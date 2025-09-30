fbpx
Þriðjudagur 30.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Eldri kona óttast að hafa misst vini til 40 ára á Íslandi – Hafa ekki talað við hana eftir covid smit

Kristinn H. Guðnason
Þriðjudaginn 30. september 2025 12:00

Konan tók lyf og var með grímu en það var ekki nóg.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Eldri bandarísk kona sem smitaðist af covid en ákvað samt að fara í ferðalag til Íslands á skemmtiferðaskipi er búin að missa vinina sem hún ferðaðist með. Þrátt fyrir að hún hafi tekið lyf og notað grímu smituðust vinir hennar sem hún hefur þekkt í 40 ár.

„Eiginmaður minn og ég fórum nýlega í átta daga skemmtiferðasiglingu til Íslands með tveimur góðum vinum. Við erum búin að vera vinir í meira en 40 ár og höfum ferðast mikið saman,“ segir kona í aðsendu bréfi sem birt var á vefnum Cleveland.com.

Gríman og lyfin dugðu ekki

En nú virðist hún vera búin að missa vinina. Það er vegna hennar eigin kæruleysi með smitvarnir.

„Tveimur dögum áður en við áttum að fara í ferðina greindist ég með covid,“ segir konan. „Ég fór á bráðamóttöku og læknir þar sagði mér að ég gæti samt farið í ferðina. Ég byrjaði að taka lyfið Paxlovid og var með andlitsgrímu fyrstu fimm daga siglingarinnar.“

Paxlovid er veirulyf sem er notað til meðferðar hjá fullorðnum einstaklingum með covid sem eru í aukinni hættu á að sjúkdómurinn versni og verði alvarlegur. Virka efnið í lyfinu kemur í veg fyrir fjölgun veirunnar í líkamanum. En því miður á virkuðu þessar ráðstafanir ekki sem skyldi til að hindra smit.

„Því miður þá greindust bæði eiginmaður minn og einn vinur minn með covid þegar við komum heim. Eftir það hafa vinir mínir hætt að tala við mig,“ segir konan miður sín. „Ég er er í rusli yfir því að ferð sem átti að skapa fullt af góðum minningum skuli hafa skaðað áratuga langa vináttu.“

Óttast að vináttan sé glötuð

Vísar konan til þess að hún hafi aðeins gert það sem læknirinn sagði að hún gæti gert.

„Það var aldrei ætlun mín að setja neinn í hættu og ég fylgdi því sem læknirinn ráðlagði mér,“ segir konan. „Núna veit ég ekki hvernig ég get lagað samband mitt við vini mína og veit ekki hvort þeir munu nokkurn tímann fyrirgefa mér.“

Tíminn og einlægni lækni sárin

Spyr hún ráða um hvað hún geti gert og fær svar við lesandabréfi sínu frá sálfræðingnum Annie Lane.

„Það er skiljanlegt að vinir þínir séu reiðir. Frá þeirra sjónarhorni þá fórst þú um borð í skemmtiferðaskipið með covid og þau gætu haldið að með því hafi þú sett þau í hættu,“ segir Lane.

Hins vegar sé fjögurra áratuga vinasamband ekki eitthvað sem eigi að kasta á glæ.

„Vinir til 40 ára eiga meira skilið en þögn,“ segir Lane og ráðleggur konunni að skrifa þeim einlægt bréf og biðjast afsökunar. Þá gefa þeim rými til að meðtaka og fyrirgefa. „Ef vináttan er sterk þá getur tíminn og einlægnin læknað hana.“

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Eldri kona óttast að hafa misst vini til 40 ára á Íslandi – Hafa ekki talað við hana eftir covid smit
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Erlendur ferðamaður sár og svekktur yfir hraðasekt – „Er eitthvað sem ég get gert í þessu?”
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Óttast að það sama gerist núna og þegar WOW air féll
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Segja Birgi hafa leikið lykilhlutverk í frelsun fræðikonu sem var í haldi íraskra öfgasamtaka í 903 daga
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum
Segir ófremdarástand ríkja á íslenskum baðstöðum vegna erlendra ferðamanna – „Fóru bara ofan í og voru algjörlega þurr frá toppi til táar“
Fréttir
Fyrir 15 klukkutímum
Sænski herinn grautfúll – Löngu búinn að biðja stjórnvöld um auknar drónavarnir en engin svör fengið
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
Hatrammar deilur í grunnskóla á Reykjanesi enduðu fyrir dómi – Ærumeiðandi ummæli í eineltiskvörtun ómerkt
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum
Erlendir miðlar fjalla um gjaldþrot Play og netverjar hæðast að Íslendingum – „Klassísk Íslendingahegðun“

Mest lesið

Sigríði var sagt upp sem flugfreyju og segist hafa verið svikin af samstarfskonum – „Ég hef ekki heyrt frá þeim síðan“
Hefur smakkað sama réttinn um allan heim – Segir hann bestan á Íslandi
Lést fyrir helgi og upplýsa um dánarorsök
Fjórir lífeyrissjóðir tapa 3 milljörðum króna á falli Play – „Stjórnir sjóðanna, þurfa þær ekkert að svara fyrir svona glórulausar fjárfestingar?“
Arnar segir þetta vera bölvaðan ósið í fjármálum – „Þú ert einfaldlega að tapa pening“

