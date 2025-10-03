Páfi blessaði listaverk Ólafs Elíassonar í viðurvist Arnold Schwarzenegger – „Við erum ein fjölskylda“

Leó XIV, nývígður páfi, blessað listaverk íslensk-danska listamannsins Ólafs Elíassonar. Verkið er 20 þúsund ára gamall ísklumpur úr Grænlandsjökli.
Verkið var flutt til Rómarborgar í tilefni af umhverfisráðstefnunni Raising Hope for Climate Justice sem var sett á miðvikudag. Þangað mætti hinn nývígði bandaríski páfi, Leó XIV, og snart verkið með blessun þegar hann ávarpaði samkomuna.
„Hér er ekkert rými fyrir sinnuleysi eða uppgjöf,“ sagði Leó í ávarpinu. „Guð mun spyrja okkur hvort við höfum ræktað og annast heiminn sem hann skapaði, öllum til góða og fyrir komandi kynslóðir, og hvort við höfum annast okkar bræður og systur. Hvert verður svar okkar?“ spurði hann.
Á ráðstefnunni eru um 500 fulltrúar, leiðtogar þjóða, trúarsafnaða og ýmissa samtaka. Markmiðið er að fara yfir það sem hefur verið gert í loftslagsmálum á undanförnum tíu árum, gera áætlanir um ný verkefni og útfæra þau.
„Við erum ein fjölskylda, með einn föður. Við búum á sömu plánetunni og verðum að hugsa um hana saman,“ sagði Leó. „Því ítreka ég ósk mína um samstöðu um mikilvæga vistfræði og um frið.“
Á meðal þeirra sem sóttu ráðstefnuna voru Arnold Schwarzenegger, fyrrverandi ríkisstjóri Kaliforníu, sem flutti ávarp en hann hefur lengi beitt sér fyrir umhverfismálum. Sagði Schwarzenegger að það væri „algjört kjaftæði“ að ströng umhverfislöggjöf hamlaði efnahag ríkja og svæða.
„Í dag er Kalifornía með ströngustu umhverfislöggjöf í Bandaríkjunum og við erum einnig á toppnum efnahagslega,“ sagði hann.
Ísklumpurinn var fluttur beint frá Grænlandi í tilefni af ráðstefnunni. En hann er um 20 þúsund ára gamall.
„Elíasson lét flytja ísinn til Rómar á þessum merkilegu tímamótum með aðstoð jarðfræðingsins Minik Rosing,“ segir í tilkynningu stúdíós Ólafs. „Hann var sóttur úr firðinum Nuup Kangerlua eftir að hafa brotnað úr grænlensku jökulþekjunni og var við það að bráðna í hafið.“
Ólafur og Minik byrjuðu að vinna að umhverfislistaverkefni árið 2014 sem ber yfirskriftina Ice Watch. Hefur ísklumpum úr Grænlandsjökli verið komið fyrir á áberandi stöðum í stórborgum á borð við París, London og Kaupmannahöfn þar sem þeir bráðna hægt og bítandi. Á þetta að gera hlýnun jarðar áþreifanlega fyrir okkur.
„Þetta skýrir vísindaleg gögn fyrir okkur, svo við getum fundið fyrir þeim,“ sagði Ólafur um verkefnið.