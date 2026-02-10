Gera grín að oddvitunum og vistaskiptum þeirra – „Jæja hvaða Sjálfstæðisflokk ætlið þið að kjósa í borginni?“

Hildur Björnsdóttir er oddviti Sjálfstæðisflokksins í borginni sem fyrr og ekkert athugavert við það. Sjálfstæðismaður í Sjálfstæðisflokk. En svo eru það oddvitar hinna flokkanna fjögurra.
Einar Þorsteinsson mun eins áfram leiða lista Framsóknar í borginni, en hann var flokksbundinn Sjálfstæðisflokknum á árum áður þar sem hann tók þátt í ungmennastarfi. Áður en hann tók að sér að leiða lista Framsóknar í borginni hafði verið skorað á hann að gefa kost á sér fyrir Sjálfstæðisflokkinn í Kópavogi, þar sem hann var þá búsettur.
Fjölmiðlakonan Björg Magnúsdóttir var svo valin oddviti Viðreisnar í Reykjavík í lok janúar, en hún starfaði áður sem aðstoðarmaður Einars Þorsteinssonar þegar hann gegndi embætti borgarstjóra. Á síðasta ári sást til Bjargar á hverfisfundi Sjálfstæðismanna í Fossvogi, en við það tilefni viðurkenndi hún að vera skráð í marga flokka og þeirra á meðal Framsókn og Sjálfstæðisflokk.
Samfylkingin skipti einnig um oddvita þegar Pétur Marteinsson felldi Heiðu Björgu Hilmisdóttir borgarstjóra í flokksvali flokksins í borginni. Hann hafði áður látið til sín taka í pólitíkinni og skipaði níunda sætið á lista Sjálfstæðisflokksins í þingkosningunum árið 2009.
Ari Edwald er svo nýr oddviti Miðflokksins, en frá þessu var greint í gær og samtímis kom fram að Ari hefði þar með sagt skilið við Sjálfstæðisflokkinn sem hann hafði gegnt mörgum trúnaðarstörfum fyrir undanfarna áratugi. Ari skipti ekki bara um flokk heldur líka um sveitarfélag, en hann hefur undanfarið verið búsettur ýmist í Garðabæ eða á Portúgal.
Kristinn Hrafnsson, ritstjóri Wikileaks, deilir mynd af oddvitunum á Facebook og segir að nú liggi fyrir að Sjálfstæðismenn leiði fimm framboðslista í borginni.
„Þetta er mikið afrek. Mætti kalla political great replacement. Sumir hafa líka flutt sig úr nágrannasveitarfélögunum, Kópavogi og Garðabæ, yfir á reykvíska framboðslista eða jafnvel frá suður Evrópuríkjum eins og Portúgal. Lýðræðisvalið í vor fer að líkjast vöruúrvalinu í sovéskri kjörbúð. D = BDSMC“
Einar Þorsteinsson taldi þetta ekki sanngjarnt af Kristni. Einar hafi verið um tvítugt þegar hann tók þátt í starfi Sjálfstæðisflokksins og hafi svo skráð sig úr flokknum þegar hann hóf störf á RÚV.
„Ég skráði mig í Framsókn og bauð mig fram fyrir flokkinn því hugmyndafræði Framsóknar höfðar best til mín. Ég hef nú þegar verið lengur í Framsókn en Sjálfstæðisflokknum. Finnst þér þetta sanngjörn og góð greining Kristinn?“
Kristinn svarar fyrrum borgarstjóranum fullum hálsi og bendir á að þegar Sjálfstæðismenn í Kópavogi skoruðu á Einar að gefa kost á sér árið 2022 hafi þeir litið svo á að þeir „ættu enn í þér hvert bein“.
„Framsókn bauð betur, segir þú, sum sé „hugmyndafræði“ sem féll þér betur í geð (ekki ætla ég að gera að því skóna að oddvitasæti hafi hljómað bara betra boð en prófkjörsbarátta). Hvað um það. Hugmyndafræði er stórt orð sem ég hef ekki náð að máta við Framsóknarflokkinn lengi (sama á svo sem við um nokkra aðra flokka). Líklega hefur inntak orðsins breyst og þýðir í dag valdaleið, eða eitthvað álíka. Legg ef til vill í sanngjarnt ferðalag greiningar á hugtakinu í betra tómi. Annars er létt yfir mér og ég óska öllum fyrrverandi og núverandi Sjálfstæðismönnum heiðarlegrar baráttu um atkvæðabrauðið við Tjörnina.“
Einar svarar því og segist ekki þurfa að afsanna að hann sé Sjálfstæðismaður, ekkert frekar en Kristinn sjálfur.
„Þetta er bara ódýr leið fyrir þig inn í umræðuna – en innihaldið er því miður ekki neitt. Bara spuni. Dragðu frekar fram hversu líkar/ólíkar áherslur frambjóðendur/flokkarnir hafa. Það væri innlegg í umræðuna.“
Segir Einar að líklega eigi ritstjóri Samstöðvarinnar, Gunnar Smári Egilsson, og félagar hans heiðurinn af því að merkja Einar sem Sjálfstæðismann. Þeir hafi hamast svo á því þegar Einar var með Kastljósið að honum fóru að berast morðhótanir fyrir að vera útsendari auðvaldsins. „Leiðinda misskilningur því í mér blundaði greinilega ákafur miðjumaður.“
Fyrst minnst hefur verið á Gunnar Smára velta lesendur kannski fyrir sér hvort hann hafi lagt orð í belg um málið. Hann ritaði færslu inn á hóp sósíalista á Facebook, rauða þráðinn, þar sem hann deildi mynd af oddvitunum og skrifaði:
„Öll þessi voru í Sjálfstæðisflokknum og eru nú oddvitar í borgarstjórnarkosningunum. Samkvæmt könnum Gallup hafa þessir flokkar fylgi 82% kjósenda.“
Rithöfundurinn Hallgrímur Helgason lagði þar orð í belg og sagði: „Sjálfstæðisflokkurinn er orðinn að starfsmannaleigu.“
Samfélagsrýnirinn Björn Birgisson segir málið vekja upp áleitnar spurningar. Til dæmis hvað hafi valdið því að þetta fólk sagði skilið við Sjálfstæðisflokkinn og hvers vegna flokkarnir hafi ákveðið að treysta þessu fólki betur en eigin flokksmönnum.