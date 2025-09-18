fbpx
Fimmtudagur 18.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Viðskiptaráð segir gífurlega og áhættulausa hagnaðarvon fólgna í olíuleit á Drekasvæðinu

Ritstjórn DV
Fimmtudaginn 18. september 2025 06:00

Olíuleit á Drekasvæðinu gæti skilað ævintýralegum ávinningi án áhættutöku fyrir ríkissjóð. Þetta kemur fram í nýrri úttekt Viðskiptaráðs.

„Á Drekasvæðinu hefur fundist virkt kolvetniskerfi sem gæti innihaldið olíu í vinnanlegu magni. Íslensk stjórnvöld hafa ekki boðið út sérleyfi til olíurannsókna og -vinnslu frá 2012, þrátt fyrir að útboðin gæfu ríkissjóði tekjur óháð olíufundi. Bjóða ætti út sérleyfi að nýju, enda gæti olíufundur haft ævintýralegan ávinning í för með sér fyrir íbúa landsins,“ segir í úttektinni.

Segir ennfremur að rannsóknir bendi til þess að á bilinu 6 til 12 milljarðar olíutunna sé á finna á svæðinu. Ef slíkt magn fyndist gætu skatttekjur ríkissjóðs orðið á bilinu 51 til 102 milljónir á hvern íslenskan ríkisborgara. Sú fjárhæð er 10 til 20 sinnum hærri en heildartekjur ríkisins á hvern ríkisborgara á árinu 2025.

Einnig segir að jafnvel þó að engin olía fyndist á svæðinu myndu leyfisgjöld af sérleyfum til olíuleitar, ásamt öðrum gjöldum sem innheimtast á meðan rannsóknir standa yfir, skila 1,2 milljörum króna. Samkvæmt úttektinni mun það því ávallt skapa ávinning fyrir ríkissjóð að gefa út sérleyfi til olíuleitar á svæðinu og fjárhagsleg áhætta af því sé engin.

Sjá nánar hér.

 

