fbpx
Laugardagur 18.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Maður sem hlaut fimm ára dóm fyrir kynferðisbrot starfaði á Heimildinni og var handtekinn þar

Ágúst Borgþór Sverrisson
Laugardaginn 18. október 2025 10:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Bjarki Fjarki Rúnar Gunnarsson, 32 ára gamall maður sem þann 14. október síðastliðinn var sakfelldur í Héraðsdómi Reykjavíkur fyrir nauðgun, starfaði sem áskriftasölustjóri hjá fjölmiðlinum Heimildinni, að Aðalstræti 2, er hann var handtekinn vegna málsins. Þetta sýna heimildir og gögn sem DV hefur undir höndum.

Bjarki var handtekinn á starfsstöð Heimildarinnar þann 9. maí árið 2023 af óeinkennisklæddum lögreglumönnum og leiddur í handjárnum út af staðnum. Eðlilega olli þetta uppnámi á vinnustaðnum og kalla þurfti til krísufundar með áskriftasölufólki sem hafði þarna misst yfirmann sinn.

DV greindi frá dómnum yfir Bjarka í gær:

Bjarki Fjarki hlaut 5 ár fyrir nauðgun – Taldi brotaþola hafa samþykkt BDSM-kynlíf

Kemur þar fram að Bjarki og brotaþoli voru kunningjar en konan kom á heimili hans með það í huga að stunda hefðbundið kynlíf. Bjarki hélt því hins vegar fram að hún hefði samþykkt BDSM-kynlíf sem konan neitaði en fyrir dómi lýsti hún linnulausum misþyrmingum sem hún mátti þola af hans hálfu í um 90 mínútur.

Kemur fram í löngum og ítarlegum dómi héraðsdóms að ofbeldið hefur haft gífurleg og langvarandi áhrif á brotaþola.

Málið hefur einnig haft alvarleg áhrif á andlega heilsu hins ákærða og þá ekki síst áðurnefnd handtaka á starfstöð Heimildarnnar. Til hennar er vísað á einum stað í dómnum (kafla 33) þar sem tiltekin atriði hafa verið afmáð úr dómnum. Greinir þar frá tveimur vottorðum um sálfræðimeðferð sem ákærði hafði sótt og segir síðan orðrétt:

„Kemur fram í síðarnefnda vottorðinu að ákærði hefði sýnt einkenni […]sem rakin verða til þess þegar hann var handtekinn á […]sínum vegna málsins. Þá kemur þar fram það mat sálfræðingsins að ásakanir á hendur ákærða um meint brot hafi haft djúpstæð og neikvæð áhrif á almenn lífsgæði hans.“

Áður hlotið dóm fyrir kynferðisofbeldi

DV hefur ekki upplýsingar um hve lengi Bjarki starfaði hjá Heimildinni en þó liggur fyrir að hann var á starfsmannaskrá hjá forvera Heimildarinnar, Stundinni, haustið 2021. Einnig liggur fyrir að hann var við störf á miðlinum á árinu 2022.

Árið 2020 var hann sakfelldur fyrir nauðgun, blygðunarsemisbrot og heimilisofbeldi og dæmdur í tveggja og hálfs árs fangelsi. Sú refsing var hins vegar skilorðsbundin fyrir utan þrjá mánuði. Sá dómur hefur ítrekunarhrif nú og veldur þyngingu refsingar.

 

 

 

 

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Maður sem hlaut fimm ára dóm fyrir kynferðisbrot starfaði á Heimildinni og var handtekinn þar
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Eldri maður sagður hafa áreitt unglingsstúlku við Engihjalla – Reyndi að komast inn í bíl hennar
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum
Ruddist inn í íbúð og læsti sig inni á salerni
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum
Thelmu var sagt að brjóstakrabbamein væri stíflaður mjólkurkirtill
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
Máttu safna og skrá persónuupplýsingar barns íslensks diplómata
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
Bjarki Fjarki hlaut 5 ár fyrir nauðgun – Taldi brotaþola hafa samþykkt BDSM-kynlíf
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Maður sem gat ekki hætt að svíkja undan skatti dæmdur í tveggja ára atvinnurekstrarbann
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Reykjavíkurborg selur stórt hús í miðborginni en böggull fylgir skammrifi

Mest lesið

Fannst eftir að hafa verið innilokuð í 27 ár – „Fáum dögum frá dauðanum“
Bjarki Fjarki hlaut 5 ár fyrir nauðgun – Taldi brotaþola hafa samþykkt BDSM-kynlíf
Reykjavíkurborg selur stórt hús í miðborginni en böggull fylgir skammrifi
Heimir Karls fengið nóg: „Ég get eiginlega ekki orða bundist“
Mikil breyting á leikaranum – Glímir við alvarleg veikindi

Nýlegt

Bubbi harðorður í garð ráðamanna: „Kannski er ég dramatískur en guð minn góður, þetta er satt“
Rússar ljóstruðu óvart upp hernaðarleyndarmáli
Ár liðið frá hryllingsárásinni á Hafdísi – „Þá mun ég alltaf sigra“ – Myndir
Berglindi ofbauð framkoma karlmanns í Nettó – „Nei það var ekki verið að taka upp Fóstbræður“
Postecoglou kokhraustur á blaðamannafundi – „Sagan endar alltaf eins“
Arnar rekur 70 ára sögu íslenskrar dægurtónlistar
Eftir umræðu síðustu ára fannst Frey sérstaklega jákvætt að sjá þetta í landsleikjum Íslands á dögunum
Máttu safna og skrá persónuupplýsingar barns íslensks diplómata
Telur að Túfa verði áfram þó margir haldi öðru fram
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Forsætisráðuneytið sagt ekki hafa brotið á Ólöfu í faðernismáli Ásthildar Lóu
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum

