fbpx
Sunnudagur 08.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Úlfúð í Hafnarfirði – Saka bæjarlögmann um valdníðslu eftir að hann var rekinn út úr gufunni

Ritstjórn DV
Sunnudaginn 8. febrúar 2026 18:00

Myndin er úr safni og tengist efni fréttarinnar ekki með beinum hætti

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Úlfúð er meðal áhugafólks um gufur í Hafnarfirði en samkvæmt Fjarðarfréttum verður fundað um málið á morgun í stjórnsýslunni og bæjarstjóri mun vera meðvitaður.

Undirskriftasöfnun hefur verið hrundið af stað til að mótmæla fyrirhugaðri lokun saunaþjónustu, eða gusu eins og það er gjarnan kallað, sem farið hefur fram í Suðurbæjarlaug. Samkvæmt undirskriftasöfnuninni má rekja málið til þess að bæjarlögmaður var rekinn úr gufunni þar sem hann átti ekki pantað pláss þar.

Samkvæmt undirskriftasöfnuninni er saunaþjónustan á vegum Marcells Hevesi og hefur verið rekin með miklum vinsældum síðustu tvö árin. Þar hafi myndast samfélag karla og kvenna sem vill nýta sér heilsubætandi áhrif saunameðferða. Þessi þjónusta er þó öllum opin með því skilyrði að fólk hafi skráð sig, enda sætafjöldi takmarkaður.

Nú í janúar hafi komið upp atvik í saunaþjónustunni þegar óviðkomandi einstaklingur sat í gufunni á þeim tíma sem Marcell var að hefja þjónustu sína. Þessi einstaklingur hafi reynst vera bæjarlögmaður Hafnarfjarðar, átti ekki pantað pláss og neitaði að yfirgefa gufuna.

„Í janúar 2026 kom óvænt atvik upp þegar einstaklingur neitaði að yfirgefa saununa þegar reglulegur tími á vegum Marcell sauna var að hefjast. Viðkomandi hélt því fram að hann væri í fullum rétti að vera í sauninni þar sem hún væri „almenningssauna“, þrátt fyrir að tíminn væri lokaður öðrum en þeim sem þegar höfðu skráð sig. Hann yfirgaf saunu klefann eftir orðaskak og sýndi viðskiptavinum Marcell mikinn hroka og dónaskap. Síðar kom í ljós að þessi einstaklingur er bæjarlögmaður Hafnarfjarðar.“

Eftir þetta atvik fékk Marcell einhliða tilkynningu um að hann mætti ekki bjóða áfram upp á þjónustu sína að febrúar liðnum. Ástæðan sem var gefin upp var að Marcell væri að brjóta samkeppnislög, en það mun þó ekki hafa verið rökstutt frekar.

Þeir sem standa að undirskriftarlistanum benda á að það er Samkeppniseftirlitið sem tekur ákvarðanir sem þessar og hefur áður gert hvað varðar líkamsræktarstöðvar sem eru reknar í sundlaugum á vegum sveitarfélaga. Sambærileg sjónarmið hljóti að eiga við í þessu máli. Eins sé algengt að sundlaugar láni aðstöðu sína til þjónustuaðila á borð við nuddara, ungbarnasund, flot og annað.

„Ekkert af þessu virðist heyra undir samkeppnislög með sama hætti og þjónusta Marcel að mati bæjarlögmannsins.

Ákvörðunin er valdníðsla af verstu sort og henni er hér með mótmælt.“

Er þess krafist að Marcell fái áfram að bjóða upp á þjónustu sína áfram.

Undirskriftarlistann má finna hér

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Úlfúð í Hafnarfirði – Saka bæjarlögmann um valdníðslu eftir að hann var rekinn út úr gufunni
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Gefa allan ágóða miðasölu til fjölskyldu drengsins sem lést í bílslysinu á Miklubraut – „Fyllum höllina – fyrir Patta!“
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Áköf jarðskjálftahrina við Eldey
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Biggi lögga drullusvekktur með niðurstöðuna – „Þannig fór um sjóferð þá“ 
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Hagfræðingar velta því fyrir sér hvort verðbólgumarkmið Seðlabankans sé óskhyggja
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Dagbjört varar við óheiðarlegum miðasala – „Ekki leggja inn á þessa manneskju“
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Gagnrýnir gagnrýni leikskólastjóra og líkir Reykjavíkurleiðinni við fjárhagslega refsingu – „Tjáð að hún gæti valið á milli vinnunnar og þess að sækja barnið sitt“
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Stunguárás í miðborginni í nótt

Mest lesið

Tannlæknir segir að lúkufylli af þessu á hverjum morgni verndi tennurnar og magann
Bjóða upp á bollu sem kostar 9.500 krónur – „Guð minn góður. Heimskulegra verður það ekki“
Flugfreyja varar við algengri og sóðalegri hegðun farþega
Sérfræðingur í öldrunarrannsóknum segir að það að fylgja 12-tíma reglunni geti lengt lífið
Bergþór brattur þrátt fyrir sögulegt hrun Bitcoin – Telur að það séu 20 ár í lúxuseignir, einkakokk og ofurfyrirsætur

