fbpx
Laugardagur 07.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Sérfræðingur í öldrunarrannsóknum segir að það að fylgja 12-tíma reglunni geti lengt lífið

Pressan
Laugardaginn 7. febrúar 2026 20:30

Þessi náði háum aldri en ekki er vitað hvort hann fylgdi 12-tíma reglunni.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Valter Longo hefur stundað rannsóknir á öldrun og lífsstíl áratugum saman en hann er forstjóri Longevity Institue við University of Southern California. Hann segir að það að fylgja 12-tíma reglunni geti verið mikilvægt hvað varðar að lifa lengur. Daily Record skýrir frá þessu.

Í þessari 12-tíma reglu felst að máltíðir dagsins eru borðaðar á föstu 12-tíma tímabili, sem er það sama hvern dag. Longo segir að það sé hægt að lengja lífið og halda góðri heilsu lengur með því að borða næringarríkan mat á þessum 12 tímum.  Hann mælir með mat, sem inniheldur mikið af vítamínum og steinefnum, lítilli neyslu á mettaðri fitu og aukinni neyslu á ólífuolíu. En tímasetning máltíðanna er gríðarlega mikilvæg að hans sögn.

Hann ráðleggur fólki að borða fyrstu máltíð dagsins eftir klukkan 8 og þá síðustu ekki síðar en klukkan 20. „Ekki borða neitt síðustu þrjár til fjórar klukkustundirnar fyrir háttatíma,“ sagði hann.

Hann ráðleggur fólki einnig að taka fjölvítamín þriðja hvern dag.

Skoðanir hans falla vel að ýmsum rannsóknum sem hafa leitt í ljós heilsufarslegan ávinning af að borða snemma á daginn.

Í rannsókn vísindamanna við Harvard háskólann frá 2014 lögðust þeir yfir og greindu matarvenjur tæplega 27.000 karlmanna á 16 ára tímabili. Þátttakendurnir skráðu hvenær þeir borðuðu morgunmat, hádegismat, kvöldmat og á milli mála.

Vísindamennirnir beindu sjónum sínum sérstaklega að tengslum matarvenja og hættunnar á að fá hjarta- og æðasjúkdóma.

Niðurstöðurnar sýndu að karlar, sem borðuðu seint á kvöldin, voru 55% líklegri til að fá hjarta- og æðasjúkdóma en þeir sem létu hjá líða að borða seint á daginn og kvöldin.

Einnig kom í ljós að þeir sem slepptu því að borða morgunmat voru í 27% meiri hættu á að fá hjarta- og æðasjúkdóma en þeir sem borðuðu morgunmat reglulega.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Sérfræðingur í öldrunarrannsóknum segir að það að fylgja 12-tíma reglunni geti lengt lífið
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Gruna Hannes um fleiri brot: Áhyggjufullir foreldrar lýsa því hvernig ekki var hægt að ná augnsambandi við hann
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Kveðja piltinn sem lést í umferðarslysi á Miklubraut – „Við vottum fjölskyldunni allri okkar dýpstu samúð“
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum
Yfir 30 manns í viðbót segjast hafa verið beitt ofbeldi í Bakkakot
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Foreldrum neitað um bætur eftir að barn þeirra fæddist andvana – Sökuðu ljósmóðurina um vanrækslu
FréttirPressan
Fyrir 23 klukkutímum
Þossi opnar á sárar minningar – „Það var farið mjög illa með mig“
Fréttir
Í gær
Greg fannst látinn á hótelherbergi og var talinn hafa fengið slag – Tveimur árum síðar kom ótrúleg dánarorsök hans í ljós
Fréttir
Í gær
Stórtapaði á því að fara ekki inn á Ísland.is

Mest lesið

Kveðja piltinn sem lést í umferðarslysi á Miklubraut – „Við vottum fjölskyldunni allri okkar dýpstu samúð“
Foreldrum neitað um bætur eftir að barn þeirra fæddist andvana – Sökuðu ljósmóðurina um vanrækslu
Þossi opnar á sárar minningar – „Það var farið mjög illa með mig“
Handtekinn eftir að myndbandið fór í dreifingu
Greg fannst látinn á hótelherbergi og var talinn hafa fengið slag – Tveimur árum síðar kom ótrúleg dánarorsök hans í ljós

Nýlegt

Stórtapaði á því að fara ekki inn á Ísland.is
Réðst á konu við N1 í Mosfellsbæ og veitti henni mikla áverka
Botnar ekkert í þessari ákvörðun Arnars undanfarið ár – Telur ekki hægt að réttlæta þetta
Þrautaganga konu í heilbrigðiskerfinu – Send heim eftir skoðun en ári síðar var staðan orðin skelfileg
United virðist geta gleymt því að fá Luis Enrique
Helgi Jean furðar sig á umræðunni – „Fyndið að sjá hvernig menn eru eins og lauf í vindi“
Maguire nefnir dæmi af æfingasvæði United sem hefur hrifið hann undanfarið
Kallar eftir því að Liverpool og Aston Villa nái samkomulagi
Hrósar foreldrum Greenwood – Segist hafa heimsklassa leikmann í dag
Fréttir
Í gær
Marinó leggur til þessa lausn á ástandinu á húsnæðismarkaði
Fréttir
Í gær