Nýlegt

Vigdís lýsir síðustu dögunum í lífi sonar síns – „Ef ég hefði vitað hvað myndi gerast þá hefði ég knúsað hann og aldrei sleppt honum“
Vikan á Instagram – Sambandsslitin voru ekki hluti af sumarplaninu
Bandarísk kona segist hafa verið blekkt á Íslandi
Tengdamóðir Bonnie Blue getur ekki beðið eftir að losna við hana úr lífi sínu
Sigríði var sagt upp sem flugfreyju og segist hafa verið svikin af samstarfskonum – „Ég hef ekki heyrt frá þeim síðan“
Jón Þór tekur við Vestra – Af frumkvæði stjórnar Vestra að Davíð hætti
Þessar skiptingar Amorim í hverjum leik að gera alla brjálaða
„Það eru tökurnar sem skipta máli“
Segja skilnaðinn vera einhliða ákvörðun – Vildi bjarga hjónabandinu
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Réðist í tvígang á sama manninn í tveimur mismunandi hesthúsum – Braut nef og tók kverkataki
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Icelandair sakað um að nýta sér fall Play til að hækka verðið

Icelandair sakað um að nýta sér fall Play til að hækka verðið
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Fjórir lífeyrissjóðir tapa 3 milljörðum króna á falli Play – „Stjórnir sjóðanna, þurfa þær ekkert að svara fyrir svona glórulausar fjárfestingar?“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Hryllingur á Ryder Cup – Trumpistar góluðu viðbjóðsleg orð og ógnuðu fjölskyldum evrópskra kylfinga
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Þessi úrræði standa neytendum til boða eftir fall Play

Þessi úrræði standa neytendum til boða eftir fall Play
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Misjöfn viðbrögð við falli Play – „Sorglegt að svona fór“ – „Fuck my life“

Misjöfn viðbrögð við falli Play – „Sorglegt að svona fór“ – „Fuck my life“
Fréttir
Í gær
Sauð upp úr á Bylgjunni þegar Stefán Einar og Margrét tókust á – „Þú ert ekki að stjórna þessum þætti, Stefán Einar“
Fréttir
Í gær

Einar segir unnið að því að koma áhöfnum fimm véla heim – Vinnumálastofnun býr sig undir stóra tilkynningu

Einar segir unnið að því að koma áhöfnum fimm véla heim – Vinnumálastofnun býr sig undir stóra tilkynningu
Fréttir
Í gær
Fjárfestir náði að selja hlutabréf í Play á sama tíma og tilkynnt var um endalokin
Fréttir
Í gær
Play gefur út leiðbeiningar til farþega nú þegar fyrirtækið er farið á hausinn
Fréttir
Í gær

Play hættir starfsemi og 400 manns missa vinnuna

Play hættir starfsemi og 400 manns missa vinnuna
Fréttir
Í gær

„Ég hef verið í þessu lengi og ég man varla eftir svo miklu áhugaleysi“

„Ég hef verið í þessu lengi og ég man varla eftir svo miklu áhugaleysi“
Fréttir
Í gær
Lausn sögð fundin á 34 ára gamalli morðgátu
Fréttir
Í gær
Segir augljóst að Pútín sé undirbúa innrás í annað Evrópuland
Fréttir
Í gær

Illa slasaður eftir slys á rafmagnshlaupahjóli

Illa slasaður eftir slys á rafmagnshlaupahjóli
Fréttir
Í gær
Trump svipti forseta Kólumbíu vegabréfsáritun –
Fréttir
Í gær
„Öskubuskuþjófurinn“ hlaut makleg málagjöld
Fréttir
Í gær
Stefán Einar kallar Hallgrím Helgason hrotta og segir samvisku Bubba vera beygða og beyglaða
Fréttir
Í gær

Magga Frikka þróar umhverfisvænar umbúðir og hlýtur alþjóðleg verðlaun

Magga Frikka þróar umhverfisvænar umbúðir og hlýtur alþjóðleg verðlaun
Fréttir
Í gær

Óumflýjanleg hækkun eftirlaunaaldurs – „Við vinnum og vinnum og vinnum“

Óumflýjanleg hækkun eftirlaunaaldurs – „Við vinnum og vinnum og vinnum“
Fréttir
Í gær
„Rússum má aldrei takast að hræða okkur frá því að standa með Úkraínu“
Fréttir
Í gær

Ósáttur eftir að fundarhaldarar komu að lokuðum dyrum í Tryggvaskála – „Ákveður Samfylkingin í Árborg að ráðast opinberlega á mitt fyrirtæki“

Ósáttur eftir að fundarhaldarar komu að lokuðum dyrum í Tryggvaskála – „Ákveður Samfylkingin í Árborg að ráðast opinberlega á mitt fyrirtæki“
Fréttir
Í gær
Þrír fluttir á slysadeild eftir bílveltu – Reyndi að stinga lögreglu af
Fréttir
Í gær
Gufunesmálið: Hvers vegna var konan sýknuð?
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Gufunesmálið: Maður sem hafði samband við lögreglu og átti þátt í að leysa málið var sakfelldur

Gufunesmálið: Maður sem hafði samband við lögreglu og átti þátt í að leysa málið var sakfelldur
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Fangi kvartar undan álagi við umönnun samfanga með Alzheimer – „Ef það eru vitleysingar að sinna þeim þá ræna þeir bara af þeim“

Fangi kvartar undan álagi við umönnun samfanga með Alzheimer – „Ef það eru vitleysingar að sinna þeim þá ræna þeir bara af þeim“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Setti brunakerfi á gistiheimili í gang svo vatn flæddi út um allt
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Leigusalinn lét bera konu á fertugsaldri út – Þá kom óhugnaðurinn í ljós