Nýlegt

Greg fannst látinn á hótelherbergi og var talinn hafa fengið slag – Tveimur árum síðar kom ótrúleg dánarorsök hans í ljós
Segir að þessir drykkir geti aukið líkurnar á elliglöpum
Greindist fyrst á níræðisaldri með „keltnesku bölvunina“ sem margir Íslendingar þekkja – „Þvílíkur léttir“
Kveðja piltinn sem lést í umferðarslysi á Miklubraut – „Við vottum fjölskyldunni allri okkar dýpstu samúð“
Carrick búin að gera eitthvað í tvígang sem Amorim tókst bara einu sinni
Barcelona segir sig úr Ofurdeildinni og skilur Real Madrid eitt eftir
Gagnrýnir gagnrýni leikskólastjóra og líkir Reykjavíkurleiðinni við fjárhagslega refsingu – „Tjáð að hún gæti valið á milli vinnunnar og þess að sækja barnið sitt“
Helgi Jean: „Þetta er masókismi“
Byggja stórkostlegan völl sem verður stærsti knattspyrnuleikvangur í heimi
Fréttir
Í gær
Kveðja piltinn sem lést í umferðarslysi á Miklubraut – „Við vottum fjölskyldunni allri okkar dýpstu samúð“
Fréttir
Í gær

Yfir 30 manns í viðbót segjast hafa verið beitt ofbeldi í Bakkakot

Yfir 30 manns í viðbót segjast hafa verið beitt ofbeldi í Bakkakot
Fréttir
Í gær
Foreldrum neitað um bætur eftir að barn þeirra fæddist andvana – Sökuðu ljósmóðurina um vanrækslu
Fréttir
Í gær
Þossi opnar á sárar minningar – „Það var farið mjög illa með mig“
FréttirPressan
Í gær

Greg fannst látinn á hótelherbergi og var talinn hafa fengið slag – Tveimur árum síðar kom ótrúleg dánarorsök hans í ljós

Greg fannst látinn á hótelherbergi og var talinn hafa fengið slag – Tveimur árum síðar kom ótrúleg dánarorsök hans í ljós
Fréttir
Í gær

Stórtapaði á því að fara ekki inn á Ísland.is

Stórtapaði á því að fara ekki inn á Ísland.is
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Trump ekki sáttur við að Clinton hjónin verði neydd til að ræða um sambandið við Epstein – „Það truflar mig“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Segist gruna að hann hafi verið tekinn fyrir í Leifsstöð vegna kynþáttar síns

Segist gruna að hann hafi verið tekinn fyrir í Leifsstöð vegna kynþáttar síns
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Marinó leggur til þessa lausn á ástandinu á húsnæðismarkaði
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Trump fordæmdur fyrir að birta rasískt gervigreindarmyndband – Obama-hjónin birtust í líki apa
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Lýsa áhyggjum sínum af breytingum á Suðurlandsbraut – „Ég sé bara hreint klúður í uppsiglingu”

Lýsa áhyggjum sínum af breytingum á Suðurlandsbraut – „Ég sé bara hreint klúður í uppsiglingu”
Fréttir
Fyrir 2 dögum

17 ára piltur lést í slysinu í gærkvöldi

17 ára piltur lést í slysinu í gærkvöldi
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Kyrrðarstund í Árbæjarkirkju vegna slyssins í gær
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Biggi lögga miður sín eftir atvik í gær: „Þeirri persónu sem hóf þessa lygasögu tókst næstum ætlunarverk sitt“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Formaður félags fósturforeldra lætur Kristrúnu heyra það – „Það erum við sem erum vonsvikin“

Formaður félags fósturforeldra lætur Kristrúnu heyra það – „Það erum við sem erum vonsvikin“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Réðst á konu við N1 í Mosfellsbæ og veitti henni mikla áverka
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Dæmdur fyrir að áreita fjölda 11-13 ára stúlkna á Snapchat- „Hvernig ertu svona falleg ekki eldri en þetta?“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Þrautaganga konu í heilbrigðiskerfinu – Send heim eftir skoðun en ári síðar var staðan orðin skelfileg
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Háttsettur rússneskur hershöfðingi særður eftir skotárás í Moskvu

Háttsettur rússneskur hershöfðingi særður eftir skotárás í Moskvu
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Lögreglan óskar eftir vitnum að slysinu í gærkvöldi

Lögreglan óskar eftir vitnum að slysinu í gærkvöldi
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Hanna útskýrir hátt verðlag í Fríhöfninni: „Við getum ekki alltaf verið ódýrust“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Alvarlegt umferðarslys á Miklubraut í gærkvöldi

Alvarlegt umferðarslys á Miklubraut í gærkvöldi
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Frjálshyggju-Friðjón og Sósíalista-Smári sammála um innflytjendamál – Stefán Einar hristir hausinn
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Landsréttur ógilti dóminn í auðkýfingsmálinu – Héraðsdómur þarf að dæma konurnar aftur
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Pétur Gautur afar ósáttur við stuðningsheimili á Njálsgötu – „Hræðilegt tilraunaverkefni sem engan endi tekur“

Pétur Gautur afar ósáttur við stuðningsheimili á Njálsgötu – „Hræðilegt tilraunaverkefni sem engan endi tekur“
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Friðgeir sakfelldur fyrir hatursorðræðu – Líkti Samtökunum 78 við barnaníðinga á veiðum

Friðgeir sakfelldur fyrir hatursorðræðu – Líkti Samtökunum 78 við barnaníðinga á veiðum
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Eiríkur ómyrkur í máli og skorar á stjórn Bifrastar að axla ábyrgð – „Mál að linni“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Landsréttur hafnar kröfu um varðhald yfir starfsmönnum Hraunbúða