Heimir Karls fengið nóg: „Ég get eiginlega ekki orða bundist“

Heimir Karls fengið nóg: „Ég get eiginlega ekki orða bundist“
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Pentagon hjólar í nýja þætti á Netflix – „Woke-rusl“
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Rándýrt listaverk eftir Picasso hvarf á Spáni
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Vilja stöðva niðurrif Sæmundarhlíðar – Rísa eigi 11 íbúða blokk sem varpi skugga á nágranna

Vilja stöðva niðurrif Sæmundarhlíðar – Rísa eigi 11 íbúða blokk sem varpi skugga á nágranna
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Segja gæludýrafrumvarp Ingu ekki duga til – Eigendur brjóti ítrekað reglur, harðar deilur komi oft upp og heimildir til aðgerða skorti

Segja gæludýrafrumvarp Ingu ekki duga til – Eigendur brjóti ítrekað reglur, harðar deilur komi oft upp og heimildir til aðgerða skorti
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Sýn boðar til starfsmannafundar eftir afkomuviðvörun og gengi í frjálsu falli
Fréttir
Í gær

Sindri dæmdur fyrir tilraun til manndráps fyrir hnífstunguárás – Sagðist hafa beitt neyðarvörn eftir kynferðisárás

Sindri dæmdur fyrir tilraun til manndráps fyrir hnífstunguárás – Sagðist hafa beitt neyðarvörn eftir kynferðisárás
Fréttir
Í gær
Bubbi harðorður í garð ráðamanna: „Kannski er ég dramatískur en guð minn góður, þetta er satt“
Fréttir
Í gær
Rússar ljóstruðu óvart upp hernaðarleyndarmáli
Fréttir
Í gær

Ár liðið frá hryllingsárásinni á Hafdísi – „Þá mun ég alltaf sigra“ – Myndir

Ár liðið frá hryllingsárásinni á Hafdísi – „Þá mun ég alltaf sigra“ – Myndir
Fréttir
Í gær

Fjórir hestar veiktust og einn drapst eftir að hafa verið innan girðingar ratsjárstöðvar Landhelgisgæslunnar – Orsökin óljós

Fjórir hestar veiktust og einn drapst eftir að hafa verið innan girðingar ratsjárstöðvar Landhelgisgæslunnar – Orsökin óljós
Fréttir
Í gær
Þjóðkirkjan segir svartnætti framundan – Uppsagnir og aukin hætta á að kirkjur grotni niður
Fréttir
Í gær
Jóhann Páll um endurskoðun RÚV á fjölmiðlamarkaði – „Það þurfti að losna við Sjálfstæðisflokkinn úr ríkisstjórn til að koma þeirri vinnu af stað“
Fréttir
Í gær

Mikil drykkja og ólæti á fótboltaleik MR og Verzló – „Við viljum ekki að þetta endurtaki sig“

Mikil drykkja og ólæti á fótboltaleik MR og Verzló – „Við viljum ekki að þetta endurtaki sig“
Fréttir
Í gær
Samkeppniseftirlitið bregst við hótunum banka um vaxtahækkanir – „Brot á samkeppnislögum geta varðað ströngum viðurlögum“
Fréttir
Í gær
Aukist að fólk geri upp glænýjar íbúðir – Nýjum innréttingum og gólfefnum fargað
Fréttir
Í gær
Kappakstursmaður grunaður um að nauðga hjúkrunarkonu Michael Schumacher á heimili heimsmeistarans lamaða
Fréttir
Í gær

Barnsmóðir Quang Le úrskurðuð í farbann fram á næsta ár – Segja líkur á að hún reyni að komast úr landi eða leynast

Barnsmóðir Quang Le úrskurðuð í farbann fram á næsta ár – Segja líkur á að hún reyni að komast úr landi eða leynast
Fréttir
Í gær

Grunaður um kynferðisbrot gegn barni í Hafnarfirði

Grunaður um kynferðisbrot gegn barni í Hafnarfirði
Fréttir
Í gær
Sakfelldur fyrir brot gegn stjúpdóttur – Meint gægjugat á vegg í þvottahúsi var skilnaðarorsök
Fréttir
Í gær

Berglindi ofbauð framkoma karlmanns í Nettó – „Nei það var ekki verið að taka upp Fóstbræður“

Berglindi ofbauð framkoma karlmanns í Nettó – „Nei það var ekki verið að taka upp Fóstbræður“
Fréttir
Í gær
Skagfirðingar uggandi og segja heilbrigðiseftirlitin missa 70 prósent verkefna sinna – Hafi verið lofað að fækka ekki störfum á landsbyggðinni
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Enn þúsundir bíla með hættulega loftpúða á íslenskum götum
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Yfirmaður um ástandið á bráðamóttökunni – „Við getum auðvitað ekki sagt þeim að bíða úti á plani“

Yfirmaður um ástandið á bráðamóttökunni – „Við getum auðvitað ekki sagt þeim að bíða úti á plani“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Þorvaldur Davíð kallar eftir að virðing sé borin fyrir börnunum okkar

Þorvaldur Davíð kallar eftir að virðing sé borin fyrir börnunum okkar
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Stofnuðu Viðreisn á Vestfjörðum – Hugur í fundarfólki á Dokkunni í gær
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Verðlaunagræja frumsýnd á Íslandi