Föstudagur 06.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Þossi opnar á sárar minningar – „Það var farið mjög illa með mig“

Ritstjórn DV
Föstudaginn 6. febrúar 2026 22:49

Þossi á vinnustað sínum. Mynd: Facebook.

Útvarpsmaðurinn þekkti, Þossi, Þorsteinn Hreggviðsson, segir að umfjöllun Kveiks um illa meðferð á drengjum í Bakkakoti í Rangárvallasýslu, hafi snert sig illa. Svo virðist sem hann hafi sjálfur gengið í gegnum sama helvíti og Bakkakotsdrengirnir.

Þetta kemur fram í stuttri, opinni færslu Þossa á Facebook-síðu hans. Segist hann hafa verið í sveit á sama svæði og eftir það hafi hann aldrei getað treyst eldra fólki:

„Nú þegar þessari viku líkur þá verð ég að viðurkenna að þessi umfjöllun hjá Kveikur kom illa við mig og ég er ekki búinn að vera mjög hress. Ég var sendur í sveit á þetta svæði þegar ég var 12 ára og það var farið mjög illa með mig, sem hefur haft allskonar áhrif líklega ásamt öðrum áföllum um hvernig ég hef aldrei getað treyst eldra fólki.“

Talið er að mun fleiri börn hafi orðið fyrir ofbeldi í Bakkakoti en níumenningarnr sem komu við sögu í umfjöllun Kveiks. Samkvæmt frétt RÚV hafa nú alls 20 manns leitað til lögmanns með mál sín og vilja leita réttar síns.

