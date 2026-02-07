Sérfræðingur í öldrunarrannsóknum segir að það að fylgja 12-tíma reglunni geti lengt lífið

Í þessari 12-tíma reglu felst að máltíðir dagsins eru borðaðar á föstu 12-tíma tímabili, sem er það sama hvern dag. Longo segir að það sé hægt að lengja lífið og halda góðri heilsu lengur með því að borða næringarríkan mat á þessum 12 tímum. Hann mælir með mat, sem inniheldur mikið af vítamínum og steinefnum, lítilli neyslu á mettaðri fitu og aukinni neyslu á ólífuolíu. En tímasetning máltíðanna er gríðarlega mikilvæg að hans sögn.
Hann ráðleggur fólki að borða fyrstu máltíð dagsins eftir klukkan 8 og þá síðustu ekki síðar en klukkan 20. „Ekki borða neitt síðustu þrjár til fjórar klukkustundirnar fyrir háttatíma,“ sagði hann.
Hann ráðleggur fólki einnig að taka fjölvítamín þriðja hvern dag.
Skoðanir hans falla vel að ýmsum rannsóknum sem hafa leitt í ljós heilsufarslegan ávinning af að borða snemma á daginn.
Í rannsókn vísindamanna við Harvard háskólann frá 2014 lögðust þeir yfir og greindu matarvenjur tæplega 27.000 karlmanna á 16 ára tímabili. Þátttakendurnir skráðu hvenær þeir borðuðu morgunmat, hádegismat, kvöldmat og á milli mála.
Vísindamennirnir beindu sjónum sínum sérstaklega að tengslum matarvenja og hættunnar á að fá hjarta- og æðasjúkdóma.
Niðurstöðurnar sýndu að karlar, sem borðuðu seint á kvöldin, voru 55% líklegri til að fá hjarta- og æðasjúkdóma en þeir sem létu hjá líða að borða seint á daginn og kvöldin.
Einnig kom í ljós að þeir sem slepptu því að borða morgunmat voru í 27% meiri hættu á að fá hjarta- og æðasjúkdóma en þeir sem borðuðu morgunmat reglulega.