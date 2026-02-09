fbpx
Barnungur brotaþoli bar vitni í máli Elíasar – „Ég var hræddur, sérstaklega á nóttunni“

Ágúst Borgþór Sverrisson
Mánudaginn 9. febrúar 2026 16:00

Elías Georgsson í dómsal rétt fyrir aðalmeðferðina í morgun. Mynd: DV/KSJ

Ungur piltur sem Elías Georgsson er sakaður um að hafa beitt ofbeldi í kjölfar dyraats, í febrúar árið 2023, bar vitni í málinu við Héraðsdóm Reykjaness í morgun. Pilturinn var rétt tæplega 12 ára þegar atvikið átti sér stað en er 15 ára í dag.

Framburði piltsins og Elíasar í málinu ber engan veginn saman. Elías staðhæfði að félagar piltsins hefðu fellt hann í jörðina og hlaupið í burtu þegar Elías kom að þeim, en drengirnir, sem voru fjórir, höfðu þá rétt áður gert dyraat heima hjá Elíasi.

Sjá einnig: Elías loks fyrir dóm vegna árásar á 12 ára dreng – Missti stjórn á sér eftir dyraat

Elías sagðist ekki hafa snert drenginn fyrr en hann hjálpaði honum á fætur. Hann hafi síðan beðið hann um að koma heim með sér og biðja konuna sína afsökunar á dyraatinu. Drengurinn hefði fallist á það og farið með honum.

Drengurinn segir hins vegar að Elías hafi fellt sig í jörðina, legið ofan á sér, myndað sig og síðan dregið sig heim til sín með valdi. Aðspurður sagði drengurinn að Elías hefði komið að sér aftan frá og fellt sig þannig niður í jörðina. Á leiðinni hafi hann hótað því að þangað kæmu síðan einhverjir menn. Átti sú hótun eftir að valda drengnum langvarandi ótta.

Drengurinn segir jafnframt að áverkar sem hann var með eftir atvikið hafi verið eftir Elías, annars vegar hafi hann meitt sig á hnjánum þar sem hann Elías felldi hann niður á hnén, og hins vegar hafi Elías haldið í og klipið drenginn í upphandlegg. Áverkum er lýst svo í ákærunni, að drengurinn hafi hlotið: Mar á innri upphandlegg, á framhandlegg og lófasvæði hægri handar, skrámur og hruflaða húð á sköflungi beggja vegna, mar aftan á kálfa beggja vegna og framan á hné og blámar og hruflaða húð á hægra hné.

Engin barefli og enginn TikTok-leikur

Elías hélt því fram að drengirnir hafi framkallað gífurlegan hávaða og hamagang er þeir gerðu dyraatið og þetta hafi í raun verið árás á heimilið. Þeir hafi barið svo fast á gluggarúður að þeir hafi auðheyrilega verið með einhver barefli. Elías sagði jafnframt að þessi árás á heimilið hafi verið hluti af einhverjum TikTok-leik sem væri í gangi enda hefðu um þetta leyti verið gerðar fleiri slíkar árásir á heimili í hverfinu.

Drengurinn kannaðist ekki við þessar lýsingar og sagði þá ekki hafa verið með barefli. Drengirnir voru alls fjórir en aðeins einn þeirra, hann sjálfur, gerði dyraat. Hann mundi ekki hvar hann hefði barið en sagði að þeir hefðu ekki verið að reyna að brjóta rúður. Hann kannaðist ekki við neinn TikTok-leik í tengslum við þetta en játaði að þeir hefðu verið búnir að gera dyraat við eitt annað hús þarna um kvöldið, áður en atvikið með Elíasi gerðist.

Drengurinn mundi ekki til þess að Elías hefði beðið hann um að koma með sér og biðja eiginkonu sína afsökunar á dyraatinu. Elías hefði einfaldlega dregið hann heim með sér með valdi. Hann segir að eiginkona Elíasar hefði tekið á móti þeim með síma á lofti og tekið upp myndband. Elías hafi síðan læst hann inni og hringt á lögregluna.

Elías hafði í sínum framburði neitað því að hafa læst hurðinni. Myndbandið sem eiginkona hans tók var sýnt í réttarsal og virðist samkvæmt því sem hann þurfi að aflæsa hurðinni til að hleypa inn nágranna sem braut rúðu í hurðinni, ruddist inn í anddyrið, þegar Elías hafði opnað fyrir honum, og tók drenginn með sér. Kom til hvassra orðaskipta og stympinga á milli mannsins og Elíasar. Það er mat blaðamanns að myndbandið bendi til þess að Elías hafi verið búinn að læsa hurðinni, en það er þó ósannað.

Langvarandi vanlíðan

Réttargæslumaður drengsins spurði hvernig honum hefði liðið andlega eftir árásina. Sagði hann að honum hefði liðið mjög illa, verið lengi óttasleginn og átt erfitt með svefn. Sérstaklega hafði hótun Elíasar um að einhverjir menn væru að koma haft vond áhrif á hann og um nætur óttaðist hann að mennirnir kæmu. Þegar hann var úti að ganga eftir að skyggja tók óttaðist hann að einhver væri fyrir aftan hann sem vildi honum illt. Hann var sérstaklega óttasleginn heima hjá sér þar sem hann hafði gefið Elíasi og eiginkonu hans upp heimilisfang sitt að kröfu þeirra.

„Ég var hræddur, sérstaklega á nóttunni,“ sagði drengurinn. Aðspurður sagði hann að þessi vonda líðan hefði varað í um eitt ár.

 

