Hjálmar segist fagna skoðun á fjárreiðum BÍ – „Þarna er ekkert að fela“

Hjálmar Jónsson, fyrrverandi framkvæmdastjóri Blaðamannafélags Íslands (BÍ), segist ekkert vita um hvað skoðun stjórnar á reikningnum snúist. Hann muni spyrjast fyrir um það og hafi sjálfur ekkert að fela.

„Ég hef ekki verið spurður um eitt eða neitt. Þar af leiðandi get ég engu svarað um hvað sé þarna á ferðinni en ég mun að sjálfsögðu óska eftir upplýsingum frá stjórn um það um hvað málið snýst,“ segir Hjálmar.

Opið og gagnsætt

DV greindi frá því á miðvikudaginn, 21. febrúar, að stjórn BÍ hefði samþykkt að láta skoða fjárreiður félagsins aftur í tímann. Upphaflega átti skoðunin að vera þrjú ár aftur í tímann en bókari vildi að sú skoðun yrði víðtækari og því var samþykkt að láta skoða fjárreiðurnar tíu ár aftur í tímann.

Sigríður Dögg Auðunsdóttir, formaður BÍ og starfandi framkvæmdastjóri, sagði þetta gert vegna þess hversu erfitt hafi gengið að fá skoðunaraðgang reikninga frá Hjálmari. En hann sagðist ekki vilja veita aðganginn vegna viðkvæmra upplýsinga um hagi blaðamanna, svo sem hverjir væru að fá styrki vegna krabbameins eða sálfræðimeðferðar.

Hjálmar segist ekki vera smeykur við skoðun á reikningunum. „Þetta er allt saman opið og gagnsætt og hefur alla tíð verið. Öll gögn eru til,“ segir hann. „Ég fagna því að þetta sé skoðað. Þarna er ekkert að fela. Rekstur og hagur félagsins sýnir það með skýrum hætti.“

Alltaf til í að funda

Hjálmari var sagt upp störfum þann 10. janúar, að sögn stjórnar vegna trúnaðarbrests. En hann gegndi einnig stöðu formanns um langt skeið. Í fundargerðum kemur fram að Hjálmar hafi óskað eftir fund með stjórn en síðan dregið það til baka.

„Ég óskaði eftir fundi með stjórn félagsins þegar mér var sagt upp fyrirvaralaust. Það var ekki orðið við því á þeim tíma,“ segir hann. „En ég er alltaf tilbúinn til að funda með stjórninni.“

Kvittur um formannsframboð

Ný stjórn verður kjörin á aðalfundi Blaðamannafélagsins í vor. Kvittur hefur komist á kreik um að Hjálmar verði í framboði til formanns gegn Sigríði Dögg.

Aðspurður um þetta segist Hjálmar hafa verið á vaktinni fyrir félagið í 35 ár og vísar í gríni í þekkta línu Michael Corleone úr kvikmyndinni The Godfather: Part III. „Just When I Thought I Was Out, They Pull Me Back In!“

Hins vegar segir hann formannsframboð ekki á dagskránni hjá sér. „Nei, ég hef engar fyrirætlanir um það,“ segir hann.