Trump fordæmdur fyrir að birta rasískt gervigreindarmyndband – Obama-hjónin birtust í líki apa

Trump fordæmdur fyrir að birta rasískt gervigreindarmyndband – Obama-hjónin birtust í líki apa
Fréttir
Í gær
Lýsa áhyggjum sínum af breytingum á Suðurlandsbraut – „Ég sé bara hreint klúður í uppsiglingu”
Fréttir
Í gær
17 ára piltur lést í slysinu í gærkvöldi
Fréttir
Í gær

Kyrrðarstund í Árbæjarkirkju vegna slyssins í gær

Kyrrðarstund í Árbæjarkirkju vegna slyssins í gær
Fréttir
Í gær

Biggi lögga miður sín eftir atvik í gær: „Þeirri persónu sem hóf þessa lygasögu tókst næstum ætlunarverk sitt“

Biggi lögga miður sín eftir atvik í gær: „Þeirri persónu sem hóf þessa lygasögu tókst næstum ætlunarverk sitt“
Fréttir
Í gær
Formaður félags fósturforeldra lætur Kristrúnu heyra það – „Það erum við sem erum vonsvikin“
Fréttir
Í gær

Réðst á konu við N1 í Mosfellsbæ og veitti henni mikla áverka

Réðst á konu við N1 í Mosfellsbæ og veitti henni mikla áverka
Fréttir
Í gær
Dæmdur fyrir að áreita fjölda 11-13 ára stúlkna á Snapchat- „Hvernig ertu svona falleg ekki eldri en þetta?“
Fréttir
Í gær
Þrautaganga konu í heilbrigðiskerfinu – Send heim eftir skoðun en ári síðar var staðan orðin skelfileg
Fréttir
Í gær

Háttsettur rússneskur hershöfðingi særður eftir skotárás í Moskvu

Háttsettur rússneskur hershöfðingi særður eftir skotárás í Moskvu
Fréttir
Í gær

Lögreglan óskar eftir vitnum að slysinu í gærkvöldi

Lögreglan óskar eftir vitnum að slysinu í gærkvöldi
Fréttir
Í gær
Hanna útskýrir hátt verðlag í Fríhöfninni: „Við getum ekki alltaf verið ódýrust“
Fréttir
Í gær
Alvarlegt umferðarslys á Miklubraut í gærkvöldi
Fréttir
Í gær

Frjálshyggju-Friðjón og Sósíalista-Smári sammála um innflytjendamál – Stefán Einar hristir hausinn

Frjálshyggju-Friðjón og Sósíalista-Smári sammála um innflytjendamál – Stefán Einar hristir hausinn
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Landsréttur ógilti dóminn í auðkýfingsmálinu – Héraðsdómur þarf að dæma konurnar aftur
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Pétur Gautur afar ósáttur við stuðningsheimili á Njálsgötu – „Hræðilegt tilraunaverkefni sem engan endi tekur“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Friðgeir sakfelldur fyrir hatursorðræðu – Líkti Samtökunum 78 við barnaníðinga á veiðum
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Eiríkur ómyrkur í máli og skorar á stjórn Bifrastar að axla ábyrgð – „Mál að linni“

Eiríkur ómyrkur í máli og skorar á stjórn Bifrastar að axla ábyrgð – „Mál að linni“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Landsréttur hafnar kröfu um varðhald yfir starfsmönnum Hraunbúða

Landsréttur hafnar kröfu um varðhald yfir starfsmönnum Hraunbúða
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Hnakkrifist í Kópavogi – Óttast að gögn leki í fjölmiðla og skaði hagsmuni bæjarbúa
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Þingmaður slegin vegna Bakkakotsmálsins: „Það er og hefur verið eitthvað verulega rotið í samfélaginu“

Þingmaður slegin vegna Bakkakotsmálsins: „Það er og hefur verið eitthvað verulega rotið í samfélaginu“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Íslenskur karlmaður missti annað eistað eftir að hafa farið í ófrjósemisaðgerð
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Tveir nákomnir ættingjar Gunnars létust vegna slysa á bráðadeild – „Verður að tryggja að dreginn verði af þeim lærdómur“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Tekinn með hnífa í sundi og Hagkaup

Tekinn með hnífa í sundi og Hagkaup
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Árni Stefán lýsir raunum vinar síns: „Ætlar að ganga út þegar hann er stöðvaður af öryggisverði“

Árni Stefán lýsir raunum vinar síns: „Ætlar að ganga út þegar hann er stöðvaður af öryggisverði“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Þráinn: „Þegar upp er staðið var útkoman fyrir marga hreint helvíti og óbætanlegur skaði“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Gísli sagði upp starfi sem hann elskaði til að geta hjálpað Lucy Letby – „Ég færði fórn í góðri trú og sagði upp“