóla Íslands og tryggja Íslendingum blómlegt háskólasamfélag. Allur hagnaður af rekstri HHÍ fer í uppbyggingu Háskóla Íslands og hafa á þriðja tug bygginga risið fyrir happdrættisfé.