Úlfúð í Hafnarfirði – Saka bæjarlögmann um valdníðslu eftir að hann var rekinn út úr gufunni

Úlfúð er meðal áhugafólks um gufur í Hafnarfirði en samkvæmt Fjarðarfréttum verður fundað um málið á morgun í stjórnsýslunni og bæjarstjóri mun vera meðvitaður.
Undirskriftasöfnun hefur verið hrundið af stað til að mótmæla fyrirhugaðri lokun saunaþjónustu, eða gusu eins og það er gjarnan kallað, sem farið hefur fram í Suðurbæjarlaug. Samkvæmt undirskriftasöfnuninni má rekja málið til þess að bæjarlögmaður var rekinn úr gufunni þar sem hann átti ekki pantað pláss þar.
Samkvæmt undirskriftasöfnuninni er saunaþjónustan á vegum Marcells Hevesi og hefur verið rekin með miklum vinsældum síðustu tvö árin. Þar hafi myndast samfélag karla og kvenna sem vill nýta sér heilsubætandi áhrif saunameðferða. Þessi þjónusta er þó öllum opin með því skilyrði að fólk hafi skráð sig, enda sætafjöldi takmarkaður.
Nú í janúar hafi komið upp atvik í saunaþjónustunni þegar óviðkomandi einstaklingur sat í gufunni á þeim tíma sem Marcell var að hefja þjónustu sína. Þessi einstaklingur hafi reynst vera bæjarlögmaður Hafnarfjarðar, átti ekki pantað pláss og neitaði að yfirgefa gufuna.
„Í janúar 2026 kom óvænt atvik upp þegar einstaklingur neitaði að yfirgefa saununa þegar reglulegur tími á vegum Marcell sauna var að hefjast. Viðkomandi hélt því fram að hann væri í fullum rétti að vera í sauninni þar sem hún væri „almenningssauna“, þrátt fyrir að tíminn væri lokaður öðrum en þeim sem þegar höfðu skráð sig. Hann yfirgaf saunu klefann eftir orðaskak og sýndi viðskiptavinum Marcell mikinn hroka og dónaskap. Síðar kom í ljós að þessi einstaklingur er bæjarlögmaður Hafnarfjarðar.“
Eftir þetta atvik fékk Marcell einhliða tilkynningu um að hann mætti ekki bjóða áfram upp á þjónustu sína að febrúar liðnum. Ástæðan sem var gefin upp var að Marcell væri að brjóta samkeppnislög, en það mun þó ekki hafa verið rökstutt frekar.
Þeir sem standa að undirskriftarlistanum benda á að það er Samkeppniseftirlitið sem tekur ákvarðanir sem þessar og hefur áður gert hvað varðar líkamsræktarstöðvar sem eru reknar í sundlaugum á vegum sveitarfélaga. Sambærileg sjónarmið hljóti að eiga við í þessu máli. Eins sé algengt að sundlaugar láni aðstöðu sína til þjónustuaðila á borð við nuddara, ungbarnasund, flot og annað.
„Ekkert af þessu virðist heyra undir samkeppnislög með sama hætti og þjónusta Marcel að mati bæjarlögmannsins.
Ákvörðunin er valdníðsla af verstu sort og henni er hér með mótmælt.“
Er þess krafist að Marcell fái áfram að bjóða upp á þjónustu sína áfram.
Undirskriftarlistann má finna hér